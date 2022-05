Μια μαγευτική τους εμφάνιση στο προσωπικό τους NPR Tiny Desk Concert μοιράστηκαν οι Fontaines D.C. στο κανάλι τους στο YouTube, το οποίο ήδη σαρώνει σε views έπειτα από τη χθεσινή του μόλις ανάρτηση.

Γυρισμένο στο Irish American Heritage Center του Chicago κατά τη διάρκεια της Αμερικανικής τους περιοδείας, το NPR Tiny Desk Concert των Fontaines D.C. συνοδεύεται από μια ορχήστρα εγχόρδων, αλλά και χορωδία, ενώ το συγκρότημα ερμηνεύει μαζί τους εκδοχές διάφορων κομματιών του τελευταίου και άκρως επιτυχημένου άλμπουμ του, Skinty Fia.

Η performance ξεκινά με τον frontman του συγκροτήματος, Grian Chatten, καθισμένο ανάμεσα σε δύο ράφια βιβλίων να τραγουδά το “The Couple Across The Way”, παίζοντας παράλληλα ακορντεόν. Τον ίδιο συνοδεύει ο τσελίστας Maureen Dunne και ο παίκτης βιόλας, Isaac Henry. Στη συνέχεια, ο Chatten μεταφέρεται σε παραπλήσιο δωμάτιο, όπου τα υπόλοιπα μέλη του συγκροτήματος τον περιμένουν.

Στο NPR Tiny Desk Concert, οι Fontaines D.C. ερμηνεύουν το album opener ‘”In ár gCroíthe go deo” συνοδεία της χορωδίας του Bienen School of Music από το Northwestern University του Chicago. Οι Dunne και Henry επανέρχονται στη συνέχεια για να συνοδεύσουν τη μπάντα στο “Big Shot”, ενώ το set ολοκληρώνεται με το “Nabokov”. Τα τελευταία δευτερόλεπτα του κομματιού μάλιστα διακόπτονται εξαιτίας μιας διακοπής ρεύματος στο κτίριο, με το στιγμιότυπο να έχει καταγραφεί on film και την ομάδα του NPR όπως και το συγκρότημα να ξεκαρδίζονται στο γέλιο.

Το Tiny Desk Concert των Fontaines ήταν μόλις μία από τις promotional εμφανίσεις που έκαναν όσο βρέθηκαν στις ΗΠΑ, με το συγκρότημα να εμφανίζεται επίσης στο CBS Saturday Morning, αλλά και στο Late Night with Seth Meyers.

Το αγαπημένο συγκρότημα αναμένεται να παρουσιάσει το Skinty Fia ζωντανά στο φετινό Release Athens, σε μια συναυλία που προβλέπεται να είναι μια από τις καλύτερες της χρονιάς. Στη σκηνή πρόκειται να βρεθούν μαζί με τους Nick Cave and the Bad Seeds και Mogwai

Δείτε εδώ την εμφάνισή τους στο προσωπικό τους NPR Tiny Desk Concert: