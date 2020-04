Αυτή την περίοδο που όλοι απολαμβάνουμε το σπίτι μας, ή τουλάχιστον προσπαθούμε, είναι μία καλή ευκαιρία να δούμε ταινίες και σειρές που δεν είχαμε το χρόνο να δούμε.

Προσωπικά, ήθελα πολύ να δω τη νέα ταινία του Tarantino “Once upon a time in Hollywood”, που δεν πρόλαβα να δω στη μεγάλη οθόνη. Είπα να εκμεταλλευτώ τον ένα μήνα δωρεάν για να μπορέσω να ανακαλύψω ποιες άλλες ταινίες και σειρές μπορώ να παρακολουθήσω από την άνεση του καναπέ μου.







Ζώντας με... Novaflix για 40 ημέρες

Έχουν περάσει ήδη 40 ημέρες και το Novaflix με τη μεγάλη του ποικιλία σε ταινίες και σειρές, σχεδόν 1 πρεμιέρα την ημέρα, αλλά και το Live TV (4 κανάλια Novacinema, Novalifε, FOX & FOX Life), προστέθηκε επάξια στη γραμμή σελιδοδεικτών του laptop μου. Καταρχάς, με το που έκανα εγγραφή κατάλαβα πόσο εύχρηστη πλατφόρμα είναι. Αλλά και τις δυνατότητές της, καθώς μπορεί να συνδεθεί με οποιαδήποτε συσκευή: τηλεόραση, tablet, υπολογιστή ή κινητό.

Το να βλέπω τις ταινίες και τις σειρές που θέλω όχι μόνο στον υπολογιστή, αλλά και στην 40άρα τηλεόραση είναι....απόλαυση!





Αυτό που μου άρεσε και που χρησιμοποίησα αρκετά είναι η δυνατότητα να κατεβάσεις την ταινία ή τη σειρά που σε ενδιαφέρει και να την παρακολουθήσεις offline. Υπάρχει ακόμα και η δυνατότητα να δημιουργήσεις πολλαπλά προφίλ με δυνατότητα γονικού ελέγχου και προσωποποιημένης εμπειρίας! Άσχετα αν στην περίπτωσή μου, ως ορκισμένη εργένισσα (λέμε τώρα...), το ένα και μοναδικό προφίλ αρκούσε. Κι επειδή δεν μου αρέσει το χάος και να ψάχνομαι, αλλά είμαι άνθρωπος της λίστας και της ευκολίας (και ποιος δεν είναι ως ένα βαθμό;) δημιούργησα μια λίστα με τα αγαπημένα μου προγράμματα και χρησιμοποίησα τη δυνατότητα να συνεχίσω ένα πρόγραμμα από το σημείο που το άφησα (πολύ βοηθητικό, μιας και τις τελευταίες μέρες η παρέα επικοινωνεί διαρκώς μέσω Skype και Viber, χωρίς κανένα προγραμματισμό ή τακτ!). Το πιο χρήσιμο ήταν η υπενθύμιση στο Live TV για να μην χάνω τίποτα! Είναι τόσα αυτά που μπορείς να δεις (σχεδόν μία πρεμιέρα κάθε μέρα και τόσο πλούσιο κινηματογραφικό θέαμα, καλύπτοντας όλα τα ηλικιακά κοινά), που στη λίστα σου θα προσθέσεις πολλές ταινίες και σειρές, περισσότερες κι από αυτές που μπορείς να αντέξεις σε καιρό καραντίνας. Σου μιλάω εκ πείρας (συνέβη)!



Αυτό, επίσης, που μου άρεσε στη συγκεκριμένη πλατφόρμα, είναι ότι υπάρχουν θεματικά αφιερώματα, pop up κανάλια, μαραθώνιοι σειρών καθώς και box set σειρών με όλα τα επεισόδια! Εγώ ξεκίνησα το τηλεοπτικό μου ταξίδι με σούπερ ήρωες, μιας και το κόλλημα αυτό δεν φεύγει, όσα χρόνια κι αν περάσουν: Spider-man: Far from Home, X-Men: Dark Phoenix, Spider-man: Into the Spider-verse, Venom.



Ακολουθούν αυτά που έχω ήδη σημειώσει για να δω, αλλά φυσικά η λίστα είναι πολύ μεγάλη... Μη σας εγκλωβίσω στα γούστα μου, λοιπόν - υπάρχει αρκετό υλικό: Lego Movie 2, Godzilla 2, John Wick 3, Men in Black International, Hell Boy: Rise of the Blood Queen, Angry Birds the movie 2, Rambo The last blood, Driven καο πολλά άλλα.

Θεματικά αφιερώματα

James Bond: Φυσικά ένα αφιέρωμα στον κατάσκοπο 007 με 14 ταινίες. Έχω ήδη ενημερώσει την παρέα για να κάνουμε-ο καθένας σπίτι του βέβαια- μαραθώνιο James Bond!



Fantastic Kid’s Easter Zone: Από τα πρώτα θεματικά αφιερώματα που είδα! Harry Potter, Fantastic Beasts, Lord of the rings. Κάποιες ταινίες τις είχα ξαναδεί, άλλες όχι, αλλά όλες με έκαναν να ξεχαστώ και να περιπλανηθώ σε έναν κόσμο φαντασίας που τόσο έχουμε ανάγκη αυτή τη στιγμή!









Pop up κανάλια

Masterclass by Tarantino: Ο αγαπημένος Ταραντίνο θα μας συστήσει όλες τις ταινίες που τον ενέπνευσαν για την τελευταία του ταινία “Once upon a time in Hollywood”...ενδιαφέρον!



Μαραθώνιοι σειρών: Όλοι μας έχουμε ξαγρυπνήσει βλέποντας μαραθώνιους σειρών και όλοι μας θα το ξαναζήσουμε, ειδικά τώρα! Στο Novaflix σου δίνεται και η ευκαιρία κάποιες σειρές να τις παρακολουθείς ταυτόχρονα με την Αμερική. Westworld, Walking dead, Modern Family και άλλα. Αυτή την περίοδο τελειώνω το Homeland, το οποίο με έχει κρατήσει άϋπνη αρκετά βράδια!











Αξίζει να σημειωθεί ότι είναι διαθέσιμες πάρα πολλές ταινίες On Demand, οι οποίες προσφέρονται για πρώτη φορά στο ελληνικό κοινό χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.



Και φυσικά για όσους θέλουν να κάνουν ένα διάλειμμα από ταινίες ή σειρές, υπάρχουν διαθέσιμα πολλά δημοφιλή show και lifestyle εκπομπές!



Καθίστε αναπαυτικά λοιπόν και καλή τηλεθέαση! Μένουμε σπίτι, αλλά #menoumeparea