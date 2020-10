Πολλά χρόνια μετά το reality, The Osbournes, που κατέγραψε την οικογενειακή τους ζωή, ο Ozzy, η Sharon, η Kelly και ο Jack, επιστρέφουν στην τηλεόραση, αυτή τη φορά με στόχο να τα βάλουν με φαντάσματα.

To The Osbournes: Night of Terror θα κάνει πρεμιέρα στα τέλη του μήνα με ένα διπλό επεισόδιο και βρίσκει τον Jack και την Kelly να επισκέπτονται το Heritage Square Museum με στόχο να διαπιστώσουν αν υπάρχει εκεί μεταφυσική δραστηριότητα.

Ο Ozzy και η Sharon παρακολουθούν τις δραστηριότητες από οθόνες στο σπίτι τους και σχολιάζουν τα όσα βλέπουν. Αυτό που ακολουθεί είναι το πρώτο trailer και το σίγουρο είναι ότι ο Ozzy θα χαρίσει και πάλι απολαυστικές στιγμές με τις ατάκες του.





Πηγή