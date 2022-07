Ένα πάρτι που δεν θα ξεχάσουμε ποτέ μας χάρισαν οι Pet Shop Boys στην εμφάνισή τους στο Release Athens 2022, αποδεικνύοντας για ακόμη μια φορά ότι αποτελούν ένα από τα κορυφαία synth-pop συγκροτήματα όλων των εποχών.

Στις 11 το βράδυ της Πέμπτης και με την ουκρανική σημαία να δεσπόζει στη σκηνή του Release, το αγαπημένο duo των Pet Shop Boys προσγειώθηκε στην Πλατεία Νερού, κάνοντας το κοινό να χορεύει αδιάκοπα για 1,5 ώρα υπό τις μουσικές των μεγαλύτερων επιτυχιών του συγκροτήματος.

Οι Neil Tennant και Chris Lowe φάνηκαν να απολαμβάνουν ιδιαίτερα την επιστροφή τους επί αθηναϊκού εδάφους, ενώ ο frontman του συγκροτήματος δεν σταμάτησε να επικοινωνεί με το κοινό που επίσης δεν σταμάτησε να δείχνει τον ενθουσιασμό του καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας.

Έχοντας παρουσιάσει προηγουμένως κομμάτια όπως τα “Suburbia”, “Opportunities”, “Rent”, “Domino Dancing”, “It’ s A Sin”, “West End Girls”, “Being Boring”, αλλά και μια διασκευή-combo του “Where The Streets Have No Name (I Can't Take My Eyes Off You)” (την οποία το κοινό αγκάλιασε), οι χαρισματικοί βρετανοί καληνύχτισαν τους θαυμαστές τους με τον Neil Tennant να αναφέρει μετά την παρουσίαση της μπάντας του: «Θυμόμαστε ό,τι είμαστε, ό,τι θα μπορούσαμε να είμαστε και όσους χάσαμε στη διαδρομή».

Μετά την καταιγιστική τους εμφάνιση, το πρωί της Παρασκευής, το hashtag #petshopboys έγινε νο.1 Τrend στο ελληνικό Τwitter.

Στιγμιότυπα της συναυλίας των Pet Shop Boys:

Το setlist της συναυλίας:

Suburbia

Can You Forgive Her?

Opportunities (Let's Make Lots of Money)

Where The Streets Have No Name (I Can't Take My Eyes Off You)

Rent

I Don't Know What You Want but I Can't Give It Any More

So Hard

Left to My Own Devices

Domino Dancing

Love Comes Quickly

Losing My Mind

(Stephen Sondheim cover)

You Were Always on My Mind

(Gwen McCrae cover)

Dreamland

Heart

It's Alright

(Sterling Void cover)

Vocal

Go West

(Village People cover)

It's a Sin

Encore:

West End Girls

Being Boring

Κεντρική φωτογραφία: Release Athens