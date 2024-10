Το Monsters είναι ταμπλόιντ δημοσιογραφία σε μορφή σειράς

Share this

Είτε σου αρέσει είτε όχι, ο Ryan Murphy είναι αυτή τη στιγμή ένα από τα πιο σημαντικά και επιδραστικά πρόσωπα στην εμπορική τηλεόραση. Από τα American Horror Story και American Crime Story, και από το Feud μέχρι το Pose, θαρρείς πως κάθε στιγμή υπάρχει μια σειρά που όλοι την βλέπουν και στην οποία είχε κάποια συμμετοχή. Το ερώτημα είναι βέβαια κατά πόσον οι περισσότερες από αυτές είναι σειρές που θα έχεις διάθεση να τις συζητήσεις και θα σου μείνουν καιρό αφού τις τελειώσεις, και η απάντηση είναι πως δεν έχει σημασία. Το μόνο που μετράει είναι να υπάρχει πάντα μια σειρά στην επικαιρότητα και να σε κάνει να κολλήσεις για μια εβδομάδα.

Αυτή τη φορά, σειρά έχει το Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story, ως συνέχεια του Monster: The Jeffrey Dahmer Story, το οποίο σημαίνει μια ακόμη σειρά true crime που καλύπτει το κενό ανάμεσα σε ένα λήμμα Wikipedia και στην ηδονοβλεπτική κάλυψη ενός εγκλήματος από κίτρινα ΜΜΕ στη λογική της Sun και της Daily Mail. Κάθε φορά που μια αντίστοιχη σειρά συζητιέται, θα δημιουργηθεί ένας νέος κύκλος από άρθρα σχετικά με την πραγματική υπόθεση που συνήθως θα ακολουθηθεί από ένα νέο ντοκιμαντέρ που παρακολουθεί τα γεγονότα της ιστορίας, εξάπτοντας τη φαντασία μας από το τι μπορεί να συμβαίνει πίσω από κλειστές πόρτες μέσα στις πιο σκοτεινές γωνίες του ανθρώπινου μυαλού, έως ότου κυκλοφορήσει μια νέα σειρά και πυροδοτήσει μια νέα αντίστοιχη διαδικασία.

Το Monsters εκ πρώτης όψεως μοιάζει να σε προκαλεί να το παρακολουθήσεις μέσα στον χαμό του Netflix. Με τους Javier Bardem και Chloë Sevigny στους ρόλους των γονιών των αδελφών Menendez, δείχνει φωτογενές και γεμάτο σασπένς, μια σειρά που αναζητά τα ανθρώπινα σκοτάδια μέσα από την εκτυφλωτική λάμψη. Η ιστορία ακολουθεί τη δολοφονία των Jose και Kitty Menendez από τους δύο γιους τους, Lyle και Eric (οι Nicholas Alexander Chavez και Cooper Koch στους ρόλους τους) και εστιάζοντας τόσο στα πραγματικά γεγονότα όσο και στην αναζήτηση των λόγων που οδήγησαν τα αδέλφια σε αυτή την πράξη. Ωστόσο, διστάζει να αποκτήσει μια συγκεκριμένη οπτική γωνία ώστε να κάνει πράξη απλώς εύκολο εντυπωσιασμό και να στοχεύει στην εκμετάλλευση των χαμηλότερων ενστίκτων.

Μια διάχυτη 90s νοσταλγία υπάρχει στην ατμόσφαιρα (τα γεγονότα διαδραματίζονται από το 1989 έως το 1996), στο βαθμό που δεν είσαι σίγουρος αν περισσότερος κόσμος την παρακολουθεί για αυτό το λόγο και τον τρόπο που εξερευνά το σκοτάδι κάτω από τον ακτινοβόλο ήλιο των 90s ή για την true crime φύση της. Όπως και να ‘χει, τα αδέλφια Menendez παρουσιάζονται εξαιρετικά λαμπερά, σε βαθμό που η σειρά μοιάζει με εφηβικό θρίλερ ερωτευμένο με τους αντιήρωές του.

Οποιαδήποτε προσπάθεια να ξύσει κάτω από την επιφάνεια και να αποδώσει τα αίτια της πράξης τους είναι το ακριβώς αντίθετο της λεπτότητας, όπως στο πέμπτο επεισόδιο που δημιουργήθηκε για να είναι το επίκεντρο της σεζόν.

***SPOILER ALERT***

Ο Erik Menendez εξομολογείται στον ψυχολόγο την κακοποίηση που υπέστη από τον πατέρα του, και ενώ μια τέτοια στιγμή θα έπρεπε να έχει χειρισμό της κλωστής που περνά από την βελόνα, καταλήγει σαν τρυπάνι σε ώρα κοινής ησυχίας.

Γιατί το Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story προσεγγίζει τον φόνο και την κακοποίηση σαν σαπουνόπερα που θα σε κάνει να κολλήσεις, θα σε σοκάρει, και μετά θα συνεχίσεις να βλέπεις κάτι άλλο γυρίζοντας από τη δουλειά έχοντας ξεχάσει ότι το παρακολούθησες. Μέχρι να κυκλοφορήσει η επόμενη σεζόν. Τελικά, ποιος είναι το τέρας;