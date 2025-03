Autow Nite Superstore live: Ένα hybrid dj set δείχνει τον επόμενο δρόμο της ηλεκτρονικής μουσικής

Dance/electronica δύο λέξεις που σημαίνουν χίλια διαφορετικά πράγματα, που πολλές φορές στην ορθόδοξη τυπολογία της ηλεκτρονικής μουσικής δεν πάνε μαζί, άλλες τόσες στο τσουβάλι του εγχώριου μουσικού Τύπου γίνονται ένα χάνοντας την κάθετο που τις διαχωρίζει, αλλά την τελευταία ιδίως δεκαετία φαίνεται ότι έχουν βρει έναν τρόπο να συνυπάρξουν κάτω από την ίδια ιδιωματική στέγη ορίζοντας ένα νέο πεδίο χορευτικού ήχου που ανθίζει μακριά από τα αυστηρά μετρήματα 4/4 και τις κλασσικές house και techno δομές, σε μια πίστα που δομείται, αποδομείται και δομείται εκ νέου κυνηγώντας, εκούσια ή ακούσια, στο στοίχημα της εξέλιξης του dancefloor.

Αυτήν την εντελώς σύγχρονη εκδοχή της εντελώς σύγχρονης εναλλακτικής χορευτικής διάστασης του ήχου που για να συνεννοηθούμε ταξινομήσαμε υπό το blanket – genre electronica κοινωνήσαμε ιδανικά στην Ελλάδα τη χρονιά που μας πέρασε με τον τελευταίο δίσκο του παραγωγού και DJ, Autow Nite Superstore, Running Towards The End of the Light – την breakthrough στιγμή ενός ήδη έμπειρου εντός και εκτός Ελλάδας παραγωγού με την οποία ανοίγει, δικαίως, το όραμά του προς ένα ευρύτερο εγχώριο κοινό. Και η live παρουσίαση του album την Παρασκευή 14 Μαρτίου στο new entry της αθηναϊκής club σκηνής, Aux Club, ήταν με τη σειρά του μια ευκαιρία μύησης στην νέα υβριδική διάσταση της DJ κουλτούρας. Αυτήν που δεν εξαντλείται σε δύο ή τέσσερις σιντιέρες και έναν μίκτη, σε αυτήν που προχωράει παραπέρα από τις κλασσικές νόρμες ενός set βάζοντας στο παιχνίδι νέες, πολυδιάστατες πηγές ήχου, ξεκλειδώνοντας νέες πίστες δημιουργικότητας.

Ήταν μια βραδιά προεόρτια για τη νέα αυτή κουλτούρα που υπάρχει ήδη «εκεί έξω» και έχει αρχίσει να αναδύεται και «εδώ πέρα», στο αθηναϊκό μας χωριό. Μια βραδιά που ξεκίνησε με τον underground Eazy86, που όσοι συχνάζουν στα στενά των under-the-radar street & drill events θα τον έχουν ήδη σημειώσει στα καρνέ τους – ένα ορεκτικό φόρος – τιμής και στις ραπ αναφορές του ήχου του Autow Nite Superstore- για να συνεχίσει με ένα DJ set από τους δεν-χρειάζονται-συστάσεις Sworr. και τη δικιά τους αντιπροσωπευτική συνεισφορά κατευθείαν από την αφρόκρεμα της ήδη κλασσικής εγχώριας indie κουλτούρας.

Το κυρίως act του Autow Nite Superstore, μια απολαυστική παρουσίαση του Running Towards The Light αναμεμιγμένη με πειραματικά edits από προηγούμενες δουλειές του, όπως το “In Between Squares We All Gonna Collapse και το “Airport”, ήταν ό, τι περίμενε ο οποιοσδήποτε έχει ήδη ακούσει πολλές φορές και αγαπήσει το album και δεν βλέπει την ώρα να δει που μπορούν να οδηγήσουν τη σκηνή εγχειρήματα όπως αυτό. Σπασμένα και φουτουριστικά breaks, hybrid techno, rollercoaster ειδών και αναφορών, ambient ιντερμέδια, drum ‘n’ base εξάρσεις και άφθονοι ύμνοι για ένα υπαρξιακό dancefloor του νου που μπορούν κάλλιστα να μεταγλωττιστούν και σε μια συνήθη club συνθήκη. Hybrid set για μια υβριδική clubbing γενιά με πολλές ταυτότητες. Κι αν μέχρι τώρα δεν έχει γίνει κατανοητό τι σημαίνει αυτό ας πούμε ότι αμέσως μετά το new age αυτό clubbing act σφραγίστηκε με το επίσης υβριδικό live των Kobrah Habibi – και κατά κάποιον παράδοξο ή όχι και τόσο παράδοξο τρόπο όλα έβγαζαν νόημα.

Παρασκευή νύχτα στo AUX club στo Γκάζι ζήσαμε διακριτικά αλλά και όσο έντονα χρειαζόταν το παρόν και το μέλλον της εγχώριας χορευτικής electronica με ένα hybrid dj set να δείχνει τον επόμενο δρόμο στον οποίο θα κληθεί να βαδίσει η σκηνή. Και με αφορμή και οδηγό δίσκους και acts όπως αυτό του Autow Nite Superstore ανυπομονούμε να τον βαδίσουμε.