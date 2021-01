Επίσημο: Το τρίτο Deadpool θα έχει R-Rating και θα ανήκει στο MCU

Από τη στιγμή που η Disney πήρε στα χέρια της τα δικαιώματα των χαρακτήρων της Marvel που ανήκαν στην 20th Century Fox, είχαμε μια ανησυχία για το τι θα γίνει με τον Deadpool. To franchise που έχτισε ο Ryan Reynolds ήταν πολύ δελεαστικό και κερδοφόρο για να μην συνεχιστεί, όμως υπήρχε ο φόβος ότι ο χαρακτήρας θα προσαρμοστεί σε πιο... φιλικό για τα παιδιά πλαίσιο, χάνοντας την αιχμή του. Όπως φαίνεται όμως δεν χρειάζεται να ανησυχούμε άλλο, αφού ο πλέον αρμόδιος για αυτά τα θέματα, διαβεβαιώνει ότι ο Deadpool θα διατηρήσει το R-Rating και μάλιστα η τρίτη ταινία είναι αυτή την εποχή στο πρώτο στάδιο της προετοιμασίας της. Ο Kevin Feige μίλησε στο Collider με αφορμή την πρεμιέρα του Wandavision στο Disney Plus και όταν ρωτήθηκε για το Deadpool ήταν αποκαλυπτικός. «Θα έχει R-Rating και αυτή την εποχή ο Ryan Reynolds επιβλέπει τη συγγραφή του σεναρίου. Τα γυρίσματα δεν θα ξεκινήσουν φέτος όμως. O Ryan είναι ένας πολύ επιτυχημένος και πολυάσχολος ηθοποιός. Έχουμε ανακοινώσει κάποια πράγματα και αυτά θα έρθουν πρώτα, όμως είμαστε ενθουσιασμένοι που έχει ξεκινήσει η δουλειά για το Deadpool. Είναι ένας πολύ διαφορετικός χαρακτήρας για το MCU και ο Ryan είναι μία δύναμη της φύσης και είναι εντυπωσιακό να τον βλέπεις να ενσαρκώνει αυτό τον χαρακτήρα». To πρόγραμμα της Marvel είναι γεμάτο για την επόμενη διετία και έτσι αφού ο πρόεδρος των Marvel Studios μας λέει ότι τα γυρίσματα θα ξεκινήσουν του χρόνου, φανταζόμαστε ότι η επιστροφή του Deadpool τοποθετείται χρονικά το νωρίτερο για το δεύτερο μισό του 2023.





