Οι αγαπημένες coming of age ταινίες του Avopolis για να δείτε αυτό το Κυριακάτικο απόγευμα

Είτε πρόκειται για δραματικές ταινίες που αναπαριστούν το να μεγαλώνεις ως queer σε ένα δύσκολο σπίτι στη Βρετανία των 80s, είτε για πιπεράτες sex comedies των 00s, οι coming of age ταινίες με την απαραίτητη δόση νοσταλγίας για τα πρώτα καρδιοχτύπια και τα μεθύσια της εφηβείας υπήρξαν ανέκαθεν αγαπημένες του σινεφίλ κοινού.

Το Avopolis διάλεξε τις αγαπημένες του και τις μοιράζεται μαζί σας για το απαραίτητο binge watch αυτό το Κυριακάτικο απόγευμα.

Edge of Seventeen (1998)

Με τον τίτλο του δανεισμένο από το κλασικό κομμάτι της Stevie Nicks, το Edge of Seventeen, βασισμένο στη ζωή του συγγραφέα των 80s, Todd Stephens, είναι ένα σχετικά άγνωστο διαμάντι του coming of age, αλλά και του LGBTQI+ genre. Στα συν του το εξαιρετικό του soundtrack.

Juno (2007)

Η ιστορία μιας έφηβης και της ανεπιθύμητης εγκυμοσύνης της δια χειρός Jason Reitman και σε σενάριο της βραβευμένης με Oscar, Diablo Cody, σε μια από τις καλύτερες ταινίες των 00s. Με τον εξαιρετικό Eliot Page (τότε ακόμη Ellen Page) στον πρωταγωνιστικό ρόλο, αλλά και τους πολυαγαπημένους Michael Cera, Jennifer Garner και Jason Bateman, το Juno αποτελεί κλασική επιλογή στις coming of age ταινίες και μέσα στην απλότητα και τη αυθεντικότητά του καταφέρνει να καταπιαστεί και με δύσκολα ζητήματα όπως οι αμβλώσεις και η αυτοδιάθεση του σώματος, χωρίς να χάνει στιγμή από το χιούμορ του.

Moonrise Kingdom (2012)

Δύο χαρισματικά πιτσιρίκια το σκάνε από το σπίτι τους για να είναι μαζί στο εκκεντρικά ρομαντικό και νοσταλγικό Moonrise Kingdom του Wes Anderson. Τοποθετημένο στο 1965 σε ένα νησί της Νέας Αγγλίας με το όνομα New Penzance και με ένα all star cast που περιλαμβάνει τους Bruce Willis, Edward Norton, Frances McDormand, Bill Murray, Jason Schwartzman και Tilda Swinton, το Moonrise Kingdom είναι το ζεστό και αστείο coming of age που χρειαζόμαστε για τις Κυριακές του φθινοπώρου.

Almost Famous (2000)

Βασισμένο στις εμπειρίες του Cameron Crowe από τις τουρ του στην Αμερική ως έφηβος που γράφει στο Rolling Stone με μπάντες όπως οι Led Zeppelin και Lynyrd Skynyrd, το Almost Famous εξερευνά τη συνθήκη του να μεγαλώνεις, να φεύγεις για πρώτη φορά από το σπίτι και να απολαμβάνεις τη νέα ζωή που απλώνεται μπροστά σου .

Με τους Kate Hudson, Patrick Fugit και Philip Seymour Hoffman στο ρόλο του Lester Bangs, αλλά και ένα εκρηκτικό soundtrack με καλλιτέχνες όπως οι Allman Brothers, Elton John και Led Zeppelin, το Almost Famous είναι το coming of age των μουσικόφιλων αυτού του κόσμου και ένα από τα αγαπημένα μας.

The Virgin Suicides (1999)

Βασισμένο στο κλασικό πλέον μυθιστόρημα του Τζέφρυ Ευγενίδη και σε σκηνοθεσία της Sofia Coppola, το Virgin Suicides αφηγείται την ιστορία πέντε αδερφών της ανώτατης μεσαίας τάξης του Detroit των ‘70s. Όταν η μικρότερη από της αδερφές αυτοκτονεί, οι υπόλοιπες επιλέγουν την πλήρη κοινωνική απομόνωση, σε μια ταινία σκοτεινή, με τη γλυκιά μελαγχολία της να συνεπαίρνει το κοινό.

Y Tu Mama Tambien (2001)

Δύο έφηβα αγόρια ξεκινούν ένα road trip με μια γυναίκα στο τέλος των twenties της στην κλασική coming of age ταινία του Alfonso Cuaron, που σκιαγραφεί ταυτόχρονα τη ζωή και τις κοινωνικοπολιτικές συνθήκες του Μεξικού του 1999.

Perks of Being a Wallflower (2012)

Το adaptation του young adult μυθιστορήματος του Stephen Chbosky σε σκηνοθεσία του ίδιου για τη ζωή του Charlie, που μόλις ξεκίνησε το Λύκειο και δυσκολεύεται τόσο να βρει φίλους, όσο και να ξεπεράσει το θάνατο της θείας του.

Με τους εκπληκτικούς Logan Lerman, Emma Watson και Ezra Miller στους πρωταγωνιστικούς ρόλους και την καλύτερη κινηματογραφική σκηνή όλων των εποχών με soundtrack το “Heroes” του David Bowie.

Rebel Without a Cause (1955)

Ο πρώτος και σημαντικότερος ρόλος της καριέρας του James Dean μετά την ταινία Ανατολικά της Εδέμ, σε ένα φιλμ που σκιαγραφεί την «ηθική κατάπτωση» των εφήβων της Αμερικής του ’50. Αναμφίβολα κλασική.

Sixteen Candles (1984)

Μια ταινία από τον πραγματικό master του είδους, John Hughes, για τα 16α γενέθλια της Sam, με την οποία όμως δεν φαίνεται να ασχολείται κανείς, μιας που η αδερφή της παντρεύεται την επόμενη ημέρα. Η Molly Ringwald, αγαπημένη για τις ερμηνείες της στα αμερικανικά teen movies των ‘80s, στον πρωταγωνιστικό ρόλο.

Dazed and Confused (1993)

Πάρτι, ναρκωτικά και πολύ σεξ στην αγαπημένη ταινία του Richard Linklater, που παρακολουθεί την τελευταία μέρα στο σχολείο το καλοκαίρι του 1976 για διάφορες παρέες μαθητών. Οι Ben Affleck, Parker Posey, Milla Jovovich και Matthew McConaughey στους πρωταγωνιστικούς ρόλους, σε μια ταινία που παρότι όταν πρωτοπαίχτηκε στις αίθουσες είχε απογοητευτική εισπρακτική επιτυχία, εξελίχθηκε σε cult classic.

Τα 400 Χτυπήματα (1959)

Ταινία-σταθμός για το γαλλικό νέο κύμα, τα 400 Χτυπήματα του Francois Truffaut επικεντρώνονται στη ζωή του έφηβου Antoine Doinel, που οι γονείς και καθηγητές του αντιμετωπίζουν ως κακό μπελά, πράγμα που θα τον οδηγήσει στο να το σκάσει από το σπίτι για να κυνηγήσει το όνειρό του: να δει τον ωκεανό.

Μια από τις αγαπημένες ταινίες των Akira Kurosawa, Luis Buñuel, Satyajit Ray, Jean Cocteau, Carl Theodor Dreyer, αλλά και μια από τις καλύτερες ταινίες όλων των εποχών.

Boyhood (2014)

Το δωδεκαετές φιλμικό ταξίδι στη ζωή ενός αγοριού, δια χειρός Richard Linklater. Γυρισμένο από το 2002 μέχρι και το 2013, το Boyhood γυριζόταν λίγες εβδομάδες κάθε χρόνο και παρακολουθεί τη ζωή της οικογένειας Evans και τα κομβικά περιστατικά αυτής. Με τους Ellar Coltrane, Ethan Hawke και Patricia Arquette στους πρωταγωνιστικούς ρόλους.

The Breakfast Club (1985)

Ακόμη μια ταινία δια χειρός John Hughes, το Breakfast Club θεωρείται παγκοσμίως μια από τις καλύτερες teen movies όλων των εποχών και παρακολουθεί την ημέρα πέντε έφηβων μαθητών, εντελώς διαφορετικών μεταξύ τους, που όμως πρέπει να περάσουν 8 ώρες μαζί στην αίθουσα τιμωρίας του σχολείου τους. Μαζί θα μάθουν πράγματα ο ένας για τον άλλο, σπάζοντας όλα τα στερεότυπα της εποχής και κάνοντας ένα βήμα προς την ενηλικίωση. Στα συν της οι εξαιρετικές ερμηνείες της αλλά και το soundtrack της, που αποτέλεσε τεράστια εμπορική επιτυχία όταν αυτή κυκλοφόρησε στους κινηματογράφους.

Stand By Me (1986)

Η απόλυτη coming of age ταινία όλων των εποχών σε σκηνοθεσία Rob Reiner και η απαραίτητη δόση νοσταλγίας για όσους νιώθουν ότι η εποχή της αθωότητας όλο και απομακρύνεται. Με τους Wil Wheaton, River Phoenix, Corey Feldman και Jerry O’Connell στους πρωταγωνιστικούς ρόλους, το Stand By Me αποτελεί το adaptation του μυθιστορήματος του Stephen King, όπου παρακολουθούμε την προσπάθεια τεσσάρων αγοριών να εντοπίσουν ένα άψυχο σώμα σε μια μικρή πόλη του Oregon, για να ανακαλύψουν τελικά στη διαδρομή τους ίδιους τους τους εαυτούς. Η ταινία δανείζεται τον τίτλο της από το ομώνυμο κομμάτι του Ben E. King.