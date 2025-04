Τελικά, White Lotus, τι θέλεις να μας πεις; Τους πλούσιους να τους απεχθανόμαστε ή όχι;

Share this

Το Internet δεν λυπήθηκε κανέναν. Λίγες μόλις ώρες μετά το φινάλε της τρίτης σεζόν τα social media πλημμύρισαν με άρθρα γνώμης, κριτικής και μπουρδολογίας, και όποιος δεν είχε προλάβει να παρακολουθήσει το όγδοο και τελευταίο επεισόδιο μπορούσε να φάει spoiler κυριολεκτικά από οπουδήποτε, από το Indiewire μέχρι τη Vogue. Το θέμα όμως είναι πως αυτός ο τρίτος κύκλος της επιτυχημένης "eat-the-rich" σειράς του Mike White που παρακολουθεί τις ζωές πλουσίων κατά τη διάρκεια διακοπών τους σε ακριβά resorts σε εξωτικά μέρη, μάλλον θα διατηρηθεί στις συνειδήσεις περισσότερο για τις «περιφερειακές» συζητήσεις που πυροδότησε, παρά για τις όποιες σεναριακές του ανατροπές.

Διορθώστε με αν κάνω λάθος, αλλά όσο προβαλλόταν ο τρίτος αυτός κύκλος (ο οποίος μετέφερε την εξέλιξη στην Ταϊλάνδη) τα άρθρα και το περιεχόμενο που εμφανιζόταν online σχετικά με τη σειρά είχε να κάνει όχι με τα όσα συνέβαιναν στο πανάκριβο resort της οθόνης, αλλά με τα «γύρω-τριγύρω». Ενδεικτικά, κάποια θέματα που απασχόλησαν τα media (και κατ'επέκταση τα social media):

Είναι hot ένας άνδρας με μαλλιά που υποχωρούν; Αν κρίνουμε από τον χαρακτήρα του Walton Goggins στο White Lotus, ναι!

Επιτέλους μια γυναίκα που δεν προσπαθεί να έχει τέλεια εμφάνιση! Το Internet επικροτεί την απόφαση της Aimee Lou Wood να μην διορθώσει το κουνελίστικο χαμόγελό της!

Θα γίνει ο Patrick Schwarzenegger μεγάλος αστέρας του Hollywood σαν τον πατέρα του; We say yes!

Λατρεύουμε τις ξεκαρδιστικές ατάκες της Parker Posey, αλλά είναι σωστή η "southern" προφορά της; Ειδικοί απαντούν.

Leslie Bibb - Carrie Coon - Michelle Monaghan: Είναι συνομήλικες όπως παρουσιάζονται στη σειρά;

Ποιος από το cast του White Lotus τραγουδά καλύτερα; Θα εντυπωσιαστείτε! Νομίζατε η LISA, αλλά περιμέντε να ακούσετε τον Tayme Thapthimthong και την Natasha Rothwell!

Ο Sam Rockwell «σέρβιρε» ως Frank στο White Lotus, αλλά μήπως ο λόγος που πήρε τον ρόλο ήταν η (πραγματική) σύντροφός του Leslie Bibb;

Μπορώ να συνεχίσω, αλλά καταλάβατε πού το πάω.

Δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς. Το White Lotus έχει εξαιρετική ομάδα marketing, το cast κάθε σεζόν αναδεικνύει και ένα νέο αστεράκι (πρώτη σεζόν Sydney Sweeney, δεύτερη σεζόν Leo Woodall) και κάθε πτυχή της παραγωγής γίνεται αντικείμενο συζήτησης (τα σκηνικά, το location, τα γυρίσματα που διαρκούν μήνες, μέχρι και το music theme του Cristóbal Tapia de Veer, ο οποίος μάλιστα αποχώρησε πλέον από το πρότζεκτ λόγω αλεπάλληλων έντονων δημιουργικών διαφωνιών με τον σκηνοθέτη Mike White).

Αυτό που δεν ικανοποιεί στην 3η αυτή σεζόν είναι το πώς η σειρά διαχειρίζεται σεναριακά τα παράλληλα story arcs και τους χαρακτήρες της: Ενώ προετοιμάζει το έδαφος για γιγαντιαίες εξελίξεις και ανατροπές, τελευταία στιγμή τα «παίρνει πίσω» σχεδόν όλα, αφήνοντας τους «κακούς» χωρίς τιμωρία και τους «καλούς της υπόθεσης» έκθετους. Και σε αντίθεση με τις προηγούμενες σεζόν, κάπως σαν να ξεχνάει να "eat-the-rich". Τελικά τους πλούσιους να τους απεχθανόμαστε ή όχι;

***Ακολουθούν spoilers για την 3η σεζόν του White Lotus***

Τρεις άσπονδες φίλες

Και οι τρεις ήταν υπέροχες. Leslie Bibb, Carrie Coon και Michelle Monaghan απέδωσαν τρομαχτικά αληθινά το πώς εξελίσσονται ενίοτε οι γυναικείες φιλίες με τα χρόνια, έλαμψαν στους ρόλους τους και μας προκάλεσαν βαθειά «ετεροντροπή» στη σκηνή όπου οι δύο φίλες ανακαλύπτουν πως η τρίτη της παρέας ψήφισε Trump. Έθαψαν η μία την άλλη, έκαναν απρεπή σχόλια, βγήκαν νύχτα να κυνηγήσουν το fun, ήπιαν, στολίστηκαν, τσακώθηκαν, φέρθηκαν σκάρτα η μία στην άλλη, αλλά στο τέλος τι; Στο τέλος απλά τα έβαλαν όλα στην άκρη και μετά από έναν συγκινητικό μονόλογο οδηγήθηκαν σε εκδηλώσεις αγάπης; Κι εμείς τελικά τι πρέπει; Να τις κοροϊδεύουμε που είναι 50 και συμπεριφέρονται σαν λυκειόπαιδα ή να σκεφτόμαστε «Aaaw, μακάρι να είμαι κι εγώ έτσι με τις φίλες μου σε λίγα χρόνια;»

«Δεν έχεις κάνει ποτέ τρίο;»

Έπρεπε μία από τις ιστορίες να αφορά ένα ερωτικό τρίο; Γιατί όχι, ας είναι. Είχαμε όμως ανάγκη ένα τρίο όπου τα δύο στα τρία άτομα είναι αδέρφια και μάλιστα τη βρίσκουν και μεταξύ τους; Αμήχανη σιωπή. Τον μικρό γιο της οικογένειας Ratliff υποτίθεται τον συμπαθούσαμε, όχι; Τελικά να τον βλέπουμε με συμπόνια ή είναι ο χειρότερος από όλους γιατί απλά άγεται και φέρεται από τα θέλω των αδελφών του, χωρίς ηθικούς προβληματισμούς και αξιακό σύστημα;

Will they, won't they, don't care.

Πρόσθεσε τίποτα στην πλοκή το εφηβικού επιπέδου ειδύλλιο ανάμεσα στον ντροπαλό και άτολμο Gaitok (Tayme Thapthimthong) και την πανέμορφη Mook (Lalisa Manobal); Θα τολμήσω να πω όχι, μόνο marketing, καθώς η Manobal δεν είναι παρά η LISA από το ακραία πετυχημένο εμπορικά K-pop girl group BLACKPINK. Για ένα διάστημα φαινόταν πως αυτοί οι δύο πράοι χαρακτήρες (και ιδιαίτερα ο Gaitok) θα «την πληρώσουν» στο τέλος, μα ούτε καν για αυτό ήταν ικανοί.

Rick-Chelsea, Greg-Chloe: Τελικά τι γνώμη έχουμε για τις χαριτωμένες πιτσιρίκες που τα φτιάχνουν με πολύ μεγαλύτερούς τους πλουσίους;

Σε ένα από τα yacht parties της σεζόν η Victoria Ratliff (Parker Posey) ρωτά μία από τις καλεσμένες. «Μα εσύ τι δουλειά έχεις με αυτόν τον τύπο; Είσαι τόσο όμορφη, είναι τόσο μεγάλος!» για να λάβει την απάντηση «Μα τον αγαπώ». Καθ'όλη τη διάρκεια της σεζόν, η Chelsea (Aimee Lou Wood) και η Chloe (Charlotte Le Bon) μοιάζουν πολύ "content" με τους (πολύ μεγαλύτερούς τους ηλικιακά) συντρόφους τους. Η Chelsea τον αποκαλεί «αδελφή-ψυχή» της και αρνείται κατηγορηματικά να κάνει κάτι με τον μεγάλο γιο Ratliff, Saxon (Patrick Schwarzenegger), ενώ ακόμα και η Chloe που είναι πολύ πιο περιπετειώδης σεξουαλικά φαίνεται πως το μόνο που την απασχολεί στα αλήθεια είναι να κρατά τον Greg χαρούμενο (ακόμα και αν αυτό σημαίνει να εκμεταλλεύεται τρίτους ερωτικά, προς δική του απόλαυση).

Χαμένες ευκαιρίες

Ο Sam Rockwell (στον ρόλο του κολλητού του Rick) έκανε τους πάντες να χάσκουν ("Wtf did I just watch?") παραδίδοντας τον πιο εξωφρενικό και παλαβό μονόλογο που έχουμε δει τελευταία στην τηλεόραση, στα επόμενα όμως επεισόδια έμοιαζε περισσότερο με καρικατούρα παρά με χαρακτήρα αξιώσεων.

Η κόρη της οικογένειας Ratliff, Piper, θα μπορούσε να είχε αφήσει πολύ μεγαλύτερο αποτύπωμα, ως πλουσιοκόριτσο που το γυρίζει στο wellness και τον βουδισμό για να την παλέψει υπαρξιακά, όμως είτε ο χαρακτήρας της ήταν κακογραμμένος, είτε η επιλογή της Sarah Catherine Hook ήταν ατυχής, πάντως αυτός ήταν ένας ρόλος που δεν μπόρεσε ποτέ να αγγίξει το μέγιστο potential του.

Ο πατέρας Ratliff (Jason Isaacs) παραλίγο να δηλητηριάσει όλη του την οικογένεια, αλλά τελικά απλά το πήρε πίσω και μόνη του τιμωρία υπήρξε το ότι τελικά χρειάστηκε να πει στους καλομαθημένους του πως «τα πράγματα θα αλλάξουν, φαληρίσαμε, ουπς».

Οι τρεις φίλες δεν ξεκατινιάστηκαν ποτέ, στα αλήθεια, προς τέρψιν του τηλεοπτικού κοινού. Αποδείχθηκαν ανθρώπινες και γήινες με κατανόηση, ενσυναίσθηση και αληθινή αγάπη η μία προς την άλλη.

Τέλος η Belinda (Natasha Rothwell) θα μπορούσε να τυφλωθεί από το χρήμα και την εξουσία και να έχει μια πραγματικά ανατρεπτική εξέλιξη σαν χαρακτήρας, μα το μόνο που θα μείνει κι από αυτό το story arc (πάμε πάλι, έξυπνο marketing) είναι ο 25χρονος (και κούκλος) ηθοποιός που ενσάρκωσε τον γιο της Zion (Nicholas Duvernay).

Και τέλος πάντων, αφού θα ακολουθήσει και 4η σεζόν, ας μιλήσει κάποιος υπεύθυνα να ξέρουμε να προετοιμαζόμαστε: Τελικά, White Lotus, τι θέλεις να μας πεις; Τους πλούσιους να τους απεχθανόμαστε ή όχι;