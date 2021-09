Το πρώτο αφιέρωμα του Avopolis στα καλύτερα μουσικά ντοκιμαντέρ όλων των εποχών είναι γεγονός. Αυτήν την εβδομάδα, το πρώτο μέρος με τις σκηνές, τις δισκογραφικές και τα φεστιβάλ.

Manchester Keeps on Dancing του Javi Senz (2017)

Η ιστορία της dance σκηνής του Manchester, από την άφιξη της made-in-Chicago House μουσικής, μέχρι την έκρηξη της Acid House το 1988, μέσα από την παρουσίαση μιας υποκουλτούρας που επηρέασε την παγκόσμια μουσική βιομηχανία όσο λίγες, αλλά και των ιστοριών της πόλης που κατάφερε για ένα διάστημα 30 χρόνια πριν να αποτελέσει το Ευρωπαϊκό επίκεντρο των μουσικών εξελίξεων. Σε σκηνοθεσία και μοντάζ δια χειρός Javi Senz και με αφηγήσεις από σημαντικά ονόματα της σκηνής, όπως οι Carl Craig, Laurent Garnier, Seth Troxler, Andrew Weatherall, Mike Pickering, Greg Wilson, Justin Robertson, Ralph Lawson, Metrodome και άλλων πολλών.

Industrial Accident: The Story of Wax Trax! Records της Julia Nash (2018)

Η ιστορία του ιστορικού δισκοπωλείου του Chicago και μετέπειτα δισκογραφικής εταιρίας που έπαιξε σημαντικό ρόλο στην εξάπλωση του σκληρού ηλεκτρονικού ήχου στην Αμερικανική ήπειρο και ευθύνεται για την ανάδειξη συγκροτημάτων όπως οι Ministry, KMFDM, Underworld και Front 242, μετρώντας μερικές από τις σημαντικότερες κυκλοφορίες της industrial μουσικής σκηνής της εποχής αλλά και συγκροτημάτων όπως οι Coil, Chris & Cosey και The KLF. Στο ντοκιμαντέρ παρουσιάζεται πλούσιο αρχειακό και live υλικό της εποχής, ενώ εστιάζει ταυτόχρονα στη σχέση των δύο ιδιοκτητών του δισκοπωλείου/δισκογραφικής, Jim Nash και Dannie Flesher που υπήρξαν ανοιχτά gay. Εμφανίζονται οι Trent Reznor, Dave Grohl, Jello Biafra, Al Jourgensen, Paul Barker και Ian MacKaye, ενώ στη σκηνοθεσία βρίσκεται Julia Nash, κόρη του Jim Nash.

1991: The Year Punk Broke του David Markey (1992)

Ένα οπτικοακουστικό ντοκουμέντο από την περιοδεία των Sonic Youth με τους Nirvana πίσω στο 1991, ή καλύτερα στη χρονιά που κατά την Kim Gordon «το punk ξόφλησε», σε ένα από τα πιο απολαυστικά μουσικά ντοκιμαντέρ όλων των εποχών, από το σκηνοθετικό μάτι του David Markey. Στην ταινία παρελαύνουν επίσης οι Dinosaur Jr., Mudhoney, Ramones, Babes in Toyland, αλλά και Gumball.

Hype! του Doug Pray (1996)

Το rockumentary του Doug Pray για την έκρηξη της grunge μουσικής σκηνής του Seattle των ΗΠΑ και κυριότερα του άμεσου κύκλου της Sub Pop Records, μέσα από σπάνιο αρχειακό υλικό με συνεντεύξεις των πρωταγωνιστών της, αλλά και βίντεο από live της εποχής. Το υλικό αφορά μπάντες όπως οι Mudhoney, Nirvana, Soundgarden, Coffin Break, The Gits, Love Battery, Flop, The Melvins, Some Velvet Sidewalk, Mono Men, Supersuckers, Zipgun, Seaweed, Pearl Jam, 7 Year Bitch και άλλους, ενώ μέσα από τον τρόπο παρουσίασής του επιχειρεί να αποδομήσει τη στρεβλή εικόνα που δημιούργησε ο τύπος της εποχής γύρω από το genre. Το ντοκιμαντέρ έκανε την πρεμιέρα του στο Sundance Film Festival το 1996.

Woodstock του Michael Wadleigh (1970)

Το βραβευμένο με Oscar, όχι μόνο καλύτερου ντοκιμαντέρ, αλλά και μοντάζ, χρονικό του 6ήμερου και πιο επιδραστικού μουσικού φεστιβάλ όλων των εποχών από τον σκηνοθέτη Michael Wadleigh. Η ταινία, που έκανε την πρεμιέρα της στο Φεστιβάλ των Καννών το 1970, παρουσιάζει στα 185 λεπτά της μερικά από τα καλύτερα στιγμιότυπα του φεστιβάλ που θα αποκτούσε cult following στο hippie subculture της εποχής, με εμφανίσεις των Crosby, Stills & Nash, Canned Heat, Joan Baez, The Who, Country Joe & the Fish, Jefferson Airplane, Janis Joplin, Jimi Hendrix και πολλούς άλλους.

Salad Days του Scott Crawford (2014)

Ένα ντοκιμαντέρ που δημιουργήθηκε μέσα από καμπάνια στο Kickstarter, πιστό δηλαδή στην DIY κουλτούρα της σκηνής με την οποία ασχολείται, που δεν είναι άλλη από τη hardcore σκηνή της Washington των δεκαετιών των ‘80s και ‘90s. Γεμάτο από σπάνιο υλικό της εποχής, όπως φωτογραφίες και βίντεο από live, το Salad Days πραγματεύεται όχι μόνο τη μουσική που προέκυψε μέσω της σκηνής από συγκροτήματα όπως οι Minor Threat, Fugazi, Bad Brains, Government Issue, Youth Brigade, Teen Idles, Rites of Spring και άλλων, αλλά και το πολιτιστικό και κυριότερα πολιτικό αποτύπωμα αυτής, τόσο στην ίδια την Washington, όσο και σε ολόκληρη την Αμερική. Στο ντοκιμαντέρ παρουσιάζονται μεταξύ άλλων συνεντεύξεις των Ian Mackaye, Henry Rollins, Thurston Moore, J Mascis, Dave Grohl, ακόμα και του συγγραφέα George Pelecanos.

Upside Down: The Creation Records Story του Danny O'Connor (2010)

Η ιστορία της πολύχρωμης και ανεξάρτητης Creation Records που μαζί με τις 4AD και Rough Trade αποτέλεσε ένα από τα σημαντικότερα βρετανικά indie labels όλων των εποχών, κάνοντας γνωστά παγκοσμίως συγκροτήματα όπως οι Jesus & Mary Chain, Primal Scream, Oasis, Teenage Fanclub, Ride, House Of Love και άλλα. Σκηνοθετημένη από τον Danny O'Connor που εκτελεί ταυτόχρονα και χρέη παραγωγού, η ταινία παρακολουθεί τα highs και τα lows της δισκογραφικής του Allan McGee, από την ηδονιστική περίοδο των εκατομμυρίων πωλήσεων μέχρι την χρεωκοπία.

White Riot της Rubika Shah (2019)

Η ιστορική καταγραφή της δημιουργίας και της δράσης της συλλογικότητας/κινήματος Rock Against Racism, που ξεκίνησε το 1976 ως απάντηση στην αντιμεταναστευτική υστερία της εποχής και την όλο και αυξανόμενη δράση και επιρροή του ακροδεξιού National Front στην Αγγλία, με αφορμή μια σειρά από ρατσιστικές δηλώσεις του δηλωμένου ακροδεξιού Eric Clapton, που στήριζε ανοιχτά εκείνη την εποχή την πολιτική του Enoch Powell. Ένα ντοκιμαντέρ για την ένωση της punk, ska, reggae και new wave μουσικής σκηνής ενάντια στον ρατσισμό και τις διακρίσεις, με πλούσιο αρχειακό υλικό τόσο της συλλογικότητας, επικεντρωμένο φυσικά στη μεγάλη αντιρατσιστική συναυλία της στο Victoria Park του Ανατολικού Λονδίνου, που χαρακτηρίστηκε από πολλούς ως το βρετανικό Woodstock. Ο τίτλος του δανεισμένος από το ομώνυμο κομμάτι των Clash, που περήφανα στήριξαν το εγχείρημα από την πρώτη στιγμή, παίζοντας στην ιστορική σήμερα συναυλία μαζί με τους Patrick Fitzgerald, X-Ray-Spex,Tom Robinson Band και Steel Pulse.

Other Music των Puloma Basu και Rob Hatch-Miller (2019)

Η ιστορία του δισκοπωλείου Other Music του Manhattan της Νέας Υόρκης, που για 20 χρόνια αποτέλεσε τον τόπο συνάντησης ολόκληρης της indie σκηνής της πόλης, μέχρι και το 2016 που έκλεισε μια για πάντα τις πόρτες του ως αποτέλεσμα των όλο και αυξανόμενων λόγω gentrification ενοικίων της περιοχής, αλλά και της επικράτησης του streaming.

Goodnight Brooklyn - The Story of Death by Audio του Matthew Conboy (2016)

Ένα ντοκιμαντέρ για το Death by Audio, κομβικό gig/warehouse space και στούντιο ηχογραφήσεων για την DIY μουσική σκηνή της Νέας Υόρκης, που φιλοξένησε στα 7 χρόνια ζωής του καλλιτέχνες όπως οι Ty Segall, Dirty Projectors, Thurston Moore, Thee Oh Sees, Zach Hill, Paint It Black, Future Islands, Dan Deacon και A Place to Bury Strangers, για να εξαναγκαστεί σε κλείσιμο το 2014 ως αποτέλεσμα της ενοικίασης του χώρου του στο Williamsburg του Brooklyn από την Vice Media. Γυρισμένο από τον ίδιο τον συνιδρυτή του venue, Matthew Conboy, και με συνεντεύξεις όλων των καλλιτεχνών που για ένα διάστημα το αποκαλούσαν το δεύτερο σπίτι τους.

B-Movie: Lust & Sound in West-Berlin 1979-1989 των Jörg A. Hoppe, Heiko Lange και Klaus Maeck (2015)

Η μουσική, η τέχνη και το δημιουργικό χάος του Δυτικού Βερολίνου των ‘80s, καταγεγραμμένα σε ένα ντοκιμαντέρ-ύμνο για την πόλη όπου οι μέρες ήταν μικρές και οι νύχτες μεγάλες, μέσα από τα μάτια του αυτο-εξόριστου από την Αγγλία, Mark Reeder, που έπαιξε κομβικό ρόλο στην underground σκηνή της πόλης, δουλεύοντας ως promoter, manager των Malaria! και παίζοντας με τη δική του New Wave μπάντα, Shark Vegas. Η ταινία έκανε την πρεμιέρα της στην Βerlinale και αποτελείται από πληθώρα βιντεοσκοπημένου υλικού της εποχής όπου κάνουν την εμφάνισή τους οι Nick Cave, Gudrun Gut, Westbam, Blixa Bargeld, Tilda Swinton, Keith Haring και New Order μεταξύ άλλων, αλλά και σύγχρονων πλάνων, όπου ένας Reeder lookalike (Marius Weber) περιηγείται στα στέκια και τα κομβικά σημεία της πόλης σε σκηνοθετημένες αναπαραστάσεις του τότε.

The Decline of Western Civilization Trilogy της Penelope Spheeris (1981/1988/1998)

Ένα, ή μάλλον τρία, από τα ιστορικότερα ντοκιμαντέρ όλων των εποχών, τα οποία επιλέχθηκαν το 2016 από τη Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου για αρχειοθέτηση στο National Film Registry των ΗΠΑ. Με τον τίτλο του να αποτελεί reference σε μια φράση ενός φίλου του Lester Bangs, που κάποτε ισχυρίστηκε πως η δημοφιλία του Iggy Pop και των Stooges ήταν ένδειξη της παρακμής του Δυτικού πολιτισμού, το Decline of Western Civilization Trilogy ξεκινά από την punk σκηνή του Los Angeles των ‘80s, καταγράφοντας την υποκουλτούρα γύρω από το genre, συνεχίζει καλύπτοντας την heavy metal σκηνή της ίδιας πόλης τις χρονιές 1987–1988 και καταλήγει στην κοινωνιολογική καταγραφή του gutter punk lifestyle των άστεγων εφήβων της πόλης στα late ‘90s. Για πολύ καλή μας τύχη, διαθέσιμα και τα τρία στο YouTube.