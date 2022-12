Ο Δεκέμβρης έχει και επίσημα μπει, όλοι μας βρισκόμαστε στον πυρετό των Χριστουγέννων και ταυτόχρονα το κλείσιμο της χρονιάς συνεπάγεται ανάγκη για χαλάρωση και cocooning στον καναπέ με σειρές και ζεστή σοκολάτα. Και τώρα που το κρύο έφτασε -έστω και με λίγη καθυστέρηση – τι καλύτερο από ένα murder mystery ή μια crime drama σειρά που ταιριάζουν απόλυτα με το κλίμα. Ακολουθούν 5 παραγνωρισμένες από αυτές, που σίγουρα θα λατρέψετε αν στο παρελθόν αγαπήσατε παραγωγές όπως το Mindhunter και το Broadchurch.

Shining Girls

Η ιέρεια των murder mysteries, του τρόμου και της δυστοπίας, Elisabeth Moss, πρωταγωνιστεί σε αυτήν την πρόσφατη παραγωγή της Apple TV+, σε ένα crime drama με το απαραίτητο twist. Η Kirby (Moss), είναι επιζώσα επίθεσης ενός serial killer (Jamie Bell), η οποία θα τον αναζητήσει στο Chicago των 1990s με τη βοήθεια ενός συνεργάτη της (Wagner Moura) στην εφημερίδα Chicago Sun-Times. Όμως αυτό που εκείνη δεν μοιράζεται με τον συνεργό της σε αυτό το σκοτεινό κυνηγητό δεν είναι άλλο από το γεγονός ότι η ίδια ακροβατεί ανάμεσα σε διαφορετικές πραγματικότητες, εξαιτίας του τραύματός της, όπου οι λεπτομέρειες της επίθεσης αυτής μπορούν και να διαφοροποιούνται. Βασισμένο στο ομώνυμο μυθιστόρημα της Lauren Beukes από το 2013.

The Outsider

Βασισμένο στο ομώνυμο ανατριχιαστικό murder mystery του Stephen King, το Outsider του ΗΒΟ παρακολουθεί τον βραβευμένο με Emmy Ben Mendelsohn, ο οποίος πρωταγωνιστεί στον ρόλο ενός ντετέκτιβ. Ο ίδιος ερευνά τη αιματηρή δολοφονία ενός νεαρού αγοριού και, παρά το γεγονός ότι όλα δείχνουν πως ένοχο είναι ένα μέλος της οικογένειάς του (Jason Bateman), νέα στοιχεία που προκύπτουν σταδιακά τον τοποθετούν χιλιόμετρα μακριά από τον τόπο του εγκλήματος. Όλα αυτά μέχρι φυσικά να συνειδητοποιήσουμε ότι τα πράγματα έχουν και μια supernatural υφή, με την έρευνα να μεταβάλλεται σταδιακά σε paranormal αναζήτηση.

Grantchester

Βασισμένο στο The Grantchester Mysteries του James Runcie, το Grantchester του ITV παρακολουθεί τον εντυπωσιακό εφημέριο και λάτρη της jazz, Sidney Chambers (James Norton), ο οποίος συνεργάζεται με τον τοπικό ντετέκτιβ Geordie Keating (Robson Green), για την επίλυση μυστηριωδών εγκλημάτων σε ένα μικρό χωρίο της Αγγλίας των ‘50s. Με το απαραίτητο δράμα και μυστήριο, αλλά και ένα ενδιαφέρον character development, οι 7 σεζόν της σειράς την καθιστούν κατάλληλη για χειμερινό binge session πριν τις γιορτές. Και παρά το γεγονός ότι ο Norton αποχώρησε στην 4η σεζόν, ο Tom Brittney που βρέθηκε ως αντικαταστάτης του πρωταγωνιστή τα καταφέρνει επίσης μια χαρά στον ρόλο.

And Then There Were None

Το And Then There Were None της Agatha Christie έχει ομολογουμένως διασκευαστεί δεκάδες φορές στην τηλεόραση και τον κινηματογράφο, μιας που αποτελεί ένα από τα κορυφαία λογοτεχνικά μυστήρια του αιώνα που μας πέρασε. Σε αυτή του τη διασκευή από το έγκριτο BBC One, πρωταγωνιστές είναι οι μοναδικοί Charles Dance, Sam Neill, Aidan Turner, Miranda Richardson, Burn Gorman και αρκετοί ακόμη λαμπεροί ηθοποιοί, σε μια miniseries τριών επεισοδίων, ό, τι πρέπει για απόγευμα Κυριακής. Ως προς την υπόθεση, στο And Then There Were None παρακολουθούμε 10 αγνώστους που βρίσκονται σε ένα απομακρυσμένο νησί το 1939, ανάμεσα στους οποίους βρίσκεται – τι άλλο – ένας δολοφόνος.

The Fall

Για τους λάτρεις των X-Files και της Gillian Anderson σε ρόλους ντετέκτιβ, το The Fall είναι μια ακόμη παραγνωρισμένη σειρά μυστηρίου που περιμένει να ανακαλυφθεί. Σε αυτήν την παραγωγή του Netflix παρακολουθούμε τη Βρετανίδα ντετέκτιβ, Stella Gibson, όσο η ίδια προσπαθεί να πιάσει έναν serial killer, τον Jamie Dornan πριν εκείνος γίνει γνωστός μέσα από τον ρόλο του στο 50 Shades of Grey. Όλα αυτά, στο ομιχλώδες τοπίο της Βόρειας Ιρλανδίας, όπου εκείνος κυνηγά αθώες γυναίκες.