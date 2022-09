Όποια κι αν είναι η άποψή μας για τον (ευτυχώς εδώ και δεκάδες χρόνια παρωχημένο) θεσμό της μοναρχίας, το μόνο σίγουρο είναι ότι η Βασίλισσα Ελισάβετ Β’ υπήρξε μια από τις πιο εμβληματικές προσωπικότητες του αιώνα που μας πέρασε, επηρεάζοντας σε τεράστιο βαθμό τον πολιτικό κόσμο, την βρετανική κοινωνία, αλλά και την pop culture όπως την ξέρουμε σήμερα. Η είδηση του θανάτου της σε ηλικία 96 ετών, έχοντας συμπληρώσει 70 ολόκληρα χρόνια στον βρετανικό θρόνο, κάνει τον γύρο του κόσμου από το απόγευμα της Πέμπτης όταν και ανακοινώθηκε, με τα tributes στο πρόσωπό της να μην σταματούν. Με αφορμή λοιπόν το κλείσιμο αυτού του ιστορικού κύκλου, το Avopolis θυμάται όλες εκείνες τις φορές που η Lilibet απεικονίστηκε σε παραγωγές της μικρής και της μεγάλης οθόνης, όπως και εκείνη τη φορά που η ίδια είπε να συνυπάρξει σε αυτήν με τον James Bond.

The King’s Speech

Στην ταινία The King’s Speech που βραβεύτηκε με Oscar Καλύτερης Ταινίας το 2010, η Βασίλισσα Ελισάβετ Β’ αναπαρίσταται στην παιδική της ηλικία από τη μικρή Freya Wilson, όσο ο Colin Firth πρωταγωνιστεί στον ρόλο του πατέρα της George VI, που μαθαίνει πώς πρέπει να εκφωνεί τον λόγο του ένας πραγματικός βασιλιάς.

A Royal Night Out

Στο indie comedy του 2015, A Royal Night Out, η Sarah Gadon ερμηνεύει σε μια εντελώς fictional ιστορία μια έφηβη Ελισάβετ, η οποία μαζί με την αδερφή της, Margaret (που ερμηνεύει η Bel Powley), το σκάνε από το παλάτι ανήμερα της Ημέρας της Νίκης των Λαών το 1945, με στόχο να γνωρίσουν τους ντόπιους της περιοχής.

The Queen

Η Helen Mirren βραβεύτηκε με το πολυπόθητο Oscar Α’ Γυναικείου Ρόλου για την ερμηνεία της στο The Queen του 2006 και σε σκηνοθεσία Stephen Frears, υποδυόμενη τη βασίλισσα κατά την περίοδο του θανάτου της Πριγκίπισσας Diana.

Austin Powers in Goldmember

Η Jeannette Charles ερμηνεύει τη Βασίλισσα Ελισάβετ Β’ στο sequel του Austin Powers που κυκλοφόρησε το 2002, Austin Powers in Goldmember. Η ίδια είχε προηγουμένως ερμηνεύσει τη μονάρχη σε παραγωγές όπως το The Naked Gun, και National Lampoon’s European Vacation.

The Queen’s Corgi

Μπορεί σε αυτήν την animated ταινία για παιδιά του 2019 ο πρωταγωνιστής να είναι ένα από τα αγαπημένα corgi της Βασίλισσας, εκείνη όμως την υποδύθηκε η πολυβραβευμένη Julie Walters, χαρίζοντάς της τη φωνή της.

Minions

Η Jennifer Saunders έδωσε επίσης τη φωνή της Ελισάβετ στο πολυαναμενόμενο sequel του Despicable Me, το Minions.

Playhouse Presents

Στη σειρά 12 επεισοδίων του Sky Arts, Playhouse Presents, η Emma Thompson υποδύθηκε τη Βασίλισσα στο επεισόδιο “Walking the Dogs”. Σε αυτό, παρουσιάζεται μια πραγματική ιστορία της βασιλικής οικογένειας, όπου ένας εισβολέας στο Buckingham φτάνει να συνομιλήσει με τη μονάρχη, όταν ο φρουρός της λείπει για λίγο από το πόστο του για να βγάλει βόλτα τα πολύτιμα corgis της.

The Crown

Στη σημαντικότερη τηλεοπτική αναπαράσταση της Βασίλισσας Ελισάβετ Β’, στο δημοφιλές The Crown του Netflix, Claire Foy, Olivia Colman και Imelda Staunton υποδύονται τη Βασίλισσα όσο παρουσιάζεται η ιστορία της ίδιας και της βασιλικής της οικογένειας. Τόσο η Claire Foy, όσο και η Olivia Colman, βραβεύτηκαν με Emmy για αυτή τους την ερμηνεία, με την Colman να αποσπά και την αντίστοιχη Χρυσή Σφαίρα.

Family Guy

Η Cate Blanchett είχε επίσης χαρίσει τη φωνή της στη Βασίλισσα Ελισάβετ Β’ σε ένα επεισόδιο του Family Guy του Seth MacFarlane, όπου η Βασίλισσα εμφανίζεται σε ένα ξεκαρδιστικό cameo.

Saturday Night Live

Ο Fred Armisen υποδύθηκε τον ρόλο της Ελισάβετ σε διάφορα επεισόδια του ιστορικού Saturday Night Live όσο ο ίδιος συμμετείχε σε αυτό, με πιο χαρακτηριστικά τα “Kate Middleton Meets the Real Royal Family” (μαζί με την Anne Hathaway), “Pippa Visits the Queen” (μαζί με την Katy Perry) και “Elton John and the Royal Wedding” (μαζί με τον Elton John).

+Ολυμπιακοί Αγώνες του Λονδίνου

Η ίδια η Βασίλισσα Ελισάβετ Β’ φαίνεται ότι ήταν και η πιο ιδανική για να ερμηνεύσει τον… εαυτό της σε μια ταινία μικρού μήκους μαζί με τον αγαπημένο πράκτορα 007 (με τον Daniel Craig στον ρόλο αυτού), η οποία και προβλήθηκε στα πλαίσια της τελετής έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Λονδίνου το 2012. Σε αυτή, η Βασίλισσα εμφανίζεται να επιβιβάζεται μαζί με τον James Bond σε ένα ελικόπτερο που τους παραλαμβάνει από το παλάτι του Buckingham, για να τους μεταφέρει στην ίδια την τελετή έναρξης των αγώνων. Άραγε με την παρουσία της αυτή στο special short, θεωρούσε η Ελισάβετ τον εαυτό της Bond girl, έστω για τα έξι περίπου λεπτά της διάρκειάς του;