O Dexter επιστρέφει με νέα επεισόδια για να διορθώσει το κακό φινάλε

Στο μεγαλύτερο μέρος των οκτώ σεζόν που προβλήθηκε το Dexter αποτέλεσε μία από τις αγαπημένες σειρές για κοινό και κριτικούς με συνολικά 13 υποψηφιότητες για Emmy. Και μετά ήρθε το τέλος του 2013 για να αφήσει πικρή γεύση αφού θεωρείται ένα από τα χειρότερα φινάλε όλων των εποχών, με τον πρωταγωνιστή να γίνεται… ξυλοκόπος και να αυτοεξορίζεται. Ήρθε η ώρα λοιπόν να μπουν τα πράγματα στη θέση τους με το Showtime να παραγγέλνει 10 επεισόδια για μία νέα σεζόν και τον Michael C. Hall να επιστρέφει φυσικά στον πρωταγωνιστικό ρόλο μαζί με τον showrunner Clyde Phillips. «Το Dexter είναι μια πολύ σημαντική σειρά για τα εκατομμύρια των οπαδών της αλλά και για το Showtime αφού μας βοήθησε να μπούμε στον τηλεοπτικό χάρτη πολλά χρόνια πριν. Θα επιστρέφαμε σε αυτό τον μοναδικό χαρακτήρα μόνο αν βρίσκαμε έναν δημιουργικό τρόπο αντάξιο αυτή της μεγάλης σειράς. Είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι ο Clyde Phillips και ο Michael C. Hall βρήκαν αυτό τον τρόπο ανυπομονούμε να μοιραστούμε το αποτέλεσμα με τον κόσμο» δήλωσε ο πρόεδρος του ψυχαγωγικού προγράμματος του καναλιού Gary Levine. Τα γυρίσματα αναμένεται να ξεκινήσουν στις αρχές του 2021 με στόχο η σειρά να προβληθεί το επόμενο Φθινόπωρο. Ο Phillips ήταν ο showrunner του Dexter για τις πρώτες τέσσερις σεζόν και κατά τη διάρκεια της θητείας του η σειρά είχε τρεις υποψηφιότητες για Emmy καλύτερης δραματικής σειράς. Ο Michael C. Hall ήταν υποψήφιος για Emmy πρώτου ανδρικού ρόλου για πέντε συνεχόμενες χρονιές ενώ κέρδισε τη Χρυσή Σφαίρα to 2010.

