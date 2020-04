Ήταν αρχές Απριλίου όταν η Disney ανακοίνωσε τις σαρωτικές αλλαγές στον προγραμματισμό των ταινιών της Marvel, με τα γυρίσματα να έχουν επηρεαστεί από την πανδημία του κορωνοϊού. Σας γράφαμε τότε ότι στο πρόγραμμα δεν υπήρχε αλλαγή για την τρίτη ταινία του Spider-Man αφού η απόφαση έπρεπε να παρθεί από τη Sony.

Αυτό έγινε το βράδυ της Παρασκευής, με την ταινία να μεταφέρεται από τα μέσα Ιουλίου του 2021 στον Νοέμβριο της ίδιας χρονιάς.

Αυτό είχε αποτέλεσμα η Disney να αλλάξει την ημερομηνία κυκλοφορία του Multiverse of Madness, που από τον Νοέμβριο του 2021 πήγε στις 25 Μαρτίου του 2022. Πλέον, η νέα ταινία του Doctor Strange θα κυκλοφορήσει μετά το Love and Thunder του Thor που παράμεινε στον Φεβρουάριο του 2022 αλλά πήγε μία εβδομάδα νωρίτερα στις 11 του μήνα.

Αναλυτικά ο νέος προγραμματισμός:

BLACK WIDOW 06/11/20

THE ETERNALS 12/02/21

SHANG CHI AND THE LEGEND OF THE TEN RINGS 07/05/21

SPIDER-MAN 3 05/11/2021

THOR: LOVE AND THUNDER 11/02/22

DOCTOR STRANGE IN THE MULTIVERSE OF MADNESS 25/03/22

Black Panther 2 08/05/2022

CAPTAIN MARVEL 2 08/07/22

Πηγή