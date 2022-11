Δώδεκα ολόκληρα χρόνια έχουν περάσει από την ημέρα που η σειρά The Walking Dead έκανε την πρεμιέρα της στο κανάλι FOX, για να εξελιχθεί σε μια από τις σημαντικότερες και πιο επιτυχημένες τηλεοπτικές σειρές όχι μόνο του είδους της, αλλά και του 21ου αιώνα – αιώνα που χαρακτηρίζεται ως εκείνος όπου η στροφή των θεατών επικεντρώθηκε κατά κύριο λόγο στη μικρή οθόνη και τις τηλεοπτικές παραγωγές. Με το τελευταίο επεισόδιο της σειράς που έβαλε το science fiction, το δράμα και τα… zombies στο σαλόνι μας να βρίσκεται προ των πυλών, το Avopolis καταγράφει όλους εκείνους του λόγους που μας έκαναν να αγαπήσουμε το The Walking Dead από την πρώτη στιγμή της προβολής του και να μας κρατήσει τηλεοπτική συντροφιά για περισσότερο από μια πολυτάραχη δεκαετία.

Αναπαράστησε ευρηματικά έναν post-apocalyptic κόσμο

Το 2010 όταν και ξεκίνησε να προβάλλεται, το The Walking Dead τόλμησε να αναπαραστήσει έναν post-apocalyptic κόσμο λίγο πριν από την υποτιθέμενη καταστροφή του δικού μας κόσμου, σύμφωνα τουλάχιστον με το περίφημο ημερολόγιο της φυλής των Mayas που μας ήθελαν να αφανιζόμαστε ως πολιτισμός το 2012. Και αυτό θα δημιουργούσε το καλύτερο buzz γύρω από μια σειρά η οποία συνέχισε τελικά να προβάλλεται σε καιρούς που μπορεί να μην αφανιστήκαμε, αλλά θα έλεγε κανείς πως λίγο έλειψε να φτάσουμε προς αυτή την κατεύθυνση!

Υπήρξε ο τέλειος συνδυασμός sci-fi, horror και action σειράς

Λίγες είναι οι σειρές που έχουν καταφέρει τα τελευταία χρόνια να παρουσιάσουν έναν επιτυχημένο συνδυασμό τηλεοπτικών ειδών και το The Walking Dead το κατάφερε εξαιρετικά, προσφέροντας ένα υποδειγματικό mix από sci-fi, horror και action περιεχόμενο. Αλλά και το απαραίτητο δράμα, που – ας μην προσποιούμαστε το αντίθετο – μας αρέσει!

Βασίστηκε σε ένα επιτυχημένο comic

Το The Walking Dead βασίστηκε ως σειρά στο επιτυχημένο και βραβευμένο με Eisner Awards comic book του Robert Kirkman, σε σχέδια του Tony Moore, σε μια εποχή που οι αντίστοιχες τηλεοπτικές παραγωγές ήταν μόλις ελάχιστες. Η σειρά comic είχε ξεκινήσει το 2003 και συνεχίστηκε για 193 τεύχη, μέχρι που σταμάτησε αναπάντεχα να κυκλοφορεί το 2019. Το τηλεοπτικό του αδερφάκι απέδειξε όμως πως ήταν πολύ πιο δυνατό τελικά, συντροφεύοντάς μας μέχρι σήμερα μετά από τόσες σεζόν.

Υπήρξε υποδειγματικό σεναριακά

Το τηλεοπτικό The Walking Dead υπήρξε ένα υπόδειγμα σεναρίου για τηλεοπτική παραγωγή, ακολουθώντας αυτό του comic book στο οποίο βασίστηκε όσο έπρεπε, αλλά επιλέγοντας να διαφοροποιηθεί σε στιγμές κρίσιμες για την εξέλιξη της ιστορίας του. Υπήρξε παράλληλα ένα από τα καλύτερα παραδείγματα slow burning τηλεοπτικής σειράς, που εξελίσσεται μεθοδικά, κρατώντας το ενδιαφέρον των θεατών ακλόνητο, ακόμη και μετά από περισσότερο από μια δεκαετία.

Μας έμαθε τι σημαίνει character development

Rick, Carol, Daryl, Michonne, Morgan και Dwight είναι μερικοί μόλις από τους χαρακτήρες που αγαπήσαμε όσο απολαύσαμε στη μικρή οθόνη το The Walking Dead και αυτό δεν είναι άλλο από το αποτέλεσμα μιας έξοχης διαχείρισης του character development αυτού. Άραγε έχετε σκεφτεί πώς ξεκίνησαν στην πρώτη σεζόν και που βρίσκονται σήμερα;

Πήγε τα special effects ένα βήμα παρακάτω

Το The Walking Dead δεν είναι ούτε το πρώτο, ούτε και το τελευταίο τηλεοπτικό δείγμα sci-fi και zombie related σειράς, είναι όμως ένα από τα κορυφαία όσον αφορά τη διαχείριση των special effects του από την αρχή του, μέχρι φυσικά τον τελευταίο κύκλο του. Από το makeup και τα κοστούμια, μέχρι τα δυνατά stunts και το CGI του, αποτέλεσε το τέλειο δείγμα ρεαλισμού στη μικρή οθόνη, με το συνεργείο του να χρησιμοποιεί για μια περίοδο 20 με 30 γαλόνια ψεύτικου αίματος ανά επεισόδιο και τους ηθοποιούς του να χρειάζονται κατά μέσο όρο 90 λεπτά για την προετοιμασία του makeup και των προσθετικών τους!

Θα φέρει μια σειρά από πολυαναμενόμενα spin-offs

Τα zombies δεν φαίνεται πως θα μας αφήσουν σύντομα μετά την προβολή του τελευταίου επεισοδίου του The Walking Dead, μιας που η επιτυχία της σειράς αποτελεί την κατάλληλη αφορμή για τη δημιουργία μερικών πολυαναμενόμενων spin-off shows. Με το Fear the Walking Dead να προβάλλεται ήδη εδώ και καιρό, ετοιμαστείτε τώρα για το επιβεβαιωμένο Tales of the Walking Dead, μια ανθολογία βασισμένη σε μεμονωμένους χαρακτήρες της σειράς. Επιπλέον, το The Walking Dead: World Beyond έχει επίσης ξεκινήσει να προβάλλεται, και παρά το γεγονός ότι αυτό προοριζόταν για μια mini-series 20 επεισοδίων, φαίνεται πως θα δούμε ακόμη περισσότερες σεζόν του. Τέλος, μια σειρά που θα εστιάζει στις ιστορίες των Daryl και Carol πρόκειται επίσης να βρεθεί σύντομα στους δέκτες μας, ενώ μια ταινία για την τύχη του Rick Grimes βρίσκεται επίσης στα πλάνα των παραγωγών.

Είτε λοιπόν θεωρείτε τους εαυτούς σας διαχρονικούς θαυμαστές της σειράς, είτε δεν έχετε απολαύσει κανένα επεισόδιο αυτής μέχρι σήμερα, το μόνο σίγουρο είναι ότι το Τhe Walking Dead στα δώδεκα χρόνια της προβολής του έγραψε σπουδαία τηλεοπτική ιστορία που δύσκολα θα ξεχαστεί.

Θυμηθείτε λοιπόν τώρα από που ξεκίνησε η σειρά να συντονιστείτε στο FOX για να απολαύσετε το τελευταίο της επεισόδιο τη Δευτέρα 21 Νοεμβρίου στις 22.40, αποκλειστικά στο FOX, και σε λιγότερο από 24 ώρες μετά την προβολή του στην Αμερική (Διαθέσιμο μέσω Cosmote TV, Nova, Vodafone TV, Wind Vision). Οι κύκλοι 1 έως και 11Α της σειράς The Walking Dead είναι τώρα διαθέσιμοι στο Disney+.