“We Don’t Know What Tomorrow Brings” τραγουδάει ο Thom Yorke στο νέο, ομότιτλο κομμάτι από το αναπάντεχο, καινούριο του πρότζεκτ The Smile, μαζί με τον έτερο ραδιοκέφαλο Jonny Greenwood και τον drummer των Sons Of Kemet, Tom Skinner και δε θα μπορούσα να ταυτιστώ περισσότερο τη δεδομένη στιγμή. Όπως προδίδει και ο σκοτεινός, ηλεκτρονικός, μα πάντα rock, ήχος τους, το όνομα της μπάντας παραπέμπει σε εκείνα τα χαμόγελα που φοράνε οι άνθρωποι που ψεύδονται κάθε μέρα. Η ανακοίνωση της πρώτης τους εμφάνισης στο Live at Worth Farm, ένα live streaming event του Glastonbury, ήρθε αιφνίδια λίγες μόνο ώρες πριν την πραγματοποίηση του το βράδυ του Σαββάτου, ενώ το μυστήριο εντείνεται ακόμη περισσότερο μη γνωρίζοντας τίποτα περισσότερο για τους The Smile, παρά μόνο ότι μέσα από κομμάτια όπως το “Thin Thing” (ένα μαθηματικό, kraut-rocκ τζαμάρισμα) ο Thom Yorke βρίσκεται σε φάση που ο πειραματισμός του χρειάζεται μπόλικη οικειότητα για να βγάλει νόημα και να φτουρίσει. (Ανάποδο) Χαμόγελο αυτοί, μειδίαμα εγώ για τη ώρα, και αναμένουμε με μία κάποια περιέργεια, παρά ανυπομονησία.

In case you missed it, you can catch it again today @glastonbury pic.twitter.com/N9t4M43lor — The Smile (@thesmiletheband) May 23, 2021



Το Halston, η νέα, hot σειρά στο Netflix σύμπαν, βρίσκει τον Ewan McGregor να υποδύεται με εντυπωσιακή φυσικότητα τον αμερικανό σχεδιαστή μόδας Halston, του οποίου οι μέρες δόξας ταυτίστηκαν με την περίοδο που το Studio 54 ήταν ο απόλυτος, βραδινός προορισμός της glamorous Νέας Υόρκης. Ματαιοδοξία, εσωτερικά αδιέξοδα, τραυματικές αναμνήσεις, πασαρέλες, άγριο σεξ και βουνά από κόκα, σκιαγραφούν τον κόσμο του Halston, του οποίου η ιστορία αποτυπώνεται μάλλον επίπεδα και γραμμικά, παρά τις προσπάθειες για εμβάθυνση στο παρελθόν του και τους λόγους που εξελίχθηκε σε έναν τόσο αυτοκαταστροφικό άνθρωπο. Οι σκηνές ασυδοσίας, κραιπάλης και απληστίας στο Studio 54, με το καταλλήλως επιλεγμένο soundtrack, αποτελούν την κορύφωση της σειράς και σηματοδοτούν παράλληλα την αρχή του τέλους για την καριέρα του σχεδιαστή, ο οποίος με τα χρόνια έδιωξε από κοντά του όλους τους ανθρώπους που ίσως κάποτε τον αγάπησαν Πέντε επεισόδια που βλέπονται ακούραστα και ευχάριστα, αλλά σε καμία περίπτωση δε θα σας δώσουν κάτι περισσότερο από αυτό.

Στο ερώτημα «Τι είναι η pop;» θα προσπαθήσει να απαντήσει μία νέα μίνι σειρά επεισοδίων στο Netflix με τίτλο, εχμ, THIS IS POP που θα κυκλοφορήσει τον Ιούνιο. Κάθε επεισόδιο θα έχει διαφορετικό σκηνοθέτη και θα επικεντρώνεται σε διαφορετικές, ετερόκλητες γωνίες του σύγχρονου pop μωσαϊκού, έτσι ώστε να δώσει μία απάντηση σε ένα από τα πιο δύσκολα ερωτήματα. Από το πρώτα κομμάτια διαμαρτυρίας μέχρι το autotune και από τους Boyz II Men μέχρι τον Orville Peck, η σειρά φαίνεται πως θα εξερευνήσει την έννοια της pop με έναν πρωτότυπο τρόπο.



Εν τω μεταξύ, το νέο κομμάτι του Burial, “Dolphinz”, είναι ένα 9λεπτο απροσδιόριστο ambience στο οποίο το πιο ενδιαφέρον πράγμα που συμβαίνει είναι ο ήχος από δελφίνια στο τέλος του track.





Η νέα λίστα με όλα όσα ξεχώρισα τον Μάιο, είναι εδώ. Squid, Iceage, Sharon Van Etten x Angel Olsen. Νεφέλη Φασούλη και νέος Pan Pan, ό,τι πρέπει για μία ομαλή μετάβαση στο καλοκαίρι.