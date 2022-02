Ο Ιανουάριος που μας πέρασε είχε διάρκεια περίπου ενός χρόνου και το καλοκαίρι είναι ακόμη μακριά. Σε περίπτωση λοιπόν που σας έχει πιάσει κι εσάς απελπισία, το Avopolis συγκέντρωσε σε ένα άρθρο τις καλύτερες νέες, αλλά και παλιότερες σειρές που επιστρέφουν στις οθόνες μας, για να περάσει και ο τελευταίος μήνας του χειμώνα με τον πιο feelgood και ποιοτικό τρόπο.

Pam & Tommy (προβάλλεται ήδη από το Hulu)

Είτε μεγαλώσατε με αφίσες των Mötley Crüe στο παιδικό σας δωμάτιο και Baywatch στην τηλεόραση, είτε όχι, σίγουρα δεν θα μπορέσετε να αντισταθείτε στο πολυαναμενόμενο Pam & Tommy που προβάλλεται ήδη από το Hulu και διηγείται την ιστορία του περίφημου κλεμμένου sex tape της Pamela Anderson και του Tommy Lee από το μακρινό πλέον 1997. Η σειρά εξιστορεί το πώς το tape εκλάπη από το ίδιο το σπίτι του ζευγαριού, αλλά και το τεράστιο κύμα μισογυνισμού που η Pamela Anderson αντιμετώπισε για πολλά χρόνια μετά τη διαρροή του υλικού. Στο λαμπερό cast της σειράς βρίσκουμε τη Lily James και τον Sebastian Stan στους πρωταγωνιστικούς ρόλους, αλλά και τους Seth Rogen, Nick Offerman, Taylor Schilling και πολλούς ακόμη.

Euphoria (προβάλλεται ήδη από το ΗΒΟ)

https://www.youtube.com/watch?v=JdwZwrs8Qt0

Η αγαπημένη σειρά της Generation Z, αλλά και των millennials που μεγάλωσαν με το Skins του Channel 4 επέστρεψε μετά από μεγάλη αναμονή λόγω πανδημίας για τη δεύτερη σεζόν της και επιβεβαιώνει επεισόδιο μετά το επεισόδιο τις εξαιρετικές κριτικές που γνώρισε ήδη από την πρώτη προβολή της, αλλά και το τεράστιο υποκριτικό ταλέντο της πρωταγωνίστριάς της, Zendaya. Στο Euphoria παρακολουθούμε μια ομάδα από μαθητές Λυκείου όσο αυτοί ακροβατούν σε μια καθημερινότητα διαχείρισης των τραυμάτων τους, βίας και χρήσης ουσιών, έκθεσης στα social media, προβληματικών σχέσεων και τελικά μιας εφηβείας που από μόνη της έτσι κι αλλιώς δεν παλεύεται. Βασισμένο στην ομώνυμη ισραηλινή σειρά και σε παραγωγή του Drake σε συνεργασία με τα στούντιο της Α24, το Euphoria είναι μια από τις πιο καλογυρισμένες σειρές των τελευταίων ετών που πρέπει οπωσδήποτε να δείτε.

The Marvelous Mrs. Maisel (18 Φεβρουαρίου στο Prime Video)

Βρισκόμαστε και επίσημα στο 1960 στη σειρά του Prime Video, που επιστρέφει για ακόμη μια σεζόν στους δέκτες μας, και με τις αλλαγές που φέρνει η νέα δεκαετία στη μόδα, την τηλεόραση και γενικά την ποπ κουλτούρα, αλλάζει και η ζωή της αγαπημένης μας πρωταγωνίστριας, Midge Maisel. Η Marvelous Mrs. Maisel, επανέρχεται για την τέταρτη σεζόν της και αυτή τη φορά θα πρέπει να επιλέξει ανάμεσα στην καριέρα της ως stand-up comedian ή στις κοντινές της σχέσεις, που υπήρχαν στη ζωή της από τότε που ήταν ακόμη μια τυπική Αμερικανίδα νοικοκυρά στην πρώτη σεζόν της σειράς.

Killing Eve (27 Φεβρουαρίου στο BBC Three)

Η τέταρτη και τελευταία σεζόν της σειράς που μας έκανε να κολλήσουμε στους δέκτες μας είναι γεγονός και έπειτα από ένα ιδιαίτερα έντονο φινάλε στην προηγούμενη σεζόν της, η Eve και η Villanelle θα επιχειρήσουν να ακολουθήσουν νέα μονοπάτια στην ομολογουμένως πολυτάραχη ζωή τους. Από τη μια η Villanelle θα επιχειρήσει να αποδείξει ότι πέρα από σκληρόκαρδη εκτελεστής είναι και καλός άνθρωπος, ενώ από την άλλη, η Eve θα θελήσει εκδίκηση. Jodie Comer και Sandra Oh μας υπόσχονται ακόμη μια ξεχωριστή σεζόν του Killing Eve και εμείς ανυπομονούμε για τις 27 Φεβρουαρίου.

The Woman in the House Across the Street from the Girl in the Window (προβάλλεται ήδη από το Netflix)

Όταν ένας γοητευτικός γείτονας μετακομίζει απέναντι από το σπίτι της Anna, μιας πληγωμένης γυναίκας που βλέπει κάθε μέρα να περνά ολόιδια στη ζωή της, τότε η ίδια θα πιστέψει ότι επιτέλους η τύχη της κλείνει το μάτι. Όλο αυτό μέχρι να γίνει μάρτυρας ενός ανατριχιαστικού φόνου στο απέναντι σπίτι – ή μήπως όχι; Η αγαπημένη Kristen Bell που γνωρίσαμε από τη Veronica Mars, την απολαύσαμε ως αφηγήτρια στο Gossip Girl, αλλά και στο πιο πρόσφατο και επίσης απολαυστικό The Good Place, επιστρέφει στο The Woman in the House Across the Street from the Girl in the Window, σε ένα parody thriller που σίγουρα θα σας κάνει να κολλήσετε.

Inventing Anna (προβάλλεται ήδη από το Netflix)

Βασισμένη σε ένα άρθρο του 2018 από το περιοδικό The Cut με τίτλο, «Πώς η Anna Delvey ξεγέλασε τους ανθρώπους των πάρτι της Νέας Υόρκης», το Inventing Anna που μόλις προσγειώθηκε στο Netflix αφηγείται την ιστορία μιας γυναίκας που ονομάζεται Anna (και στη σειρά την υποδύεται η εξαιρετική Julia Garner του Ozark), η οποία και κατάφερε πριν από μερικά χρόνια όχι απλά να πείσει τον κόσμο ότι είναι μια Γερμανίδα μεγαλοκληρονόμος, αλλά και να κατακλέψει μέσα από αυτό της το scam μερικές εκατοντάδες πραγματικών επιφανών socialites. Η σειρά εστιάζει τόσο στην ίδια την ιστορία της μεγάλης κομπίνας της Anna Delvey, όσο και στο πώς αυτή μετά από σχετική δημοσιογραφική έρευνα οδηγήθηκε στα δικαστήρια. Στον ρόλο της executive producer της σειράς Inventing Anna βρίσκεται η χαρισματική Shonda Rhimes, που φαίνεται ότι ό,τι αγγίζει σε σειρά μετατρέπεται σε χρυσός, αν λάβουμε υπόψη μας την επιτυχία σειρών της όπως τα Grey’s Anatomy, How to Get Away With Murder και Bridgerton.

Dollface (προβάλλεται ήδη από το Hulu)

https://www.youtube.com/watch?v=wo6oKAxSFEA

Το underrated διαμάντι του Hulu με τίτλο Dollface επιστρέφει επιτέλους για τη δεύτερη σεζόν του και σε αυτό παρακολουθούμε τη ζωή της Jules μετά την πανδημία και μετά από έναν δύσκολο χωρισμό, με τα 30ά της γενέθλια να παραμονεύουν. Με τις Kat Dennings, Brenda Song, Shay Mitchell και Esther Povitsky στους απολαυστικά καυστικούς, αλλά και πολύ αληθινούς πρωταγωνιστικούς ρόλους, το Dollface θα σας φανεί εξαιρετικά relatable αν είστε κι εσείς millennials σε υπαρξιακή κρίση. Αν όχι, θα περάσετε και πάλι την ώρα σας με μια μοναδικά feelgood σειρά, απαραίτητη για να νικήσετε τα February blues.