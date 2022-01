Ακόμη μια χρονιά φτάνει στο τέλος της. Μια χρονιά, μάλιστα, που η τηλεόραση έπαιξε κομβικό ρόλο στη διασκέδασή μας, όταν αναγκαστήκαμε να κλειστούμε στα σπίτια μας και να ξεχάσουμε την κοινωνική μας ζωή εξαιτίας της σχεδόν διετούς πια πανδημίας του κορονοϊού. Για καλή μας τύχη, οι σειρές που μας κράτησαν συντροφιά το 2021 ήταν εκατοντάδες, με αξιόλογες παραγωγές από όλον τον κόσμο και με θεματολογίες που άγγιξαν ακόμη και τους πιο δύσκολους στο να καθηλωθούν στη μικρή οθόνη. Η λογική θα έλεγε να μαζέψουμε σε ένα άρθρο τις καλύτερες σειρές της χρονιάς μου μας πέρασε, ώστε οι αναγνώστριες και οι αναγνώστες μας να κάνουν το απαραίτητο recap σε ό,τι δεν πρόφτασαν να δουν. Επειδή όμως το συναίσθημα είναι αυτό που τελικά πάντα κερδίζει, ιδού τα καλύτερα χριστουγεννιάτικα επεισόδια κορυφαίων τηλεοπτικών σειρών που το Avopolis αγάπησε ανά τα χρόνια, για να τα απολαύσετε με την παρέα και την οικογένειά σας ξανά. Αυτή τη φορά, όλοι μαζί.

Supernatural – A Very Supernatural Christmas

(Season 3/Έτος προβολής: 2007)

Οι αγαπημένοι και θεότρελοι αδερφοί Sam και Dean ακολουθούν τα χνάρια του πατέρα τους ως κυνηγοί του κακού, που μάχονται ενάντια σε υπερφυσικά πλάσματα κάθε είδους, από τέρατα και δαίμονες, μέχρι ξεχασμένους θεούς με σατανικά σχέδια για την ανθρωπότητα. Στο μοναδικό χριστουγεννιάτικο επεισόδιο της σειράς-φαινόμενο, που ξεκίνησε το 2005 για να ολοκληρωθεί 15 χρόνια μετά, τα δύο αδέρφια προσπαθούν να βοηθήσουν μια γυναίκα στο Michigan, ο σύζυγος της οποίας έχει εξαφανιστεί λίγο πριν τα Χριστούγεννα. Θα τα καταφέρουν άραγε;

Parks and Recreation – Christmas Scandal

(Season 2/ Έτος προβολής: 2009)

Η απόλυτη ισορροπία μεταξύ της εύθυμης θαλπωρής που χρειαζόμαστε σε ένα χριστουγεννιάτικο επεισόδιο σειράς και του απαραίτητου πολιτικού χιούμορ ενός από τα κορυφαία sitcom όλων των εποχών. Και παρά το γεγονός ότι το Christmas Scandal δεν είναι το μοναδικό εορταστικό επεισόδιο που προβλήθηκε στα έξι χρόνια του Parks and Rec, παραμένει χωρίς αμφιβολία το καλύτερο.

Veronica Mars – An Echolls Family Christmas

(Season 1/ Έτος προβολής: 2004)

Film noir και λυκειακά δράματα μπλέκονται στην κλασική σήμερα teen σειρά που ξεκίνησε να προβάλλεται το 2004, με πρωταγωνίστρια ίσως την πιο συμπαθητική τηλεοπτική ντετέκτιβ όλων των εποχών μετά τη Miss Marple. Και όσο η Veronica προσπαθεί στη σειρά να ερευνήσει τη δολοφονία της κολλητής της φίλης, Lilly, στο Christmas special της πρώτης της σεζόν προσπαθεί να λύσει και ένα μίνι μυστήριο: τι απέγιναν τα χρήματα του φίλου της, Logan, κατά τη διάρκεια μιας παρτίδας εορταστικού πόκερ;

Buffy the Vampire Slayer – Amends

(Season 3/ Έτος προβολής: 1998)

Ίσως το λιγότερο χριστουγεννιάτικο Christmas special αυτής της λίστας, τόσο λόγο της γενικής θεματικής της σειράς, όσο και λόγω του καύσωνα που εκτυλίσσεται σε αυτό και στο Sunnydale όπου κατοικεί η συμπαθής Buffy. Σίγουρα όμως μια ιδανική επιλογή για τους λάτρεις της αισθητικής των late ‘90s και μιας σειράς που σημάδεψε για πάντα την ποπ κουλτούρα.

Six Feet Under – It’s The Most Wonderful Time Of The Year

(Season 2/ Έτος προβολής: 2002)

https://www.youtube.com/watch?v=incdg1cPdco

Από την πιο ευτυχισμένη περίοδο του χρόνου δεν θα μπορούσε να λείπει και το It’s The Most Wonderful Time Of The Year, το Christmas special της αριστουργηματικής σειράς του HBO, Six Feet Under, που προβλήθηκε σχεδόν έναν χρόνο μετά την πρεμιέρα της το 2001. Και έχει όπως μπορείτε να καταλάβετε αρκετές κηδείες, αλλά και ένα ξεκαρδιστικό οικογενειακό τραπέζι της αγαπητής οικογένειας Fisher. Κι αυτό σχεδόν τόσο άβολο όσο και τα δικά μας οικογενειακά τραπέζια.

Black Mirror – White Christmas

(UK/Special/ Έτος προβολής: 2014)

Τέσσερις μικρές ιστορίες ενώνονται σε μια μεγαλύτερη, στο χριστουγεννιάτικο επεισόδιο της δυστοπικής σειράς αυτοτελών επεισοδίων δια χειρός Charlie Brooker που καθήλωσε εκατομμύρια τηλεθεατές ανά τον κόσμο. Το White Christmas του Black Mirror είναι η ιδανική επιλογή για τα Χριστούγεννα, για όσους μεγάλωσαν με Twilight Zone και δεν αντέχουν χωρίς μια δόση από festive drama.

Doctor Who – The Snowmen

(UK/Special/ Έτος προβολής: 2012)

Ο revived και revamped Doctor Who αποτέλεσε μια από τις μεγαλύτερες τηλεοπτικές επιτυχίες του νέου millennium, με τα Christmas specials της σειράς να καθηλώνουν εκατομμύρια Βρετανούς στο BBC1. Το καλύτερο όμως από αυτά δεν είναι άλλο από το αυτό του 2012, με τον δροσερό τίτλο The Snowmen. Family-friendly και τοποθετημένο στη Βικτωριανή Αγγλία, ό,τι καλύτερο έπειτα από το γιορτινό τραπέζι.

The Twilight Zone – The Night Of The Meek

(Season 2/ Έτος προβολής: 1960)

Το πιο παλιό επεισόδιο αυτής της λίστας προβλήθηκε το μακρινό 1960 και αποτελεί μέρος της πιο αγαπημένης geeky και εντελώς creepy σειράς όλων των εποχών. Το Night Of The Meek είναι το χριστουγεννιάτικο επεισόδιο του Twilight Zone, που, εν αντιθέσει με τα υπόλοιπα, είναι όχι μόνο χαρούμενο, αλλά και ιδιαίτερα συγκινητικό. Ακριβώς δηλαδή στο κλίμα των Χριστουγέννων.

The Office (U.S.) – Christmas Party

(Season 2/ Έτος προβολής: 2005)

Η παρέα του αμερικανικού Office δεν θα μπορούσε να λείπει από αυτή τη λίστα, με το Secret Santa του χριστουγεννιάτικου πάρτι του γραφείου να εξελίσσεται σε ένα από τα πιο ξεκαρδιστικά και μνημειώδη επεισόδια της σειράς που άφησε εποχή στην κατηγορία των sitcoms.

Blackadder – Blackadder’s Christmas Carol

(UK/Special/ Έτος προβολής: 1988)

Η πιο ξεκαρδιστική διασκευή της Χριστουγεννιάτικης Ιστορίας του Dickens, από μια βρετανική σειρά που άφησε εποχή στην τηλεοπτική, και όχι μόνο εδώ που τα λέμε, σάτιρα. Με τον αγαπημένο μικρών και μεγάλων, Rowan Atkinson, στον ρόλο του Ebenezer Blackadder και τοποθετημένο στη Βικτωριανή Αγγλία, θα σας κάνει να θέλετε να ξαναδείτε ολόκληρη τη Μαύρη Οχιά.

The X-Files – How The Ghosts Stole Christmas

(Season 6/ Έτος προβολής: 1998)

Τι πιο χριστουγεννιάτικο από τον Mulder και τη Scully να ερευνούν ένα στοιχειωμένο σπίτι στο Maryland αυτές τις γιορτές, μιας που τα Χριστούγεννα, κακά τα ψέματα, είναι για ιστορίες φαντασμάτων βγαλμένες από τον κόσμο του Dickens. Από την έκτη σεζόν της αγαπημένης σειράς επιστημονικής φαντασίας και ό,τι πρέπει για να τρομάξετε παρέα δίπλα στη φωτιά του τζακιού αυτές τις γιορτές.

Και του χρόνου!