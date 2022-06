Την οικογένεια εκλιπούσας Margaret Keane, της γυναίκας δηλαδή που ενέπνευσε το κομμάτι τους “In ár gCroíthe go deo” συνάντησαν οι Fontaines D.C..

Το συγκρότημα είχε πληροφορηθεί για την ιστορία της Keane το 2020, μέσα από σχετικό δημοσίευμα της εφημερίδας Irish Post. Ποια είναι λοιπόν αυτή;

Η οικογένεια της Margaret Keane, η οποία έζησε στο Coventry για το μεγαλύτερο μέρος της ζωής της, σχεδίαζε να κοσμήσει το μνήμα της γυναίκας που πέθανε στα 73 της χρόνια με τη φράση “In ár gCroithe go deo”, η οποία και μεταφράζεται ως «για πάντα στην καρδιά μας». Εμπόδιο στα πλάνα τους στάθηκε ωστόσο η Εκκλησία της Αγγλίας, η οποία και έκρινε ότι η φράση στη γαελική γλώσσα θα μπορούσε να εκληφθεί ως «πολιτική» ακόμη και «προκλητική», αν δεν προσφερόταν παράλληλα και η αγγλική μετάφρασή της στο μνήμα.

Η απόφαση αυτή εξόργισε τότε την Ιρλανδική κοινότητα, με τους Fontaines D.C. να απαντούν με τη σειρά τους γράφοντας το κομμάτι “In ár gCroíthe go deo”, το οποίο και αποτελεί το opener του άκρως επιτυχημένου νέου δίσκου τους, Skinty Fia.

«Η ιστορία πραγματικά μας συγκίνησε», είχε δηλώσει στο ΝΜΕ ο Grian Chatten των Fontaines σχετικά με την Keane. «Απλώς το βρήκα εξαιρετικά αποκαλυπτικό: αποκάλυψε αυτή την κυνική έλλειψη εμπιστοσύνης της Βρετανικής αντίληψης ως προς την Ιρλανδία. Ήταν σαν να λέμε «Α, δεν μας έχετε εμπιστευτεί ποτέ στην πραγματικότητα, έτσι δεν είναι;»».

Τον Φεβρουάριο του 2021, η απόφαση αυτή της Εκκλησίας της Αγγλίας απορρίφθηκε, έπειτα από καμπάνια των κορών της Keane που διήρκεσε τρία ολόκληρα χρόνια. Την ημέρα της ανακοίνωσης της απόφασης, το συγκρότημα έγραψε τους στίχους του κομματιού και το έστειλε με ένα email στην οικογένεια της Keane ώστε να λάβει τη σύμφωνη γνώμη της για την κυκλοφορία του. Η οικογένειά της έπαιξε αμέσως το κομμάτι πάνω από το μνήμα της μητέρας τους.

Στις 28 Μαΐου, η οικογένεια της Keane γνωρίστηκε και από κοντά με τους Fontaines D.C., οι οποίοι και επισκέφθηκαν το μνήμα της εκλιπούσας γυναίκας. Τα μέλη της έκαναν γνωστή τη συνάντησή τους αυτή με ένα tweet: «Είμαστε βαθύτατα συγκινημένοι καθώς γνωρίσαμε από κοντά τους @fontainesdublin που ήρθαν να δώσουν τα σέβη τους στη μητέρα μας στον τόπο ανάπαυσής της. Ποιος να το περιμένε ότι μια απλή Ιρλανδική φράση, η “In ár gCroíthe go deo” θα ένωνε τόσους ανθρώπους και θα ενέπνεε το πρώτο κομμάτι του No 1 δίσκου τους».

Deeply moving today as we finally met @fontainesdublin who came to pay their respects to mum at her resting place. Who would’ve thought a simple Irish phrase ‘In ár gcroíthe go deo’ would’ve united so many and inspired the first track on their No 1 Album

Go raibh maith agat 🇮🇪☘️ pic.twitter.com/KZkYPZmrV9