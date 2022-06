Σε δύο απροσδόκητα επιτυχημένες sold - out εμφανίσεις, στην Τεχνόπολη, ο Greg Gozalez και η παρέα του χτύπησαν φλέβα στον συναυλιακό παλμό της Gen Z και κατάφεραν να δημιουργήσουν συνθήκες ροκ συναυλίας με ένα ρομαντικό και ερωτικό set.

Τη Δευτέρα 6 και την Τρίτη 7 Ιουνίου στο πλαίσιο διεξαγωγής του Plissken Festival, έπειτα από 2 χρόνια αναμονής, οι Τεξανοί Cigarettes After Sex, γέμισαν ασφυκτικά την Τεχνόπολη στο Γκάζι, με 2 sold out εμφανίσεις, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα γεμάτη ερωτισμό και συναίσθημα. Κάπου ανάμεσα στους Μazzy Star και στους Cocteau Twins, συναντάς τον Greg Gonzalez με τα αιθέρια, smoothy φωνητικά του, να ερμηνεύει κομμάτια περιλουσμένα με συναισθηματικούς στίχους για άλυτα ερωτικά ειδύλλια και παθιασμένες αγάπες, χωρίς φραγμούς.

Aπό την τελευταία φορά που τους είδα στο Rockwave το καλοκαίρι του 2017, έχουν αλλάξει πολλά. Κρατάμε ως δεδομένο, πως οι live εμφανίσεις των Cigarettes After Sex δε λογίζονται ως ξεσηκωτικές. Η μουσική τους άλλωστε δεν είναι δημιουργημένη γι’ αυτό το σκοπό και οι ίδιοι το γνωρίζουν αυτό. Κάθε τους εμφάνιση εστιάζει ακόμα περισσότερο στη δημιουργία μιας ατμοσφαιρικής πλάνης, όπου οι συναισθηματικές εκρήξεις εντείνουν τις αισθήσεις και βρίσκουν πρόσφορο έδαφος να ενωθούν με αισθαντικές ambient pop μελωδίες. Η μυσταγωγία των Cigarettes, έγκειται ακριβώς σ’ αυτόν το συνδυασμό πραγμάτων. Τη δεύτερη ημέρα της εμφάνισής τους στην Τεχνόπολη, μας προσέφεραν ένα άκρως ερωτικό set, με την ενέργειά τους να μας υπενθυμίζει πως, τελικά, ο ρομαντισμός δεν πρόκειται ποτέ να βρεθεί στο παρασκήνιο.

Με το ξεκίνημα της βραδιάς, ακούσαμε όλα εκείνα τα hits που αναρωτιόμασταν εάν θα βρουν τη θέση τους κάπου στο setlist. Τα στοργικά και γλυκόπικρα “Αffection” και “Cry” σηματοδότησαν την έναρξη, μία αρχή που η Gen Z -που αποτελούσε και το μεγαλύτερο μέρος του κοινού- όπλισε με δυναμισμό και ψυχική εκτόνωση, μέσα από ουρλιαχτά κάθε φορά που ο Greg ξεκινούσε την ερμηνεία ενός αγαπημένου hit, ενώ τα flash των κινητών να σχηματίζουν μια ενιαία πηγή φωτός που κινούνταν, στωικά, δεξιά κι αριστερά. Στο άκουσμα των “You’re All I want”, και “Nothing’s Gonna Hurt You Baby”, τα επιφωνήματα χαράς διαδέχονταν το ένα το άλλο, ενώ σχηματιζόταν η εντύπωση πως η άπλετη θερμότητα του κοινού προσέδιδε στη συναυλία χαρακτηριστικά ενός μεγάλου rock καλοκαιρινού φεστιβάλ. Η γλυκύτητα του “Sweet” συνάντησε τη νοσταλγική διάθεση του “Sunsetz”, ενώ, λίγο μετά, το “K.” προσγειώθηκε και πάλι μέσα σε ένα κλίμα

ενθουσιασμού. Για το τέλος, η μπάντα επέλεξε να αφήσει το “Heavenly” και το πλέον αγαπημένο “Apocalypse”, κατά τη διάρκεια του οποίου ο στίχος: “Υοur lips, my lips. Apocalypse” ένωσε τις χροιές των ανθρώπων, σε μια μεγάλη κοινή φωνή.

Οι Cigarettes After Sex μας ευχαρίστησαν ουκ ολίγες φορές για την τόσο ένθερμη υποδοχή ενώ ο Greg δεν παρέλειψε να κρύψει τη χαρά του, για το γεγονός ότι βρίσκονται εδώ κι άφησε να εννοηθεί ότι θα τους δούμε ξανά σύντομα. H ταπεινότητα λες και ήταν

ζωγραφισμένη στα πρόσωπά τους, κάτι που τους κάνει ακόμα πιο ξεχωριστούς και ως ιδιοσυγκρασίες, πέραν από καλλιτέχνες. Μετά από καθολική απαίτηση για encore, επέστρεψαν επί σκηνής για να κλείσουν με τα “Opera House” και “Dreaming Of You” με μια εκπληκτική μπασογραμμή, κι ένα γνήσιο κιθαριστικό ξέσπασμα.

Στον τελικό απολογισμό, αυτό που σίγουρα δεν αναμέναμε και μας ξάφνιασε ευχάριστα, ήταν το γεγονός πως η γενιά των zoomers αποδείχτηκε παραπάνω από ικανή στη συγκρότηση ενός συναυλιακού παλμού, βεληνεκούς μεγάλης ροκ συναυλίας, και μάλιστα με αξιοζήλευτη επιτυχία. Η εμπειρία που αποκομίσαμε από το noir performance του συγκροτήματος, επιβεβαίωσε τις αρχικές μας προσδοκίες, ενώ αναμφίβολα μας έκανε να παραδεχθούμε πως ίσως επρόκειτο για ένα απ’ τα πιο ερωτικά live της φετινής καλοκαιρινής σεζόν. Άλλωστε ο ρομαντισμός δε σταμάτησε ποτέ να είναι επίκαιρος.