Godzilla Vs. Kong: «Πόρτα» στο Netflix που έδωσε 200 εκατομμύρια!

Με τις μαζικές αναβολές ταινιών και την αλλαγή προγραμματισμού σε όλα τα μεγάλα στούντιο, το streaming έχει μπει για τα καλά στην κουβέντα του σχεδιασμού που γίνεται αυτή την εποχή. Μετά λοιπόν την ανακοίνωση ότι η ταινία της Wonder Woman θα κάνει πρεμιέρα ταυτόχρονα σε όσους κινηματογράφους θα είναι ανοιχτοί και στο HBO Max, κινητικότητα υπάρχει αυτές τις ημέρες και με το Godzilla Vs. Kong. Όπως αναφέρει το Hollywood Reporter, το Netflix προσπάθησε να κάνει το μεγάλο κόλπο και να πάρει τα δικαιώματα της ταινίας, προσφέροντας στη Legendary πάνω από 200 εκατομμύρια ευρώ. Την τεράστια «μπίζνα» χάλασε η Warner Bros που έχει χρηματοδοτήσει το πρότζεκτ κατά 25% και είναι υπεύθυνη για τη διανομή. Ο λόγος δεν είναι ότι θέλει την ταινία αποκλειστικά στους κινηματογράφους, αλλά ετοιμάζει δική της προσφορά για το HBO Max. H ταινία είναι προγραμματισμένη για τον Μάιο του 2021 και αποτελεί τη συνέχεια της ιστορίας, που ξεκίνησε με το Godzilla του 2014, ενώ το 2017 με το Skull Island γνωρίσαμε και τον King Kong. Σκηνοθέτης είναι ο Αdam Wingard και πρωταγωνιστούν οι Alexander Skarsgard, Millie Bobby Brown, Rebecca Hall and Kyle Chandler.





