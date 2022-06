Το Release Athens υποδέχεται τον Kevin de Vries, το Σάββατο 18 Ιουνίου, στην Πλατεία Νερού. Ο σπουδαίος Βερολινέζος DJ και παραγωγός θα πλαισιώσει τον Parov Stelar και τους ARTBAT στην πιο χορευτική βραδιά του φετινού καλοκαιριού.

Αμέσως μετά την πρώτη του κυκλοφορία το 2015, ο Kevin de Vries ξεκίνησε την ανοδική πορεία του στην techno σκηνή, επιδεικνύοντας ένα ξεχωριστό ταλέντο να αναμειγνύει τους trance ήχους των 90s με τη σύγχρονη, γερμανική ματιά στη χορευτική μουσική. Το 2016, με την κυκλοφορία του “Eternity”, τα πράγματα πήραν το δρόμο τους αφού τα μεγαλύτερα ονόματα της club μουσικής (Adam Beyer, Richie Hawtin κ.α.) επέλεγαν κάθε βράδυ τη μουσική του.

Το 2017, ξεκίνησε να παίζει στα πιο σημαντικά dancefloors, από το φημισμένο Watergate μέχρι το Awakenings Festival, και να κυκλοφορεί τα τραγούδια του στα σπουδαιότερα labels του χώρου, όπως στην Cocoon του Sven Vath, τη θρυλική Drumcode του Beyer και φυσικά το δεύτερό του σπίτι, την Afterlife των Ιταλών superstars Tale of Us.

Σήμερα, θεωρείται ξεχωριστός και ραγδαία ανερχόμενος DJ, περιζήτητος remixer και παραγωγός και έρχεται στο Release Athens 2022 για ένα set με απίστευτη ένταση και μοναδική ενέργεια.

Η προπώληση συνεχίζεται προς 35€. Οι επόμενες φάσεις θα ανακοινωθούν στη συνέχεια.

Επίσης, διατίθενται περιορισμένα VIP εισιτήρια, προς 100€. Στη συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνονται οι εξής προνομιακές παροχές: Ξεχωριστή υπερυψωμένη περιοχή διαμορφωμένη με stands & stools για όλους, οpen-bar, προτεραιότητα πρόσβασης στο χώρο, ιδιωτικό parking, ξεχωριστές τουαλέτες, αναμνηστικό δώρο.

Ταυτόχρονα, είναι διαθέσιμα δύο διαφορετικά διήμερα εισιτήρια για όσες και όσους επιθυμούν να παρακολουθήσουν δύο ημέρες του Release Athens 2022, κερδίζοντας ένα σημαντικό ποσό:

Parov Stelar, ARTBAT, Kevin de Vries (18/6/22, Πλατεία Νερού) + London Grammar, LP, Hooverphonic, D3LTA, Daphne and the Fuzz (27/6/22, Πλατεία Νερού) προς 60€ (κέρδος 20€) Parov Stelar, ARTBAT, Kevin de Vries (18/6/22, Πλατεία Νερού) + Pet Shop Boys, Thievery Corporation, Κ. Βήτα, Mazoha, Bobya Cottisha (30/6/22, Πλατεία Νερού) προς 60€ (κέρδος 20€)

Διάθεση εισιτηρίων:

Τηλεφωνικά στο 11876

Online στα releaseathens.gr / viva.gr

Φυσικά σημεία: Καταστήματα Wind, Public, Media Markt, Ευριπίδης, Yoleni’s και Viva Spot Τεχνόπολης

Όλες οι πληροφορίες (τιμές, πρόγραμμα, πρόσβαση) στο releaseathens.gr

To 2022, το Release Athens στέλνει σε όλους τους φίλους της μουσικής το μήνυμα “Release The Earth From Plastic”. Σε όλες τις ημέρες του φεστιβάλ – και όπου αυτό είναι δυνατό – θα χρησιμοποιηθούν βιοδιασπώμενα / ανακυκλώσιμα υλικά και εναλλακτικές πηγές ενέργειας. Ας ξεκινήσουμε όλοι να κάνουμε έστω τα πρώτα βασικά βήματα ώστε να προστατεύσουμε το περιβάλλον και να βελτιώσουμε τη ζωή μας. Περισσότερα, σύντομα.