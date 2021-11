Το φθινόπωρο έχει μπει για τα καλά και αν και εσείς είστε σε mood για άραγμα με τις ώρες, χωρίς να έχετε βρει ωστόσο την κατάλληλη τηλεοπτική σειρά που θα το απογειώσει, τότε το Avopolis είναι εδώ για εσάς. Από το πολυσυζητημένο Maid του Netflix, στη δεύτερη σεζόν του χαριτωμένου Love Life της Anna Kendrick για το HBO, το Avopolis σας έχει τις καλύτερες προτάσεις σειρών που μπορείτε να καταβροχθίσετε σε ένα Σαββατοκύριακο, συνοδεία φυσικά των αγαπημένων σας comfort foods.

Maid (Mini Series / Netflix / 2021)

Εμπνευσμένο από το memoir της Stephanie Land, Maid: Hard Work, Low Pay, αλλά και το βιβλίο της Mother's Will to Survive, το Maid είναι η νέα και πολυσυζητημένη μίνι σειρά του Netflix που έκανε πρεμιέρα πριν από λίγο καιρό. Στη σειρά, παρακολουθούμε την ιστορία της Alex, την οποία υποδύεται η χαρισματική Margaret Qualley, η κόρη της Andie MacDowell που γνωρίσαμε μέσα από έναν minor ρόλο της στο Palo Alto της Gia Coppola και αγαπήσαμε στη σειρά The Leftovers όπου και υποδύθηκε μια ανήσυχη έφηβη. Έχοντας ξεφύγει από μια κακοποιητική σχέση, η Alex που είναι παράλληλα μια νεαρή μητέρα, βρίσκει δουλειά ως καθαρίστρια όσο η ίδια παλεύει για να φροντίσει το παιδί της και την ίδια και να ξεφύγει από το τραυματικό παρελθόν της. Σύντομα όμως θα καταλάβει ότι τα προβλήματα από τα οποία νόμιζε πως έχει γλυτώσει, στην πραγματικότητα μόλις ξεκινούν.

Love Life (Seasons 1+2 / HBO Max / 2010-)

Χαριτωμένη και εξαιρετικά relatable αν ανήκετε κι εσείς στη γενιά των millennials, η σειρά Love Life είναι μια σύγχρονη rom-com ανθολογία, στην πρώτη σεζόν της οποίας παρακολουθούμε την ερωτική ζωή της Darby, την οποία υποδύεται η συμπαθής Anna Kendrick, με κάθε επεισόδιό της να είναι αφιερωμένο σε έναν διαφορετικό ερωτικό σύντροφο αυτής. Έξυπνο χιούμορ, καταστάσεις βγαλμένες από τη ζωή και πικρές αλήθειες ειπωμένες χωρίς διδακτισμούς, αλλά με πλήρη αντίληψη του τρόπου ζωής των 30άρηδων του σήμερα, το Love Life θα σας κάνει να κολλήσετε. Τόσο πολύ, που ίσως βγάλετε σε ένα Σαββατοκύριακο και τη δεύτερη σεζόν του, που έκανε πρεμιέρα πριν από λίγες εβδομάδες, στην οποία παρακολουθούμε αυτή τη φορά την ερωτική ζωή του Marcus, φίλου της Darby, που υποδύεται ο William Jackson Harper.

Mare of Easttown (Mini Series / HBO / 2021)

Εξαιρετικά δύσκολο να μην έχετε ακούσει μέχρι σήμερα για το Mare of Easttown, και είναι μάλλον καιρός να κάτσετε επιτέλους να δείτε τα επτά επεισόδια της άκρως επιτυχημένης μίνι σειράς του ΗΒΟ που σάρωσε στα φετινά Εmmy Awards, με 16 υποψηφιότητες και 4 νίκες, μεταξύ των οποίων τα Outstanding Lead Actress για την Kate Winslet, Outstanding Supporting Actor για τον Evan Peters, αλλά και Outstanding Supporting Actress για την Julianne Nicholson. Ποια είναι όμως η υπόθεση του πολυσυζητημένου Mare of Easttown; Το crime drama δια χειρός Brad Ingelsby παρακολουθεί την Mare Sheehan, που υποδύεται η ταλαντούχα Kate Winslet, ντετέκτιβ της αστυνομίας ενός μικρού προαστίου της Philadelphia, όσο η ίδια προσπαθεί να εξιχνιάσει την υπόθεση δολοφονίας μιας έφηβης μητέρας. Η ίδια παλεύει ταυτόχρονα να κρατήσει τις ισορροπίες στη δική της ζωή που μοιάζει να καταρρέει, παλεύοντας με ένα διαζύγιο, την αυτοκτονία του γιού της, αλλά και την δικαστική διαμάχη με την πρώην τοξικοεξαρτημένη κόρη της για την κηδεμονία της εγγονής της. Απολαυστικές ερμηνείες και ατμόσφαιρα, σε μια σειρά που θα τελειώσετε σύντομα, αλλά θα σας συντροφεύει για καιρό.

Scenes from a Marriage (Limited Series / HBO / 2021)

Μια σειρά για την οποία, αν ζούσαμε σε έναν ιδανικό κόσμο, θα μιλούσαν όλοι γι’ αυτήν. Στο Scenes from a Marriage παρακολουθούμε το ζευγάρι των Oscar Isaac και Jessica Chastain, σε μια διασκευή της ομώνυμης σειράς του Ingmar Bergman από το 1973. Η απόλυτη αναπαράσταση της αγάπης, του μίσους, του πόθου, των αδιεξόδων της μονογαμίας και των προβλημάτων ενός γάμου ο οποίος οδηγείται τελικά σε διαζύγιο, από τη σκοπιά ενός σύγχρονου Αμερικανικού ζευγαριού. Η σειρά έκανε πρεμιέρα στις 21 Σεπτεμβρίου έχοντας πρώτα παρουσιαστεί στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας. Το δε δίδυμο Isaac και Chastain είναι ίσως το πιο εκρηκτικό τηλεοπτικό ζευγάρι που έχουμε δει εδώ και πολλά χρόνια, οι υποκριτικές ικανότητες του οποίου απογειώνουν μια σειρά που αναμφίβολα θα καταβροχθίσετε σε μια μόλις ημέρα.

Little Fires Everywhere (Mini Series / Hulu / 2020)

Βασισμένη στο ομώνυμο μυθιστόρημα και best-seller της Celeste Ng, το Little Fires Everywhere του Hulu παρακολουθεί την φαινομενικά τέλεια ζωή της οικογένειας Richardson, η μητέρα και η κόρη της οποίας θα φέρουν ξαφνικά τα πάνω κάτω μέσα από μια σειρά ανατροπών. Καλά κρυμμένα μυστικά, ζητήματα ταυτότητας που έρχονται στην επιφάνεια, οι δυσκολίες της μητρότητας, αλλά και ο κίνδυνος του να πιστέψεις ότι με το να ακολουθείς πάντα τους κανόνες μπορείς να αποτρέψεις το κακό από το να συμβεί, σε μια σειρά που θα αγαπήσετε. Το Little Fires Everywhere ανακάλυψε η Reese Witherspoon (η οποία και πρωταγωνιστεί στη σειρά με την Kerry Washington) και η παραγωγός Lauren Neustadter προτού αυτό κυκλοφορήσει επίσημα και γνωρίσει επιτυχία. Μαζί έσπευσαν ώστε να γυριστεί άμεσα το τηλεοπτικό του adaptation, η επιτυχία του οποίου υπήρξε τόσο μεγάλη, που παρότι αυτό ξεκίνησε ως μίνι σειρά, έχει ήδη γίνει γνωστό πως ανανεώθηκε για μια ακόμη σεζόν.