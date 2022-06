Έναν animated Nick Cave πρόκειται να δούμε να πρωταγωνιστεί στην νέα τηλεοπτική σειρά, Before They Were Gods, μαζί με τον Σουηδό rocker Thåström.

Την τηλεοπτική σειρά πρόκειται να σκηνοθετήσει ο Σουηδός σκηνοθέτης και σεναριογράφος, Måns Mårlind (The Bridge), ενώ την παραγωγή έχει αναλάβει η εταιρία Yellow Bird.

Σύμφωνα με σχετικό ρεπορτάζ του Hollywood Reporter, το Before They Were Gods τοποθετείται σε «έναν φανταστικό κόσμο, όπου οι δύο μουσικοί υπήρξαν κοντινοί φίλοι ως 14χρονοι, προτού αυτοί γίνουν μεγάλοι rockstars».

Σχολιάζοντας την παραγωγή, ο σκηνοθέτης της, Måns Mårlind, ανέφερε πως αυτή αποτελεί ένα dream project για τον ίδιο, ενώ και ο Cave προχώρησε σε σχετικές δηλώσεις: «Από τη στιγμή που δεν ήμουν στη Σουηδία του 1971 και δεν έχω συναντήσει ποτέ τον Thåström, είμαι προφανώς ιντριγκαρισμένος για αυτήν την ιστορία».

Ο Thåström από την άλλη ανέφερε: «Πάντα ήθελα να γίνω ένας ήρωας cartoon».

Όσον αφορά στο πότε και που αναμένεται να δούμε το Before They Were Gods, μέχρι στιγμής τίποτα δεν έχει γίνει γνωστό στο κοινό. Υπομονή, λοιπόν, και μέχρι τότε μείνετε συντονισμένοι για περισσότερα νέα.