O Ryan Gosling γίνεται... λυκάνθρωπος

Όπως αποκάλυψε το Variety, ο Ryan Gosling θα είναι ο πρωταγωνιστής της νέας ταινίας με τίτλο Wolfman. Το σενάριό της υπογράφει το συγγραφικό δίδυμο του Orange is the New Black, Lauren Schuker Blum και Rebecca Angelo.

Η νέα έκδοση του Wolfman, στην οποία ο Ryan Gosling θα υποδυθεί έναν λυκάνθρωπο, θα εξελίσσεται στο σήμερα και θα ακολουθήσει τα βήματα του θρίλερ Nightcrawler του 2014, στο οποίο πρωταγωνίστησε ο Τζέικ Τζίλενχαλ.

Ο χαρακτήρας του Wolfman πρωτοεμφανίστηκε από την Universal το 1935 στην ταινία Werewolf in London. Η τελευταία ταινία με τον λυκάνθρωπο της Universal έγινε το 2010 με την ταινία The Wolfman και πρωταγωνιστή τον Benicio del Toro.