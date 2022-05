CLUTCH

Οι Clutch είναι μια μπάντα που ζει για να δίνει συναυλίες, μπροστά σε οπαδούς κάθε ηλικίας. Από το ξεκίνημά τους, 30 χρόνια πριν, στο Maryland των ΗΠΑ, όποιος τους βλέπει στη σκηνή απλά δεν μπορεί να αντισταθεί στη δύναμή τους. Είτε είσαι 50, είτε 30, είτε 15 ετών είναι αδύνατον να μην τους λατρέψεις από την πρώτη νότα. Γι΄αυτό και κερδίζουν συνεχώς νέους φίλους σε κάθε show που δίνουν, από μικρά clubs μέχρι αρένες και μεγάλα φεστιβάλ.

Άλλωστε, από το ντεμπούτο τους και μέχρι σήμερα, ξεπερνούν τους εαυτούς τους μεγαλώνοντας συνεχώς εμπορικά και καλλιτεχνικά. Κάθε νέο τους album είναι πιο επιτυχημένο από το προηγούμενο αλλά κλασικοί δίσκοι όπως τα "Blast Tyrant", "From Beale Street To Oblivion", "Robot Hive / Exodus", "Earth Rocker" πραγματικά σε πείθουν πως το rock δεν θα πεθάνει ποτέ.

Εδώ και 30 χρόνια το lineup της μπάντας δεν έχει αλλάξει ποτέ, κάτι σπάνιο στην ιστορία της μουσικής. Tim Sult (κιθάρα), Dan Maines (μπάσο), Jean-Paul Gaster (ντραμς) και βέβαια ο Neil Fallon (φωνή, κιθάρα) που κρατά το πλήθος στην παλάμη του, χωρίς την παραμικρή υπερβολή, αποτελούν την τετράδα η οποία συγκροτεί τη μηχανή που παράγει το "διαβολικό" groove ‘n’ roll των Clutch τις τελευταίες τρεις δεκαετίες.

Eτοιμαστείτε για ένα σετ-φωτιά με "Electric Worry", "The Regulator", "Earth Rocker", "The Mob Goes Wild", "Ghost", "Quick Death in Texas", "In Walks Barbarella" καθώς και νέα τραγούδια από τον 13ο δίσκο που θα κυκλοφορήσει σύντομα. "Bang, Bang, Bang, Bang, Vamanos, Vamanos!"

Follow Clutch:

Website

Facebook

Instagram

Twitter

Youtube

Περισσότερα ονόματα για τη συγκεκριμένη ημέρα θα ανακοινωθούν σύντομα.

Η προπώληση συνεχίζεται προς 35 ευρώ. Οι επόμενες φάσεις θα ανακοινωθούν στην πορεία.

Επίσης, διατίθενται περιορισμένα VIP εισιτήρια, με αρχική τιμή τα 80 ευρώ. Στη συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνονται οι εξής προνομιακές παροχές: Ξεχωριστή υπερυψωμένη περιοχή διαμορφωμένη με stands & stools για όλους, οpen-bar, προτεραιότητα πρόσβασης στον χώρο, ιδιωτικό parking, ξεχωριστές τουαλέτες, αναμνηστικό δώρο.

Ταυτόχρονα, είναι διαθέσιμο και ένα διήμερο εισιτήριο για όσες και όσους επιθυμούν να παρακολουθήσουν δύο ημέρες του Release Athens 2022, κερδίζοντας ένα σημαντικό ποσό:

Iggy Pop - Liam Gallagher + Clutch προς 70€

Slipknot + Clutch προς 85€

Διάθεση εισιτηρίων:

Τηλεφωνικά στο 11876

Online στα releaseathens.gr / viva.gr

Φυσικά σημεία: Καταστήματα Public, Wind, Media Markt, Ευριπίδης, Yoleni’s και Viva Spot Τεχνόπολης.

Όλες οι πληροφορίες (τιμές, πρόγραμμα, πρόσβαση) στο releaseathens.gr

To 2022, το Release Athens στέλνει σε όλους τους φίλους της μουσικής το μήνυμα “Release The Earth From Plastic”. Σε όλες τις ημέρες του φεστιβάλ – και όπου αυτό είναι δυνατό – θα χρησιμοποιηθούν βιοδιασπώμενα / ανακυκλούμενα υλικά και εναλλακτικές πηγές ενέργειας. Ας ξεκινήσουμε όλοι να κάνουμε έστω τα πρώτα βασικά βήματα ώστε να προστατεύσουμε το περιβάλλον και να βελτιώσουμε τη ζωή μας. Περισσότερα, σύντομα.