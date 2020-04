Ημέρα καραντίνας Νο… - δεν θυμάμαι πια και δεν έχει σημασία. Αυτό που έχει σημασία είναι να προσπαθήσουμε να βρίσκουμε τρόπους να περνάμε όσο καλύτερα μπορούμε μέσα σε αυτή την τρέλα που βιώνουμε όλοι. Ευτυχώς, έχω και σκυλί που σημαίνει ότι βγαίνω έξω 2 φορές την ημέρα, αλλά και πάλι…μου λείπουν οι παρέες, οι φίλοι, το γέλιο.







Όπως είναι φυσικό, έχω εξερευνήσει αρκετές πλατφόρμες ψηφιακής διασκέδασης και έχω ήδη αρχίσει να σημειώνω όλες τις ταινίες και τις σειρές που τόσο καιρό δεν είχα χρόνο να δω! Αλλά πόσες ταινίες και σειρές μπορείς να δεις μόνος σου;



Έτσι, λοιπόν, σκέφτηκα ότι μπορώ να συνδυάσω μαραθώνιους ταινιών σειρών μαζί με την παρέα! Θυμήθηκα όταν παλαιότερα παρακολουθούσαμε όλοι ένα reality και είχαμε φτιάξει μία ομάδα συνομιλίας που σχολιάζαμε. Είχαμε γελάσει πάρα πολύ και σίγουρα η ώρα περνούσε καλύτερα και πιο διασκεδαστικά.



Μία πλατφόρμα που μου κίνησε το ενδιαφέρον είναι το Novaflix. Ανακάλυψα ότι σε σχέση με άλλες ψηφιακές πλατφόρμες, ανανεώνει συχνά το περιεχόμενο. Ειδικά αυτή την εποχή είναι κάτι που με ενδιαφέρει πολύ. Να έχω πολλές επιλογές. Επίσης η Nova είναι γνωστή για το πλούσιο κινηματογραφικό θέαμα που προσφέρει, με βραβευμένες ταινίες και διάσημες σειρές, αλλά και τη δυνατότητα με μία συνδρομή να έχεις πολλαπλά προφίλ θέασης. Που σημαίνει ότι μπορούν όλα τα μέλη της οικογένειας να παρακολουθήσουν ταυτόχρονα το πρόγραμμα που επιθυμεί ο καθένας. Επιπλέον μπορείς να δημιουργήσεις λίστα με τα αγαπημένα σου προγράμματα, να έχεις γονικό έλεγχο, να συνεχίσεις ένα πρόγραμμα από το σημείο που το άφησες και να ορίζεις υπενθυμίσεις στο Live TV (4 κανάλια Novacinema, Novalifε, FOX & FOX Life) για να μην χάνεις τίποτα!



Με αφορμή λοιπόν την εξερεύνηση του Novaflix εμπνεύστηκα τρόπους τηλεθέασης και διασκέδασης….ταυτόχρονα! Αφού, βέβαια, δω πρώτα την τελευταία ταινία του Tarantino “Once upon a time in Hollywood”.







Ξέρω…άργησα. Πάντως, ειδικά αυτή την περίοδο, που θέλω οπωσδήποτε κάτι για να ξεχαστώ, επιλέγω περισσότερο ταινίες δράσης. Το Novaflix έχει αφιέρωμα στις ταινίες James Bond… Ευκαιρία, σκέφτομαι, να ξαναδούμε τις ταινίες του, με το αγαπημένο σπορ (κουίζ). Με τον καθένα από το σπίτι του. Εξερεύνησα λοιπόν περισσότερο το Novaflix και πρότεινα τις εξής ιδέες στην παρέα.



ΑΦΙΕΡΩΜΑ JAMES BOND



Ορίζουμε μία ταυτόχρονη ώρα προβολής για όλη την παρέα, π.χ. 10:00 μμ, όπου ο καθένας θα ξεκινάει να βλέπει την ταινία που θα έχουμε προγραμματίσει. Ταυτόχρονα θα έχουμε δημιουργήσει ένα γκρουπ συνομιλίας (βολεύει το messenger) στο οποίο θα σχολιάζουμε τις ταινίες και θα κάνουμε σχετικές δημοσκοπήσεις! Αν έχεις χιούμορ οι δημοσκοπήσεις μπορεί να σε διασκεδάσουν πάρα πολύ, όπως:



1. Μάντεψε πριν την ταινία πόσες φορές θα ακουστεί η φράση “My name is Bond… James Bond”

2. Πόσες γυναίκες θα πέσουν στα «δίχτυα» (aka κρεβάτι) του Bond;

3. Πόσες φορές θα τσαλακωθεί το σακάκι του Bond;



MASTERCLASS BY QUENTIN TARANTINO



Ο Quentin μας δίνει την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε όλες τις ταινίες που αποτέλεσαν έμπνευση για την τελευταία του ταινία “Once upon a time in Hollywood”. Με αυτές τις ταινίες θα μπορούσες με την παρέα να παίξεις ένα απλό drinking game. Κάθε φορά δηλαδή που η ταινία έχει σκηνή σπλάτερ (είπαμε...ταινίες που ενέπνευσαν τον Ταραντίνο..), θα πίνεις ένα σφηνάκι. Τώρα αν στο τέλος της ταινίας από τα πολλά σφηνάκια δεν θυμάσαι τίποτα, μην αγχωθείς…έχεις χρόνο να την ξαναδείς! Και απλά φαντάσου τα μηνύματα που θα ανταλλάζεις με την παρέα… Χαρτομάντιλα για να σκουπίζεις τα δάκρυα από τα γέλια να έχεις κοντά σου!

ΑΦΙΕΡΩΜΑ FANTASY​​​​​​



Τι να πρωτοδείς σε αυτή την κατηγορία; Harry Potter, Fantastic beasts, Hobbit, Lord of the Rings κ.α. Οι επιλογές πολλές και η ιδέα διασκέδασης με την παρέα…. Cosplay ή αλλιώς φόρα ότι βρεις σπίτι για να μοιάζεις με έναν από τους ήρωες φαντασίας. Δεν χρειάζεται να πω ότι το γέλιο είναι δεδομένο….

ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΣΕΙΡΩΝ και…HEROES



Ως σειράκιας που είμαι, ανακάλυψα πολλές ενδιαφέρουσες σειρές που μπορώ να δω μέσω Novaflix.

Πάρε μία ιδέα: Homeland, Walking dead, Modern Family, Westworld, Dexter, Weeds, Grey’s Anatomy και άλλες πολλές που θα μας κρατήσουν συντροφιά και θα μας διασκεδάσουν!

Εκτός από τα παιδιά, είμαστε και εμείς που θέλουμε να μένουμε πάντα παιδιά και στο Novaflix υπάρχουν πολλές επιλογές! Spider-man, Lego movie, X-men, Venom, Angry birds, Godzilla, Hellboy, Men in black….έτσι όπως κρατάει η καραντίνα, έχουμε χρόνο!



Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι η υπηρεσία Novaflix προσφέρει το κινηματογραφικό θέαμα της Nova μέσω Internet streaming, χωρίς δεσμεύσεις & με τον 1ο μήνα δωρεάν, για να ανακαλύψεις όλες τις διαθέσιμες ταινίες και τις σειρές και να ξεκινήσεις το νέο αυτό υπέροχο τηλεοπτικό ταξίδι.



Last but not least...διαθέτει και android tv application, που σου δίνει την δυνατότητα να βλέπεις όλα τα κινηματογραφικά θεάματα στην τηλεόραση σου!



Και μην ξεχνάτε ότι μπορεί να μένουμε σπίτι…αλλά #menoumeparea