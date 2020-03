Τώρα που είναι αναγκαία η παραμονή στο σπίτι, τo κορυφαίο κινηματογραφικό περιεχόμενο συνεχίζει να εμπλουτίζεται στη Nova με ένα μοναδικό αφιέρωμα στον απόλυτο μυστικό πράκτορα, James Bond, ανεβάζοντας την αδρεναλίνη στα ύψη, αποκλειστικά στο Novacinema3HD.



Από την Παρασκευή 27 Μαρτίου και κάθε βράδυ από τις 21:00 στο Novacinema3HD, «It’s bond time!», με δύο ταινίες του θρυλικού πράκτορα που αγαπήθηκε όσο κανένας άλλος. Από την πρώτη ταινία του 1962 «Dr. No», με τον μοναδικό σκωτσέζο Sean Connery, μέχρι και τις τέσσερις ταινίες του Daniel Craig: «Casino Royal», «Quantum of Solace», «Skyfall» και «Spectre». Επιπλέον, το Σαββατοκύριακο 11 & 12 Απριλίου θα πραγματοποιηθεί ένας σούπερ 24ωρος μαραθώνιος με μόνο James Bond back to back!







Αναλυτικότερα, θα προβληθούν ταινίες με τους αγαπημένους James Bond όλων των εποχών!



• Sean Connery: «Dr.No»,«Diamonds Are Forever» & «Goldfinger».

• Roger Moore: « Octopussy », « For Your Eyes Only ».

• Pierce Brosnan: «Tomorrow Never Dies», «The World Is Not Enough», « Die Another Day » & « Goldeneye ».

• Timothy Dalton: «License To Kill».

• Daniel Craig: «Casino Royal», «Quantum of Solace», «Skyfall» και «Spectre».



Το Νοvacinema3HD, όπως και όλα τα κανάλια Novacinema είναι διαθέσιμα από όλους τους συνδρομητές της Nova, στο πλαίσιο της προσφοράς δωρεάν παροχής των Novacinema σε όλους μέχρι τις 20 Απριλίου, και σταθερά σε ποιότητα High Definition, καθώς η δορυφορική μετάδοση των καναλιών Nova εξασφαλίζει την απρόσκοπτη μετάδοση τους.



#MenoumeSpiti #MenoumeParea