Dungeons and Dragons: Ο Chris Pine πρωταγωνιστής στην ταινία

Μετά από πολλά χρόνια συζητήσεων και σχεδιασμού η ταινία για το Dungeons and Dragons από την Paramount και την eOne φαίνεται πως προχωράει προς την υλοποίηση της και μάλιστα με ένα μεγάλο όνομα στον πρωταγωνιστικό ρόλο. O Chris Pine βρίσκεται στις τελικές συζητήσεις και όπως γράφει το Hollywood Reporter θεωρείται σχεδόν βέβαιο πώς θα συμφωνήσει να συμμετάσχει στο πρότζεκτ. Οι Jonathan Goldstein και John Francis Daley του Game Night έχουν αναλάβει τη σκηνοθεσία της νέας κινηματογραφικής μεταφοράς του δημοφιλούς RPG παιχνιδιού, ενώ ετοιμάζουν και την τελική μορφή του σεναρίου που επιμελήθηκε αρχικά ο Michael Gilio. Το Dungeons and Dragons είχε γίνει ξανά ταινία πίσω στο 2000, με τον Τζέρεμι Άιρονς στον πρωταγωνιστικό ρόλο. Οι κριτικές ήταν κακές και οι εισπράξεις ακόμα χειρότερες αφού είχε φτάσει μέχρι τα 33 εκατομμύρια παγκοσμίως, ενώ το μπάτζετ είχε ξεπεράσει τα 45 εκατομμύρια. Τα τελευταία χρόνια υπήρχε δικαστική διαμάχη για τα δικαιώματα, όμως τελικά η Paramount έχει τον τελικό ρόλο με την eOne/Hasbro ως συνεργάτη στη διανομή αλλά και στη χρηματοδότηση του πρότζεκτ. Τον Chris Pine θα τον δούμε σε λίγες ημέρες στο σίκουελ της Wonder Woman που θα κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους (όπου είναι ανοικτοί) και το HBO Max.

