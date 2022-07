Τρία χρόνια πριν, οι Clutch πραγματοποίησαν μια ζωντανή εμφάνιση στην Πλατεία Νερού και στο Release Athens 2019, που οι 6-7.000 θαυμαστές τους που τους αποθέωσαν θα κάνουν καιρό να ξεχάσουν.

Λίγο πριν, λοιπόν, από μια ακόμη καυτή τους εμφάνιση στην Αθήνα στις 19 Ιουλίου, ρίχνουμε μια ματιά στα μοναδικά βίντεο που κυκλοφορούν στο YouTube από την προηγούμενη φορά που βρέθηκαν στη σκηνή του Release Athens, ανεβάζοντας τη θερμοκρασία της πλατείας στο κόκκινο!

https://www.youtube.com/watch?v=oiVNWjlR4jw

Και αφού είδατε τα σχετικά βίντεο, ρίξτε μια ματιά στο τι έγραφε τότε ο Παναγιώτης Λουκάς για την εμφάνισή τους αυτή στο Avopolis.

Οι Clutch πρόκειται να εμφανιστούν στο Release Athens 2022 μαζί με τους Hellacopters, Blues Pills, Deaf Radio και ΛΔΛΜ.

To 2022, το Release Athens στέλνει σε όλους τους φίλους της μουσικής το μήνυμα “Release The Earth From Plastic”. Σε όλες τις ημέρες του φεστιβάλ – και όπου αυτό είναι δυνατό – θα χρησιμοποιηθούν βιοδιασπώμενα / ανακυκλώσιμα υλικά και εναλλακτικές πηγές ενέργειας. Ας ξεκινήσουμε όλοι να κάνουμε έστω τα πρώτα βασικά βήματα ώστε να προστατεύσουμε το περιβάλλον και να βελτιώσουμε τη ζωή μας.

Κεντρική φωτογραφία: Χάρης Σφακιανάκης