Marvel: O Star Lord «έκλεισε» στη νέα ταινία του Thor

To φινάλε του Endgame των Avengers, άφησε να εννοηθεί ότι ο Thor αναμένεται να συνεχίσει την… παρέα με τους Guardians of the Galaxy, αφού όμως η δική του ταινία αναμένεται να βγει πρώτη στους κινηματογράφους, η συνεργασία τους θα συνεχιστεί εκεί. To πρώτο όνομα που επιβεβαιώθηκε ότι θα συμμετάσχει στο Love and Thunder είναι ο Κρις Πρατ που θα συνεχίσει να ανταλλάσει ατάκες με τον Χέμσγουόρθ στο ρόλο του Star Lord. Στην τέταρτη ταινία του Thor έχει ήδη επιβεβαιωθεί ότι θα δούμε την επιστροφή της Νάταλι Πόρτμαν ως Τζέιν Φόστερ (θα γίνει ο θηλυκός Thor), είναι σχεδόν βέβαιο ότι ο Κρίστιαν Μπέιλ θα έχει τον ρόλο του κακού της ταινίας, ενώ φυσικά ο Τάικα Γουατίτι με φρέσκο το όσκαρ πρωτότυπου σεναρίου για το Jojo Rabbit αναλαμβάνει ξανά σενάριο και σκηνοθεσία μετά τη μεγάλη επιτυχία του Ragnarok. Μετά τις πολλές αλλαγές στον προγραμματισμό της Marvel λόγω της πανδημίας, η ταινία αναμένεται στους κινηματογράφους (αν όλα πάνε καλά) τον Φεβρουάριο του 2022.





Πηγή