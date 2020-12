Άγριο πέσιμο του Κρίστοφερ Νόλαν στη Warner Bros για την ιστορική απόφαση της

Η σχέση του Κρίστοφερ Νόλαν με τη Warner Bros κρατάει εδώ και 20 χρόνια, από την εποχή του Insomnia του 2002 και από τότε όλες οι ταινίες του σκηνοθέτη είχαν τη σφραγίδα του στούντιο.

Όμως ο Νόλαν είναι φανατικός υπερασπιστής της κινηματογραφικής εμπειρίας, με δηλωμένη την αντιπάθεια του για το streaming, έτσι η απόφαση της Warner Bros να στείλει όλες τις ταινίες της για το 2021 στο HBO Max ταυτόχρονα με την πρεμιέρα τους στις αίθουσες ενόχλησε τον σκηνοθέτη που με δήλωση του τα βάζει ευθέως με τους συνεργάτες του. «Κάποιοι από τους μεγαλύτερους δημιουργούς και πιο σημαντικούς ηθοποιούς της εποχής μας, πήγαν για ύπνο ένα βράδυ νομίζοντας ότι δουλεύουν για το καλύτερο κινηματογραφικό στούντιο και όταν ξύπνησαν ανακάλυψαν ότι δουλεύουν για τη χειρότερη streaming υπηρεσία» τονίζει ο Νόλαν χωρίς καμία διάθεση να είναι διπλωματικό στην τοποθέτηση του.

«Η Warner Bros έχει μια εκπληκτική διανομή για να φτάσουν οι ταινίες των δημιουργών παντού, στις αίθουσες και στα σπίτια και τη διαλύουν τη στιγμή που μιλάμε. Δεν καταλαβαίνουν καν τι χάνουν. Η απόφαση τους δεν βγάζει κανένα νόημα οικονομικά και ο κάθε αναλυτής της Wall Street μπορεί να δει τη διαφορά ανάμεσα στην αποδιοργάνωση και τη δυσλειτουργία».

Η αλήθεια είναι ότι η απόφαση της Warner Bros, ξάφνιασε ακόμα και πολλούς από τους δημιουργούς των ταινιών που περιλαμβάνονται στο πλάνο προβολών και έχει ανοίξει μεγάλη κουβέντα για το μέλλον της κινηματογραφικής εμπειρίας και το πώς αυτή θα διαμορφωθεί, αφού το «παράθυρο» αποκλειστικής προβολής στους κινηματογράφους, ήταν κάτι που το Hollywood τηρούσε ευλαβικά για δεκαετίες, παρά τις αλλαγές στον τρόπο που ο θεατής προτιμά πλέον να... καταναλώνει το περιεχόμενο.

Στο θέμα της τοποθέτησης του Κρίστοφερ Νόλαν βέβαια, που είναι ένας από τους σημαντικότερους δημιουργούς της εποχής μας, με τεράστιες επιτυχίες στο ενεργητικό του, μπορεί κάποιος να βρει αρκετά αρνητικά, αφού είναι ο άνθρωπος που επέμενε το Tenet να βγει στις αίθουσες, παρά την πανδημία, με την ταινία να γνωρίζει τεράστιες οικονομικές απώλειες. Το μόνο σίγουρο είναι ότι το θέμα θα έχει και συνέχεια. Αναλυτικά οι ταινίες που θα δούμε και online είναι οι: The Little Things Judas and the Black Messiah Tom & Jerry Godzilla vs. Kong Mortal Kombat Those Who Wish Me Dead The Conjuring: The Devil Made Me Do It In The Heights Space Jam: A New Legacy The Suicide Squad Reminiscence Malignant Dune The Many Saints of Newark King Richard Cry Macho Matrix 4





