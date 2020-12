Πέθανε ο Jeremy Bulloch, ο ηθοποιός της αρχικής τριλογίας Star Wars

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών, ο Jeremy Bulloch, ο ηθοποιός που φορούσε τη στολή του Boba Fett στην αρχική τριλογία του Star Wars. «Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του ηθοποιού, Jeremy Bulloch, νωρίτερα σήμερα. Έφυγε από τη ζωή ειρηνικά, στο νοσοκομείο, περιτριγυρισμένος από την οικογένεια του, λόγω επιπλοκών που παρουσιάστηκαν στην υγεία του μετά από πολλά χρόνια μάχης με τον πάρκινσον. Είχε μία μεγάλη καριέρα για πάνω από 45 χρόνια. Ήταν αφοσιωμένος στη γυναίκα του, τους τρεις γιους του και τα δέκα εγγόνια του στους οποίους θα λείψει πολύ» αναφέρει η ανακοίνωση του μάνατζερ του. O Jeremy Bulloch συμμετείχε στα γυρίσματα του The Empire Strike Back και του Return of the Jedi, φορώντας τη στολή του Boba Fett, αλλά οι ατάκες του χαρακτήρα ήταν από τον Jason Wingreen, αρχικά ενώ στη συνέχεια αντικαταστάθηκαν από τον Temuera Morrison μετά την κυκλοφορία των prequel.





