Βόμβα από τη Warner Bros: Όλες οι μεγάλες ταινίες του 2021 σε streaming!

Ζούμε σε μία εποχή μεγάλων αλλαγών για την διανομή των κινηματογραφικών ταινιών, που φυσικά ήρθαν με την πανδημία και το αναγκαστικό κλείσιμο των αιθουσών. Πρωτοπόρος αυτή της νέας εποχής είναι η Warner Bros, που μετά την ανακοίνωση ότι η ταινία της Wonder Woman θα κάνει πρεμιέρα ταυτόχρονα σε κινηματογράφους και το HBO Max, δεν περίμενε να δει τις εξελίξεις και ανακοίνωσε το επόμενο μεγάλο βήμα της. Όλες οι ταινίες της για το 2021 θα κάνουν πρεμιέρα ταυτόχρονα στις αίθουσες και το HBO Max. Κάτι που σημαίνει ότι θα δούμε από το σπίτι ταινίες όπως το Suicide Squad, το τέταρτο Matrix και το Dune. Πραγματικά μιλάμε για μία τεράστια εξέλιξη που αλλάζει εντελώς το παιχνίδι για τα μεγάλα στούντιο. Αναλυτικά οι ταινίες που θα δούμε και online είναι οι: The Little Things Judas and the Black Messiah Tom & Jerry Godzilla vs. Kong Mortal Kombat Those Who Wish Me Dead The Conjuring: The Devil Made Me Do It In The Heights Space Jam: A New Legacy The Suicide Squad Reminiscence Malignant Dune The Many Saints of Newark King Richard Cry Macho Matrix 4 Πλέον απομένει να δούμε ποιες θα είναι οι κινήσεις των άλλων μεγάλων στούντιο, με τη Disney να φημολογείται ήδη ότι ετοιμάζεται να διαθέσει το Black Widow μέσα από το Disney Plus. Αυτή η εξέλιξη δίνει τη δυνατότητα στις αίθουσες να έχουν νέο υλικό άσχετα με την εξέλιξη των περιοριστικών μέτρων, μετά την... καταιγίδα αναβολών που είχαμε μέσα στο 2020. Θυμίζουμε ότι στην Ελλάδα το περιεχόμενο του HBO Max είναι διαθέσιμο από τη Vodafone TV αλλά ακόμα δεν έχει διευκρινιστεί τι θα γίνει με τις προβολές των ταινιών.





