Το “Psychosocial” των Slipknot διασκεύασε το θεότρελο μουσικό ζεύγος των Toyah Willcox και Robert Fripp στο Sunday Lunch session της περασμένης εβδομάδας, με τον Fripp να φορά μάλιστα και μια αυτοσχέδια μάσκα εμπνευσμένη από τον Corey Taylor κατά τη διάρκεια της ερμηνείας τους.

Το κομμάτι, που προέρχεται από τον δίσκο των Slipknot του 2008 με τίτλο All Hope Is Gone, ερμήνευσαν μπροστά από ένα banner που έγραφε “Every note is hope”.

Τις τελευταίες εβδομάδες, το ζευγάρι έχει διασκευάσει rock classics συγκροτημάτων όπως οι Red Hot Chili Peppers, Cranberries, Garbage, Rage Against The Machine, Foo Fighters και Rammstein.

Δείτε εδώ το cover του “Psychosocial” των Slipknot, λίγο πριν να το ακούσετε και ζωντανά στο Release Athens 2022, στις 23 Ιουλίου.