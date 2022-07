Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα εμφάνισης των Iggy Pop, Liam Gallagher, Sleaford Mods, The K’s και Noise Figures

Το Σάββατο 2 Ιουλίου, στην Πλατεία Νερού θα ανέβουν δύο απ’ τους μεγαλύτερους rock stars των τελευταίων, πολλών, δεκαετιών σε μια σπάνια συνεύρεσή τους στις φεστιβαλικές αρένες του καλοκαιριού.

Ο αξεπέραστος Iggy Pop πέρα των όσων πρόσφερε στην ιστορία του rock ‘n’ roll που του έδωσαν τον τίτλο, «Ο Νονός του Punk», δίδαξε σε όλες τις επόμενες γενιές τι σημαίνει rock performer. Τα απερίγραπτης έντασης live του, οι ελεύθερες πτώσεις του στο κοινό και η ανεξάντλητη ενέργειά του έγιναν σημείο αναφοράς για κάθε εκκολαπτόμενο αστέρα, γεγονός που δεν πρόκειται να παύσει να ισχύει ποτέ.

Co-Headliner o Liam Gallagher, στην καλύτερη φάση της μετά-Oasis πορείας του, ο οποίος έχει καταφέρει φέτος, όχι μόνο να σαρώσει τα πάντα με την κυκλοφορία του τρίτου προσωπικού του δίσκου “C’Mon You Know”, αλλά και να γεμίσει κάθε πιθανή και απίθανη αρένα σε γήπεδα, πάρκα και φεστιβάλ.

Μαζί τους, ίσως το πιο ξεχωριστό ντουέτο της Μ. Βρετανίας αυτή τη στιγμή και αγαπημένο γκρουπ του Iggy, οι Sleaford Mods και οι The K’s, το next big thing της μουσικής βιομηχανίας της Αγγλίας. Η ημέρα ξεκινάει ιδανικά με ένα εγχώριο δίδυμο που έχει γράψει τη δικιά του ιστορία στην εγχώρια σκηνή, τους The Noise Figures.

Οι πόρτες ανοίγουν στις 17:30

17.55 / The Noise Figures

18.45 / The K's

19.45 / Sleaford Mods

21.15 / Liam Gallagher

23.15 / Iggy Pop

Η προπώληση συνεχίζεται προς 50€, ενώ στο ταμείο το εισιτήριο θα κοστίζει 53€.

Διάθεση εισιτηρίων:

Τηλεφωνικά στο 11876

Online στα www.releaseathens.gr / www.viva.gr

Φυσικά σημεία: Καταστήματα Wind, Public, Media Markt, Ευριπίδης, Yoleni’s και Viva Spot Τεχνόπολης

Όλες οι πληροφορίες (τιμές, πρόγραμμα, πρόσβαση) στο releaseathens.gr