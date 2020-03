Μετά το τέλος του Game of Thrones το HBO βρίσκεται σε συνεχή αναζήτηση της επόμενης μεγάλης επιτυχίας του και η επόμενη δοκιμή θα γίνει με την τηλεοπτική μεταφορά του video game, The Last of Us.

Η σειρά βρίσκεται αυτή την εποχή στα πρώτα στάδια της δημιουργίας της με τον δημιουργό του Chernobyl, Craig Mazin, να έχει αναλάβει το σενάριο αλλά και την παραγωγή μαζί με τον δημιουργό του παιχνιδιού Neil Druckmann.

Όπως γίνεται πάντα σε αυτά τα μεγάλα πρότζεκτ, θα χρειαστεί αρκετός καιρός μέχρι να φτάσεις στις οθόνες μας αφού πρώτα θα πρέπει να περάσει από το στάδιο του πιλότου. Η σειρά αποτελεί το πρώτο πρότζεκτ του Mazin μετά το Chernobyl που σάρωσε τα βραβεία με δύο Χρυσές Σφαίρες και δέκα Emmy.

