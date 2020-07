Στο Backstage Film Festival χορεύουμε τάνγκο! Astor Piazzolla: The Years of the Shark (προβλήθηκε)

Γνωρίζατε ότι ο Astor PIazzolla ψάρευε καρχαρίες για χόμπι; Ή ότι τον έβριζαν χυδαία στον δρόμο για τον νεωτεριστικό τρόπο που έπαιζε μπαντονεόν;

Το ντοκιμαντέρ του Daniel Rosenfeld, που θα προβληθεί απόψε στο Backstage Film Festival powered by Pizza Χρυσή Ζύμη, ξεκλειδώνει την προσωπική ζωή και το το αρχείο του επιδραστικότερου ίσως μουσικού της Αργεντινής, που έφερε μια κυριολεκτική επανάσταση στον τρόπο που γίνεται αντιληπτό το δημοφιλές μουσικοχορευτικό ιδίωμα του tango σε ολόκληρο τον κόσμο. Πλούσιο ανέκδοτο υλικό από το προσωπικό αρχείο του Piazolla και του γιου του Daniel, οικογενειακά φιλμ και φωτογραφίες, πλάνα από συναυλίες και μαρτυρίες των οικείων του ανασυνθέτουν το πορτρέτο ενός οραματιστή βιρτουόζου που έμελλε να αναδιαμορφώσει μια παράδοση αιώνων της πατρίδας του μετασχηματίζοντας το αρχέγονο αργεντίνικο tango σε tango nuevo.

Προσωπικότητα αμφιλεγόμενη ακριβώς γι’ αυτό στην Αργεντινή αλλά και πολυσχιδής, ο Astor Piazolla έφτασε στα όρια του οργάνου που υπηρέτησε όλη του τη ζωή και ακόμα παραπέρα, βάζοντας τα θεμέλια για τις δημιουργικές προσμίξεις των παραδοσιακών λατινογενών ήχων με την τζαζ και τους μοντέρνους ρυθμούς που με τη σειρά της αποτέλεσαν την βάση πολλών επιτυχημένων και κραταιών μουσικών πειραματισμών έως σήμερα.

Ο Rosenfled αναδημιουργεί και συστήνει στο κοινό την προσωπική ιστορία αυτής της εμβληματικής μουσικής φιγούρας από τα εννιά του χρόνια και το πρώτο μπαντονεόν που έπιασε στα χέρια του μέχρι τις κομβικής σημασίας σπουδές του στο Παρίσι και από εκεί στην ξέφρενη πορεία του στις ΗΠΑ και σε όλον τον κόσμο.



Με το Piazzolla, The Years of the Shark θα νιώσετε σαν να ξεφυλλίζεται μια συναρπαστική μουσική βιογραφία στην οθόνη σας και σαν να γνωρίζετε από κοντά έναν γνήσιο καλλιτεχνικό επαναστάτη.



Κι αν δεν μπορώ να συντονιστώ ακριβώς στις 22:00;

Μην ανησυχείς, δεν θα χάσεις την ταινία. Κάθε ταινία είναι διαθέσιμη on demand μετά από αυτή την ώρα και μέχρι το άλλο πρωί.

