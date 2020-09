Marvel: Κι άλλη σειρά με πρωταγωνιστή τον Samuel L. Jackson

Ένα ακόμα τηλεοπτικό πρότζεκτ έχει στα σκαριά η Marvel, αφού όπως αποκάλυψε το Variety αυτή την εποχή ετοιμάζεται μία σειρά για το Disney Plus με πρωταγωνιστή τον Samuel L. Jackson. Φυσικά θα υποδυθεί για μία ακόμα φορά τον Nick Fury όπως κάνει από τις αρχές του MCU, με την πρώτη του εμφάνιση να είναι στην post credits σκηνή του πρώτου Iron Man και από τότε να ακολουθούν άλλες δέκα παρουσίες.

Αν και δεν έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες για την πλοκή, το δημοσίευμα αναφέρει ότι το σενάριο και την παραγωγή έχει αναλάβει ο Kyle Bradstreet του Mr. Robot. H πρώτη σειρά της Marvel που θα δούμε στο Disney Plus είναι το Wandavision που έρχεται κάποια στιγμή μέχρι το τέλος της χρονιάς, ενώ μέσα στο 2021 θα δούμε τα The Falcon and Winter Soldier και Loki. Άλλες σειρές που έχουν πάρει το πράσινο φως είναι τα She-Hulk , Hawkeye, Moon Knight και Ms. Marvel.

Στις αρχές της εβδομάδας είχαμε την ανακοίνωση ότι όλες οι ταινίες της 4ης φάσης της Marvel πάνε και πάλι πιο μετά, λόγω της πανδημίας με το Black Widow να κάνει πρεμιέρα τελικά τον Μάιο.





