Οι 15 Ταινίες Που Περιμένουμε Περισσότερο Μέχρι το Τέλος της Χρονιάς

Ο κινηματογράφος οφείλει να σταθεί όρθιος μετά το καταστροφικό πέρασμα του 2020. Σε μια ολέθρια χρονιά που η βιομηχανία των μεγάλων studios βούλιαξε, που οι ανεξάρτητες παραγωγές διαλύθηκαν και που τα μεγάλα φεστιβάλ ακυρώθηκαν ή πραγματοποιήθηκαν ψηφιακά, υπάρχουν ακόμη ταινίες που έρχονται να σώσουν την παρτίδα και να κεντρίσουν το ενδιαφέρον των θεατών.

Αυτή είναι μια λίστα με τις 15 πιο αναμενόμενες ταινίες που έχουν προγραμματιστεί μέχρι το τέλος της χρονιάς, είτε σε κάποια streaming πλατφόρμα είτε στις κινηματογραφικές αίθουσες, αν δεν αλλάξουν οι προγραμματισμένες ημερομηνίες εξόδου, φυσικά.

Mank (Οκτώβριος, Netflix)

O «Πολίτης Μάνκιεβιτς» δια χειρός David Fincher. Η αθέατη ιστορία του σεναριογράφου Herman J. Mankiewicz την εποχή που ο Orson Welles ανέλαβε την ταραγμένη παραγωγή του αριστουργήματος Citizen Kane (1941). Η πατρότητα του σεναρίου και η έμπνευση για τον Κέιν για πολλούς οφείλεται στη διάνοια του Herman J. Mankiewicz, την οποία καρπώθηκε ο Welles. Χολιγουντιανό παρασκήνιο, ασπρόμαυρο κάδρο, η ερμηνευτική ικανότητα του Gary Oldman και η αμίμητη τεχνική ικανότητα του Fincher που επιστρέφει έξι χρόνια μετά το Gone Girl σε ένα passion project που ετοίμαζε πολλά χρόνια από σενάριο του πατέρα του. Η δημιουργική μανία και η προδοσία. Οι αθέατες πλευρές της καλλιτεχνικής δημιουργίας και η σκοτεινή πλευρά των studios. Η πιο αναμενόμενη ταινία της χρονιάς χωρίς δεύτερη σκέψη.

The French Dispatch (TBA)

Ο πάντα οξυδερκής auteur και ευρηματικός δημιουργός Wes Anderson, μας προσκαλεί ξανά στον πολύχρωμο, πανέμορφο και ρομαντικό κόσμο του, με ένα τρυφερό φόρο τιμής στην παλιά τέχνη της έντυπης δημοσιογραφίας. Αυτή τη φορά, θα βρεθούμε σε μια φανταστική γαλλική πόλη του 20ου αιώνα και η δράση θα ανθίσει μέσα από μια σειρά μικρών ιστοριών που δημοσιεύτηκαν στο περιοδικό The French Dispatch. Στο απίστευτο all-star καστ συναντάμε τους Léa Seydoux, Timothée Chalamet, Saoirse Ronan, Elisabeth Moss, Tilda Swinton, Edward Norton, Christoph Waltz, Jeffrey Wright, Willem Dafoe, Benicio Del Toro, Bill Murray, Adrien Brody, Owen Wilson και άλλους. Όχι άσχημα.

Dune (18 Δεκεμβρίου, ΗΠΑ)

Ένα από το πιο αναμενόμενα και hyped blockbuster της χρονιάς που θα καλύψει το κενό των Star Wars και θα απογειώσει την έννοια του… nerdgasm στην υφήλιο. Ο υπερφιλόδοξος Denis Villeneuve, μετά το (μάλλον αχρείαστο) sequel του Blade Runner ανέλαβε να τιθασεύσει την οργιώδη φαντασία του θρυλικού sci-fi βιβλίου του Frank Herbert με τους Timothee Chalamet, Oscar Isaac, Rebecca Ferguson, Stellan Skarsgard, Javier Bardem, Josh Brolin, Jason Momoa και Charlotte Rampling στο καστ. Η δαπανηρή παραγωγή της Warner θα είναι το μεγάλο χαρτί των φετινών Χριστουγέννων και τα πρώτα υλικά της ταινίας μαρτυρούν ένα εντυπωσιακό θέαμα.

West Side Story (18 Δεκεμβρίου, ΗΠΑ)

Χρειάζονταν πράγματι μια κινηματογραφική αναβίωση το αξεπέραστο μιούζικαλ του 1961; Το σίγουρο είναι ότι ο Steven Spielberg πιστεύει ότι χρειάζονταν, επομένως θα είχε καλούς λόγους για να ασχοληθεί με αυτό το σχέδιο. Εάν η ημερομηνία εξόδου της ταινίας παραμείνει μέσα στη χρονιά και δεν μετακυλήσει το 2021 (για να συμπέσει με την επέτειο 60 χρόνων, βρε και όχι για reshoots ή για να αντικατασταθεί ο Ansel Elgort που κατηγορήθηκε για σεξουαλική παρενόχληση, wink wink) τότε θα έχουμε έναν ισχυρό διεκδικητή του Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας, που μάλιστα θα διασώσει την υπόληψη ολόκληρου του genre μετά το περσινό φιάσκο του Cats.

News of the World (25 Δεκεμβρίου, ΗΠΑ)

Ηρωικό και ανθρωπιστικό αμερικάνικο σινεμά με την πειθώ του Tom Hanks στον πρωταγωνιστικό ρόλο και την ενέργεια του Paul Greengrass (The Bourne Ultimatum, United 93, Captain Phillips) πίσω από την κάμερα. Στα χρόνια που ακολούθησαν τον εμφύλιο πόλεμο, ένας καθημερινός ήρωας αναλαμβάνει να διασχίσει ατέλειωτα χιλιόμετρα προκειμένου να μεταφέρει στον κόσμο τα «νέα του κόσμου». Ο ήρωας θα αναλάβει το χρέος να μεταφέρει ένα ορφανό κορίτσι, του οποίου οι γονείς δολοφονήθηκαν από μια φυλή ιθαγενών. Το δράμα εποχής αναβιώνει μια εποχή που η ενημέρωση βασιζόταν στην προφορική παράδοση.

On the Rocks (23 Οκτωβρίου, Apple TV)

Δεν χρειάζονται πολλά λόγια για το On the Rocks. Το μινιμαλιστικό και υπαινικτικό σινεμά της Sofia Coppola συναντά ξανά την μπλαζέ τρυφερότητα και το coolness του Bill Murray, 18 χρόνια μετά το Lost in Translation (παραβλέπουμε το εορταστικό πείραμα του A Very Murray Christmas). Ένας πρώην playboy συναντά ξανά την κόρη του και προσπαθεί να διασώσει τη σχέση τους, σε μια ακόμη σάτιρα της προνομιούχας ελίτ των πλουσίων. Πολλοί ήδη αναρωτιούνται για τα αυτοβιογραφικά στοιχεία στο σενάριο και ψάχνουν τα «αμένσιωτα» στον «μπαμπά Francis», αλλά η ταινία θα πει αυτά που έχει να πει, από μόνη της.

Nomadland (4 Δεκεμβρίου, ΗΠΑ)

Η ταλαντούχα Chloe Zhao που είχε υπογράψει το τραγικά υποτιμημένο φιλμ The Rider (2017) διασκευάζει κινηματογραφικά το βιβλίο Nomadland: Surviving America in the Twenty-First Century. Η δράση τοποθετείται στο ξεκίνημα της οικονομικής κρίσης του 2008 και παρακολουθούμε μια γυναίκα (πρωταγωνιστεί η Frances McDormand) η οποία τα χάνει όλα και αποφασίζει να αφήσει τον πολιτισμένο κόσμο πίσω της και να ζήσει στη φύση για να χαθεί σαν νομάς στο άγριο τοπίο της αμερικάνικης δύσης. Ένα φιλμ που φέρνει στο μυαλό το Into The Wild του Sean Penn και το πρώιμο σινεμά του Terrence Malick.

No Time to Die (13 Νοεμβρίου, ΗΠΑ)

Η 25η περιπέτεια του εμβληματικού πράκτορα θα μονοπωλήσει το ενδιαφέρον του κινηματογραφικού πλανήτη τον Νοέμβριο (μετά την αναβολή της πρεμιέρας τον περασμένο Απρίλιο, λόγω της πανδημίας). Αυτή θα είναι και η πέμπτη και τελευταία φορά που ο Daniel Craig θα υποδυθεί τον θρυλικό πράκτορα 007 μετά τα Quantum of Solace, Casino Royale, Spectre και Skyfall . Επομένως, το No Time To Die αποτελεί ένα τέλος εποχής για τον Bond και ο σκηνοθέτης Cary Joji Fukunaga (True Detective) έχει αναλάβει το βαρύ φορτίο να κλείσει εντυπωσιακά αυτόν τον μύθο.

Hillbilly Elegy (TBA)

O έμπειρος σκηνοθέτης Ron Howard (Cinderella Man, Apollo 13, A Beautiful Mind), αναλαμβάνει ένα σενάριο της Vanessa Taylor σχετικά με μια δυναμική φοιτήτρια νομικής η οποία κυνηγάει μια θέση στον ήλιο, έχοντας παράλληλα να αντιμετωπίσει κάμποσους οικογενειακούς δαίμονες που την καταδιώκουν ψυχολογικά. Η πάντα αποτελεσματική Amy Adams και η έμπειρη Glenn Close βρίσκονται στους κεντρικούς ρόλους.

The Trial of the Chicago 7 (16 Οκτωβρίου, Netflix)

Ένα σπουδαίο ιστορικό γεγονός αναβιώνει ο Aaron Sorkin με το The Trial of the Chicago 7, επιχειρώντας να τραβήξει μια νοητή γραμμή που ενώνει τις επερχόμενες εκλογές στην Αμερική με το ταραχώδες συνέδριο των Δημοκρατικών το 1968, όπου 7 άνθρωποι κατηγορήθηκαν για πολιτική συνωμοσία. Το καστ διαθέτει τους Frank Langella, Michael Keaton, Sacha Baron Cohen, Joseph Gordon-Levitt, Eddie Redmayne και Mark Rylance, μεταξύ άλλων. Αναμένουμε το αδιαμφισβήτητο ταλέντο του Sorkin στο να γράφει συναρπαστικό διάλογο να λάμψει ξανά, αυτή τη φορά στο τερέν του δικαστικού δράματος όπου είχε διαπρέψει με το A Few Good Men (1993).

Death on the Nile (23 Οκτωβρίου, ΗΠΑ)

Η παλιά καλή συνταγή των συναρπαστικών μυστηρίων της Agatha Christie και η περσόνα το Ηρακλή Πουαρό, αποτελούν μια σίγουρη λύση για κινηματογραφική απόδραση. Ο Kenneth Branagh τα είχε καταφέρει εμπορικά με το Murder on the Orient Express (2017) και θέλει να επαναλάβει την επιτυχία. Ευχόμαστε να έχει μάθει από μερικά λάθη της πρώτης του απόπειρας στον κόσμο της θείας Agatha και περιμένουμε με ενδιαφέρον την προσέγγιση στο αρχέτυπο "whodunit" και την ανασύσταση εποχής. Στο καστ βρίσκουμε του Annette Bening, Russell Brand και Gal Gadot.

Ammonite (13 Νοεμβρίου)

Ο Francis Lee άφησε πολλές υποσχέσεις με το God’s Own Country και φέτος φέρνει κοντά την Kate Winslet με την Saoirse Ronan σε μια δυνατή ιστορία μεταξύ δυο γυναικών που διαδραματίζεται στην Αγγλία του 1840. Σίγουρο χαρτί για τα επερχόμενα βραβεία των ακαδημιών, καθώς όλα δείχνουν ότι θα είναι το φετινό Portrait of A Lady on Fire.

Soul (20 Νοεμβρίου)

Το μεγάλο φετινό στοίχημα της Pixar αγκαλιάζει την μαύρη μουσική παράδοση και είναι γεμάτο τραγούδια. Είτε από αγνές προθέσεις είτε για να εκμεταλλευτούν το trend του diversity, οι παραγωγοί του πιο πετυχημένου animation studio, φέρνουν τον Jamie Foxx, την Tina Fey, τον Questlove και την Angela Bassett στο project και όλα δείχνουν ότι εδώ θα καταλήξει το Όσκαρ Καλύτερης Animation ταινίας. Το soundtrack αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Candyman (16 Οκτωβρίου)

Ο Candyman εμφανιζόταν σε όσους τολμούσαν να πουν το όνομά του πέντε φορές μπροστά στον καθρέφτη. Πρόκειται για ένα sequel στο ομώνυμο cult θρίλερ του 1992, που με τη σειρά του βασίζονταν στο διήγημα του Clive Barker με τίτλο The Forbidden. Η ανερχόμενη σκηνοθέτης Nia DaCosta (Little Woods), φέρνει το μύθο στη σημερινή εποχή. Ένας εικαστικός καλλιτέχνης και η διευθύντρια μιας γκαλερί θα εγκατασταθούν σε ένα πολυτελές loft στην περιοχή που έγιναν οι σφαγές της πρώτης ταινίας και θα εκτεθούν στον τρομακτικό μύθο. Η καθιερωμένη horror αναψυχή του Οκτώβρη, φέτος είναι ξεχωριστή.

Respect (15 Ιανουαρίου)

...Και μία ταινία για το 2021. Πρόκειται για τη βιογραφία της μεγάλης κυρίας της soul που έφυγε από τη ζωή το 2018, αφήνοντας πίσω της μια τεράστια καριέρα και μια κληρονομιά εκατοντάδων ηχογραφήσεων. Η ζωή και το έργο της Aretha Franklin από την εποχή που τραγουδούσε στην εκκλησιαστική χορωδία του πατέρα της, μέχρι και την κατάκτηση της κορυφής στο διεθνές μουσικό στερέωμα, από την άπειρη σκηνοθετικά Liesl Tommy, αλλά με την βραβευμένη με Όσκαρ Jennifer Hudson (Dreamgirls) στον ρόλο της πληθωρικής Aretha.