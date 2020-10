House of Dragon: Αυτός είναι ο πρώτος πρωταγωνιστής

H πρώτη μεγάλη ανακοίνωση για το καστ του House of Dragon έγινε αργά το βράδυ της Δευτέρας, κάτι που σημαίνει ότι η παραγωγή του spin-off του Game of Thrones ανεβάζει ρυθμούς παρά την πανδημία.

Το HBO έκανε γνωστό ότι τον ρόλο του βασιλιά Viserys Targaryen αναλαμβάνει ο Paddy Considine, που τον είδαμε πρόσφατα σε δύο άλλες σειρές του καναλιού, το Third Day και το Outsider. Η ανακοίνωση μας βοηθάει επίσης να τοποθετήσουμε χρονικά το spin off στον κόσμο του Fire & Blood, αφού ο Viserys ήταν αυτός που επελέγη από το μεγάλο συμβούλιο για να διαδεχθεί τον Jaehaerys Targaryen. Περιγράφεται ως ζεστός και ευγενικός άνθρωπος που ήθελε να συνεχίσει στον δρόμο του παππού του, όμως όπως μας έμαθε το Game of Thrones, οι καλοί άνθρωποι δεν γίνονται απαραίτητα και καλοί βασιλιάδες. Ο Viserys συνέχισε στον δρόμο της ειρήνης, όμως κατά τη διάρκεια της θητείας του μπήκαν οι πρώτοι... σπόροι για τον εμφύλιο πόλεμο που ήρθε αρκετά αργότερα και είναι γνωστός ως ο χορός των δράκων. Πρωταγωνιστές σε αυτή τη μάχη ήταν τα παιδιά του, ο Aegon Targaryen ο δεύτερος που τον διαδέχθηκε και η Rhaenyra Targaryen.

Ο βετεράνος σκηνοθέτης του Game of Thrones, Miguel Sapochnik (Battle of the Bastards, Hardhome), θα είναι είναι showrunner μαζί με τον Ryan Condal που ανέπτυξε την ιδέα ενώ θα σκηνοθετήσει και τον πιλότο. Με βάση τα μέχρι στιγμής δεδομένα η σειρά δεν αναμένεται πριν το 2022. Αυτή είναι η περίληψη του βιβλίου Fire and Blood: Τρεις αιώνες πριν από τα γεγονότα που διαδραματίζονται στο Παιχνίδι του Στέμματος, οι Ταργκάρυεν και οι δράκοι τους εγκαταστάθηκαν στο Ντράγκονστοουν. Το βιβλίο αυτό αποτελεί μια επική, μυθιστορηματική καταγραφή της ιστορίας του οίκου τους, διανθισμένης με δεκάδες ασπρόμαυρες απεικονίσεις του κορυφαίου εικονογράφου Doug Wheatley. Η αφήγηση του χρονικού Φωτιά & Αίμα ξεκινά με τον θρυλικό Αίγκον τον Κατακτητή, δημιουργό του Σιδερένιου Θρόνου, και συνεχίζει με τις γενιές των Ταργκάρυεν που διαγωνίστηκαν για την κατοχή αυτής της εμβληματικής έδρας εξουσίας μέχρι τον εμφύλιο πόλεμο που λίγο έλειψε να αφανίσει τη δυναστεία τους.

Πηγή