Αν κάτι μας γεμίζει αισιοδοξία για τη νέα χρονιά, από την αυγή κιόλας του 2023, δεν είναι άλλο από το γεγονός ότι οι κινηματογραφικές ταινίες που το σινεφίλ κοινό έχει να περιμένει για τους επόμενους δώδεκα μήνες αποτελούν πολυαναμενόμενες παραγωγές ετών μερικών από τους σπουδαιότερους σκηνοθέτες στον κόσμο και με all-star cast που έχει αποδείξει την υποκριτική του αξία. Γνωρίζαμε μήνες τώρα πως το 2023 αναμένεται να καταγραφεί ως η χρονιά των blockbusters έπειτα από τα σκληρά πανδημικά χρόνια, μια περίοδος που ομολογουμένως χαρακτηρίστηκε από μέτριες κινηματογραφικές σεζόν, τόσο από την άποψη καλλιτεχνικών έργων, όσο φυσικά και από την προσέλευση του κοινού στις αίθουσες, που μπροστά στην υγειονομική κρίση και την παγίωση της κουλτούρας του streaming γύρισε την πλάτη στη συνήθεια του «πηγαίνω σινεμά». Με στόχο λοιπόν το 2023 να είναι η χρονιά της μαζικής επιστροφής μας στις αίθουσες και της εκ νέου ανακάλυψης της μαγείας του σινεμά, ακολουθούν οι 30 ταινίες που το Avopolis περιμένει περισσότερο τη νέα χρονιά που μόλις ξεκίνησε.

Βαβυλώνα (Babylon) του Damien Chazelle

Έχοντας κατακτήσει τον κόσμο με το La La Land και μια πενταετία από το First Man του 2018, ο Damien Chazelle επιστρέφει με το πολυαναμενόμενο Babylon, που καταγράφει την άνοδο και την πτώση πολλαπλών χαρακτήρων στη διάρκεια μιας περιόδου αχαλίνωτης παρακμής και ακολασίας στις απαρχές του Hollywood. Η ταινία, στην οποία πρωταγωνιστούν οι Brad Pitt, Margot Robbie, Diego Calva, Jean Smart, Jovan Adepo και Li Jun Li, καταφθάνει στις αίθουσες τον πρώτο μήνα του 2023.

Το Χρυσάφι του Ρήνου (Rheingold) του Fatih Akin

Η μεγάλη επιστροφή του αγαπημένου στη χώρα μας Fatih Akin έρχεται μέσα από το Χρυσάφι του Ρήνου, που αποτέλεσε μάλιστα τη μεγαλύτερη εισπρακτική επιτυχία του σκηνοθέτη στη Γερμανία. O τουρκικής καταγωγής σκηνοθέτης μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη την πραγματική ιστορία του Τζιγουάρ Χατζάμπι, μετέπειτα διάσημου και ως rapper Xatar, ο οποίος περνά από σκληρά βασανιστήρια για να αποκαλύψει την τοποθεσία του αποθέματος κλεμμένου χρυσού που προέκυψε μετά από μια μεγάλη ληστεία. Βασισμένη στην αυτοβιογραφία του με τίτλο All Or Nothing: We Say The World Belongs To You.

Tár του Todd Field

Η Cate Blanchett ερμηνεύει στο Tár του Todd Field τον ρόλο της φανταστικής παγκοσμίου φήμης μουσικού Lydia Tár, λίγες μόλις ημέρες πριν από την ηχογράφηση της συμφωνίας που θα την οδηγήσει στην κορύφωση μιας ήδη τρομερής καριέρας στο μουσικό στερέωμα. Έχοντας αποσπάσει το Βραβείο Γυναικείας Ερμηνείας στο Φεστιβάλ Βενετίας -και έχοντας λάβει διθυραμβικές κριτικές από την πλειονότητα των διεθνών media- η 54χρονη Αυστραλή ηθοποιός βάζει πλώρη για το τρίτο της Oscar.

Magic Mike: Ο Τελευταίος του Χορός (Magic Mike's Last Dance) του Steven Soderbergh

Στο Magic Mike's Last Dance, ο Channing Tatum δίνει τον τελευταίο του αισθησιακό χορό στον ρόλο του συμπαθούς βιοπαλαιστή στρίπερ που μας σύστησε ένα τα πιο feelgood, αλλά και επιτυχημένα franchises των τελευταίων ετών.

Τα Πνεύματα του Ινισέριν (The Banshees of Inisherin) του Martin McDonagh

Ο βραβευμένος στη Βενετία Colin Farrell συναντά τον Brendan Gleeson σχεδόν 15 χρόνια μετά το In Bruges στην επική ταινία του Martin McDonagh που το Avopolis ψήφησε ως καλύτερη για το 2022. Επιτέλους και επίσημα στις εγχώριες αίθουσες τους πρώτους μήνες του 2023.

Women Talking της Sarah Polley

Οι εξαιρετικές και εξαιρετικοί Rooney Mara, Claire Foy, Jessie Buckley, Judith Ivey, Ben Whishaw και Frances McDormand πρωταγωνιστούν στη νέα ταινία της Sarah Polley βασισμένη στο βιβλίο της Miriam Toews για τη ζωή σε ένα χωριό της Βολιβίας όπου οι άντρες βίαζαν επανειλημμένα τις γυναίκες. Mέχρι που εκείνες αποφάσισαν με θάρρος να μιλήσουν.

The Super Mario Bros. Movie των Aaron Horvath και Michael Jelenic

Ο πολυαγαπημένος ήρωας της Nintendo και διασημότερος υδραυλικός της ποπ κουλτούρας προσγειώνεται ξανά στη μεγάλη οθόνη, αυτή τη φορά με ένα εξαιρετικά λαμπερό cast των Chris Pratt ως Mario, Anya Taylor-Joy ως Πριγκίπισσα Peach, Charlie Day ως Luigi, Jack Black ως Bowser, Keegan-Michael Key ως Toad, Seth Rogen ως Donkey Kong, Fred Armisen ως Cranky Kong, Kevin Michael Richardson ως Kamek και Sebastian Maniscalco ως Spike.

Renfield του Chris McKay

Το πολυαναμενόμενο dark fantasy horror-comedy βασισμένο στον Δράκουλα του Bram Stoker έρχεται δια χειρός Chris McKay και με πρωταγωνιστές τους αγαπημένους Nicholas Hoult και Nicolas Cage. Το σενάριο υπογράφει ο Ryan Ridley, ιθύνων νους αρκετών επεισοδίων της ξεκαρδιστικής σειράς Rick & Morty.

Next Goal Wins του Taika Waititi

Michael Fassbender, Elisabeth Moss και Armie Hammer πρωταγωνιστούν στη διασκευή του ομώνυμου ντοκιμαντέρ του 2014, δια χειρός Taika Waititi, όπου ο Ολλανδός προπονητής, Thomas Rongen, προσπαθεί να μετατρέψει την ομάδα ποδοσφαίρου της Αμερικάνικης Σαμόα σε λαμπερούς νικητές. Θα τα καταφέρει άραγε;

Guardians of the Galaxy Vol. 3 του James Gunn

Ο James Gunn αποχαιρετά τον ερχόμενο Μάιο το MCU και τους λατρεμένους Φύλακες του Γαλαξία με μια τελευταία ταινία. Με τους Chris Pratt, Zoe Saldaña, Dave Bautista, Karen Gillan, Pom Klementieff, Vin Diesel, Bradley Cooper, Will Poulter, Elizabeth Debicki, Sylvester Stallone, Sean Gunn, Maria Bakalova και Chukwudi Iwuji, αλλά και ακόμη ένα επικό mixtape που σίγουρα θα αγαπήσουμε, όπως και στις προηγούμενες ταινίες.

Indiana Jones and the Dial of Destiny του James Mangold

Η τελευταία εμφάνιση του Harrison Ford στον ρόλο του αγαπημένου μας αρχαιολόγου εκτυλίσσεται το 1969 κατά την διάρκεια της προσπάθειας της ανθρωπότητας για την κατάκτηση του διαστήματος. Μαζί του οι λαμπεροί Phoebe Waller-Bridge, Antonio Banderas, John Rhys-Davies, Shaunette Renee Wilson, Thomas Kretschmann, Toby Jones, Boyd Holbrook, Oliver Richters, Ethann Isidore και Mads Mikkelsen.

Asteroid City του Wes Anderson

Tilda Swinton, Adrien Brody, Tom Hanks, Margot Robbie, Rupert Friend, Jason Schwartzman, Scarlett Johansson, Bryan Cranston, Hope Davis, Jeff Goldblum, Jeffrey Wright, Liev Schreiber, Tony Revolori, Matt Dillon, Maya Hawke, Edward Norton, Steve Carell, Willem Dafoe, Grace Edwards, Aristou Meehan, Rita Wilson, Jarvis Cocker και πολλοί ακόμη συμπληρώνουν το cast της νέας ταινίας του Wes Anderson και η αλήθεια είναι πως δεν χρειαζόμαστε τίποτα παραπάνω.

Barbie της Greta Gerwig

Τον Ιούλιο ετοιμαστείτε να ξεστομίσετε την ατάκα «2 εισιτήρια για τη Barbie παρακαλώ», αφού η πολυαναμενόμενη ταινία της Greta Gerwig για την θρυλική παιδική κούκλα αναμένεται να προσγειωθεί στις αίθουσες και να κάνει πάταγο. Με τη Margot Robbie και τον Ryan Gosling στον ρόλο της Barbie και του Ken αντίστοιχα, life in plastic will be fantastic!

Oppenheimer του Christopher Nolan

Το ήδη επικό στο μυαλό μας Oppenheimer του Christopher Nolan, θα έχει στο σεναριακό του επίκεντρο τον δημιουργό της ατομικής βόμβας και, πιο συγκεκριμένα, τον ρόλο που έπαιξε ο ίδιος στην κατασκευή αυτής κατά την διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, σε blockbuster-ική ταινία που χρειάστηκε την κατασκευή ενός νέου είδους φιλμ από την Kodak για να γυριστεί (σε ασπρόμαυρο IMAX)! Στην ταινία πρωταγωνιστούν ο Cillian Murphy ως J. Robert Oppenheimer με την Emily Blunt στον ρόλο της συζύγου του, όπως και οι Matt Damon, Robert Downey, Jr., Rami Malek, Kenneth Branagh, Florence Pugh, Benny Safdie, Michael Angarano, Josh Hartnett και πολλοί ακόμα.

Challengers του Luca Guadagnino

Μετά το επιτυχημένο Bones and All, η πρώτη κωμωδία του Luca Guadagnino με πρωταγωνίστρια την αγαπημένη Zendaya αναμένεται μέσα στο 2023. Η ίδια θα υποδυθεί τη σύζυγο ενός πρωταθλητή του τένις -στον ρόλο του οποίου θα δούμε τον Mike Faist- ο οποίος περνά μια μακρά περίοδο δίχως καμία νίκη, ενώ ο βασικός του αντίπαλος και πρώην σύντροφος της συζύγου του θριαμβεύει. Για να δούμε τι θα μας πει η κωμική εκδοχή του Guadagnino…

Mission: Impossible: Dead Reckoning Part 1 του Christopher McQuarrie

Η υπόθεση του Mission: Impossible: Dead Reckoning Part 1 αποτελεί για την ώρα επτασφράγιστο μυστικό, κάτι μας λέει όμως πως μετά και την επιτυχία του Top Gun: Maverick, ο Tom Cruise θα επιστρέψει στη μεγάλη οθόνη σε καλύτερη φόρμα για stunts από ποτέ.

Dune: Part Two του Denis Villeneuve

Η συνέχεια του μεγαλειώδους sci-fi έπους θα εξερευνήσει το μυθικό ταξίδι του Paul Atreides καθώς ενώνεται με την Chani και τους Fremens ενόψει της μεγάλης μάχης για τον έλεγχο του ερημικού πλανήτη Arrakis και εμείς δεν μπορούμε να περιμένουμε για τη μεγάλη επιστροφή του Denis Villeneuve σε ένα από τα απολαυστικότερα franchises της τελευταίας δεκαετίας. Στην ταινία θα δούμε φυσικά τον Timothée Chalamet στον πρωταγωνιστικό ρόλο, μαζί με τους Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Stellan Skarsgård, Dave Bautista, Stephen McKinley Henderson, Zendaya, Charlotte Rampling και Javier Bardem. Τα νέα μέλη του cast περιλαμβάνουν τους Florence Pugh, Austin Butler, Léa Seydoux και Christopher Walken.

Wonka του Paul King

Αν στα παιδικά σας χρόνια υπήρξατε θαυμαστές του Roald Dahl, τότε η νέα ταινία Wonka του Paul King, που θα εστιάζει στα νεανικά χρόνια του περίφημου Willy Wonka και στις περιπέτειές του πριν ανοίξει το πιο διάσημο εργοστάσιο σοκολάτας του κόσμου, σίγουρα θα σας ενθουσιάσει. Το ίδιο και το cast της, που αποτελείται από τους Keegan-Michael Key, Sally Hawkins, Jim Carter, Matt Lucas, Natasha Rothwell, Olivia Colman, Rowan Atkinson και έναν ταιριαστότατα camp Timothée Chalamet στον ρόλο του Willy Wonka.

The Old Oak του Ken Loach

Ο μετρ του βρετανικού ρεαλισμού, ή του λεγόμενου kitchen sink drama, Ken Loach, επιστρέφει μετά τα I, Daniel Blake and Sorry We Missed You με την ολοκαίνουρια ταινία του, γυρισμένη εξολοκλήρου στο Durham της Βρετανίας. Ακόμη μια ιστορία του εμβληματικού σκηνοθέτη για τη ζωή της εργατικής τάξης και των ανθρώπων του περιθωρίου, με φόντο τις ξεχασμένες επαρχίες μιας Γηραιάς Αλβιώνας σε κρίση.

Kitbag του Ridley Scott

Μετά από τα House of Gucci και The Last Duel, ο Ridley Scott ετοιμάζεται να αφηγηθεί την ιστορία του Μέγα Ναπολέοντα πριν από τις ιστορικές μάχες που του χάρισαν τον χαρακτηρισμό «Mέγας», εστιάζοντας παράλληλα στην θυελλώδη σχέση του με τη σύζυγό του Ζοζεφίνα. Με τους Joaquin Phoenix και Vanessa Kirby στους σχετικούς ρόλους, αλλά και τους Ben Miles και Ian McNeice.

The Way of the Wind του Terrence Malick

Έχοντας, μεταξύ άλλων, προσφέρει στο κοινό τα αριστουργηματικά Badlands και The Thin Red Line, ο Terrence Malick ετοιμάζεται το 2023 να ασχοληθεί με τη ζωή του Χριστού μέσα από το The Way of the Wind, σε ένα φιλμ που θα αναπαριστά κεφάλαια της ζωής του μέσα από τις παραβολές των Ευαγγελίων. Στην ταινία θα δούμε τον Géza Röhrig στον ρόλο του Χριστού, ενώ ο οσκαρικός Mark Rylance θα ενσαρκώσει τον Διάβολο. Μαζί τους οι Matthias Schoenaerts, Ben Kingsley, Joseph Fiennes, Tawfeek Barhom, Douglas Booth και Aidan Turner.

Megalopolis του Francis Ford Coppola

Ακόμη ένας μεγάλος δημιουργός, ο Francis Ford Coppola, πρόκειται να μας χαρίσει το 2023 μια ταινία που φημολογείται πως θα είναι το σκηνοθετικό magnum opus του, γεγονός που αιτιολογείται από το ότι ο ίδιος προσπαθεί να υλοποιήσει το Megalopolis εδώ και περισσότερα από 40 χρόνια. Adam Driver, Forest Whitaker, Nathalie Emmanuel, Jon Voight, Laurence Fishburne, Aubrey Plaza, Shia LaBeouf, Jason Schwartzman, Grace VanderWaal, Kathryn Hunter, Talia Shire και Dustin Hoffman πρόκειται να πρωταγωνιστήσουν στην επική ταινία επιστιμονικής φαντασίας, το σενάριο της οποίας έχει γραφτεί εδώ και τέσσερις δεκαετίες και παρακολουθεί τις προσπάθειες ενός αρχιτέκτονα να χτίσει από την αρχή μια ουτοπική εκδοχή της Νέας Υόρκης έπειτα από μια μεγάλη καταστροφή.

El Conde του Pablo Larraín

Ο Χιλιανός Pablo Larraín, σκηνοθέτης που έχει επάξια αποκτήσει τα τελευταία χρόνια τον τίτλο του μαιτρ της βιογραφίας έπειτα από ταινίες του όπως τα Spencer, Jackie και Neruda, αναμένεται να επιστρέψει το 2023 με μια φιλόδοξη παραγωγή για το Netflix. Το El Conde θα είναι μια πολιτική σάτιρα και μαύρη κωμωδία που απεικονίζει τον δικτάτορα Πινοσέτ ως έναν βρικόλακα 250 ετών και δεν μπορούμε να περιμένουμε να δούμε τι έχει σκαρώσει αυτή τη φορά ο σκηνοθέτης. Με τους Alfredo Castro, Paula Luchsinger, Gloria Münchmeyer και Jaime Vadell.

Ferrari του Michael Mann

Βασισμένος στη βιογραφία Enzo Ferrari – The Man and the Machine του Brock Yates, o Michael Mann αναλαμβάνει το 2023 να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη τα βιώματα του σπουδαίου οδηγού αγώνων, όπως αυτά διαδραματίστηκαν το καλοκαίρι του 1957 όταν και η ζωή του ίδιου πέρασε μια σφοδρή κρίση. Στον ρόλο του ο εξαιρετικός Adam Driver, με τους Jack O'Connell, Shailene Woodley και Penélope Cruz στο πλευρό του.

Priscilla της Sofia Coppola

Συνεργαζόμενη με το hottest than ever studio της Α24, η Sofia Coppola αναλαμβάνει να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη το βιβλίο Elvis & Me, γραμμένο από την ίδια την Priscilla Presley, και ανυπομονούμε έχοντας δει την προηγούμενη χρονιά και το αντίστοιχο Elvis biopic δια χειρός Baz Luhrmann. Με τους Cailee Spaeny και Jacob Elordi στους ρόλους των Priscilla και Elvis.

Poor Things του Γιώργου Λάνθιμου

Ο «δικός μας» Γιώργος Λάνθιμος αναμένεται να επιστρέψει επίσης το 2023 μέσα από την κινηματογραφική μεταφορά του Poor Things του Σκωτσέζου Alasdair Gray, το οποίο και κυκλοφόρησε το 1992 και στα ελληνικά έχει αποδοθεί ως «Χαμένα Κορμιά». Τοποθετημένο στη Γλασκώβη και τα περίχωρά της, στην Αλεξάνδρεια και στο Παρίσι της δεκαετίας του 1880, το βιβλίο περιγράφει τις ερωτικές ζωές δύο γιατρών και μιας γυναίκας που ένας από τους δύο έχει δημιουργήσει. Στην ταινία πρωταγωνιστούν οι αγαπημένοι του σκηνοθέτη, Emma Stone, Willem Dafoe, Mark Ruffalo, αλλά και η ανερχόμενη Margaret Qualley.

Beau Is Afraid (πρώην Disappointment Blvd.) του Ari Aster

Δεν γνωρίζουμε τίποτα απολύτως για το Beau Is Afraid (και πρώην Disappointment Blvd.) του Ari Aster, πέρα από το ότι σε αυτό θα πρωταγωνιστεί ο οσκαρικός Joaquin Phoenix, όμως κάτι μας λέει πως η υπογραφή του σκηνοθέτη των Hereditary και Midsommar αποτελεί από μόνη της εγγύηση.

The Killer του David Fincher

Βασισμένη στο ομότιτλο noir graphic novel του Alexis Nolent, η ολοκαίνουρια ταινία του μαιτρ του ψυχολογικού τρόμου, David Fincher, ακολουθεί έναν μεθοδικό και αμετανόητο δολοφόνο που, έπειτα από έναν νευρικό κλονισμό, αρχίζει να έχει ηθικούς ενδοιασμούς για το επάγγελμα που κάνει. Με τους Michael Fassbender και Tilda Swinton, αλλά και τον σεναριογράφο του Seven, Andrew Kevin Walker, στη διασκευή του σεναρίου.

Killers of the Flower Moon του Martin Scorsese

Μια από τις ακριβότερες παραγωγές της χρονιάς (με budget πάνω από 200 εκατομμύρια δολάρια), η νέα ταινία του Martin Scorsese αποτελεί διασκευή του ομότιτλου βιβλίου του David Grann και αναμένεται να προβληθεί από το Apple TV+. Το Killers of the Flower Moon μας μεταφέρει στην Οκλαχόμα του 1920, όταν η ανακάλυψη τεράστιων κοιτασμάτων πετρελαίου στο έδαφός της κατέστησε την περιοχή σε μια από τις πλουσιότερες των ΗΠΑ, εκτοπίζοντας ωστόσο τα μέλη της Ινδιάνικης φυλής Osage Nation που διέμεναν εκεί και ξαφνικά αρχίζουν να δολοφονούνται το ένα μετά το άλλο. Το νεοσύστατο τότε FBI θα κληθεί να ερευνήσει τις δολοφονίες των ιθαγενών, πίσω από τις οποίες δεν κρύβεται τίποτε άλλο πέρα από τα βαμμένα κατάμαυρα από το πετρέλαιο της περιοχής χρήματα. Με τον Leonardo DiCaprio στη δέκατη συνεργασία της καριέρας του με τον σκηνοθέτη, αλλά και τους Robert De Niro, Jesse Plemons, Lily Gladstone και Brendan Fraser.

Και δύο ελληνικές παραγωγές που περιμένουμε με μεγάλη χαρά:

Πίσω από τις Θημωνιές της Ασημίνας Προέδρου

Η μεγάλη νικήτρια ταινία του 63ου Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, με έξι βραβεία συνολικά από τη διοργάνωση, δεν ήταν άλλη από το Πίσω από τις Θημωνιές της Ασημίνας Προέδρου, που θα έχουμε τη χαρά να δούμε σύντομα στις αίθουσες, έπειτα από την προβολή του στο φεστιβάλ, αλλά και την πρεμιέρα του στο WIFT Festival (Women in Film and Television) στην Ταινιοθήκη της Ελλάδας. Σε αυτήν, ένα τραγικό γεγονός στα βόρεια σύνορα της Ελλάδας φέρνει μια τριμελή ντόπια οικογένεια μπροστά σε προσωπικά αδιέξοδα, με τον καθένα να πρέπει να αναλογιστεί για πρώτη φορά στη ζωή του το κόστος των πράξεών του. Με τους Στάθη Σταμουλακάτο, Λένα Ουζουνίδου, Ευγενία Λάβδα, Χρήστο Κοντογεώργη, Ντίνα Μιχαηλίδου και τον Πασχάλη Τσαρούχα.

Πολύδροσο του Αλέξανδρου Βούλγαρη

Έχοντας συμμετάσχει προηγουμένως στην Αγορά του 63ου Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης στο τμήμα Works in Progress, το πολυαναμενόμενο Πολύδροσο του Αλέξανδρου Βούλγαρη πρόκειται να κάνει την πρεμιέρα του κάποια στιγμή μέσα στο 2023 και σε αυτό θα δούμε σε ρόλο-έκπληξη μια Βίκυ Καγιά, που μεταμορφώνεται στη μεγάλη οθόνη στη μητέρα της 20χρονης στην ταινία Σοφίας Κόκκαλη. Και αυτό από μόνο του μας προξενεί τεράστιο ενδιαφέρον να σπεύσουμε να τη δούμε.

Ευχές για ένα κινηματογραφικό 2023 και καλές προβολές!