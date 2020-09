Όσοι ζουν εδώ, πεθαίνουν εδώ: Αυτό είναι το πρώτο trailer για το Haunting of Bly Manor

Μετά την τεράστια επιτυχία του Haunting of Hill House στο Netflix, η σειρά επιστρέφει με μία εντελώς διαφορετική ιστορία, αλλά αρκετούς από τους πρωταγωνιστές που είδαμε στην πρώτη σεζόν.

Μετά την τεράστια επιτυχία του Haunting of Hill House στο Netflix, η σειρά επιστρέφει με μία εντελώς διαφορετική ιστορία, αλλά αρκετούς από τους πρωταγωνιστές που είδαμε στην πρώτη σεζόν. Τα νέα επεισόδια έχουν τον γενικό τίτλο The Haunting of Bly Manor με την ιστορία να εκτυλίσσεται γύρω από την έπαυλη Μπλάι και τη ζωή όσων μένουν σ’ αυτήν, ζωντανών αλλά και... νεκρών. Στους “Δαίμονες της Έπαυλης Μπλάι” πρωταγωνιστούν οι Βικτόρια Πεντρέτι, Χένρι Τόμας, Όλιβερ Τζάκσον-Κόεν, Κέιτ Σίγκελ, Τ’Νία Μίλερ, Ραχούλ Κόλι, Μπέντζαμιν Έβαν Έινσγουορθ, Άμελι Σμιθ και Αμέλια Ιβ. Η σειρά έρχεται στις οθόνες μας στις 9 Οκτωβρίου και αυτό που ακολουθεί είναι το πρώτο ολοκληρωμένο trailer.





