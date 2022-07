Το 2018 με πρωταγωνιστή τον πραγματικά λεοντόκαρδο Rob Halford, οι Judas Priest είχαν δώσει μια καταπληκτική συναυλία. Το ίδιο περιμένουμε και φέτος στο Release Athens με επιπλέον δέλεαρ τους Cradle Of Filth, The Dead Daisies, Black Soul Horde

Κοιτώντας πίσω στο 2018 ξαναζούμε ένα déjà vu . Την μια ημέρα είχαμε δει τους Judas Priest και την επόμενη τους Iron Maiden. To ίδιο συμβαίνει και φέτος πάλι με απόσταση μιας ημέρας. Για 7η φορά θα απολαύσουμε τους θρυλικούς Judas Priest, μαζί με τους Cradle Of Filth, The Dead Daisies, Black Soul Horde και σας παραθέτουμε 7 λόγους για τους οποίος θα πρέπει να παρευρεθούμε στην Πλατεία Νερού για την 9η ημέρα του Release Athens Festival.

1. Τους έχουμε δει πολλές φορές και δεν μας έχουν απογοητεύσει ποτέ με την καλύτερη συναυλία, για εμένα, στον ίδιο χώρο το 2011. Γνωρίζουμε, βέβαια, εκ των προτέρων ότι ο Rob Halford θα δυσκολευθεί σε ορισμένα τραγούδια, αλλά έχει καμία σημασία; Μόλις ακούσουμε τα ντραμς του “Painkiller”, ας αναλάβουμε εμείς τα φωνητικά εάν εκεί είναι το πρόβλημα.

2. H set list που παίζουν οι Judas Priest είναι χορταστική. Ελλείψεις πάντα θα υπάρχουν, αλλά τους μεγάλους ύμνους, “Breaking the Law”, “Living After Midnight”, “You’ve Got Another Thing Coming” θα τους ακούσουμε ξανά στο Release Athens.

3. Τις τελευταίες ημέρες έχουμε δει τον Alice Cooper/Scorpions και τώρα τους Judas Priest. Και οι 3 τραγουδιστές είναι από 70 χρονών και πάνω. Ας το παραδεχτούμε ότι αργά ή γρήγορα θα έρθει η στιγμή που θα αποχωρήσουν και τα συγκροτήματα θα σταματήσουν. Δεν ξέρουμε εάν θα είναι η τελευταία φορά που θα δούμε τους Judas Priest, αλλά επειδή το μέλλον είναι αβέβαιο, ας τους απολαύσουμε τώρα που μπορούμε.



4. Τελευταία φορά που είχαν βρεθεί μαζί στην Ελλάδα οι Cradle Of Filth με τους Judas Priest ήταν το μακρινό 2001 και όσοι είχαμε παρευρεθεί θυμόμαστε τα μπουκάλια του κοινού προς τους Cradle Of Filth. Οι καιροί έχουν αλλάξει, οι Cradle Of Filth έχουν έρθει αρκετές φορές στην Ελλάδα, έχουν το δικό τους φανατικό κοινό, και μιας και θα ξεκινήσουν 20:30 και θα έχει αρχίσει να σκοτεινιάζει ένα "Her Ghost In The Fog" με σκοτάδι θα είναι –το λιγότερο-επιβλητικό.



5. Τα έχουμε γράψει ξανά και ξανά: Τα άλμπουμ των The Dead Daisies είναι μέτρια. Εάν με ρωτήσεις να σου πω 2 τραγούδια από τα 6 άλμπουμ που έχουν κυκλοφορήσει δεν θυμάμαι κάποιο που να έχει μείνει. Live όμως είναι αλλιώς. Είτε παίξουν 45 λεπτά είτε 90 λεπτά, το αποτέλεσμα θα είναι το ίδιο για το συγκρότημα: Θα «ιδρώσουν» την φανέλα, και θα μας δείξουν ότι το rock δεν θα πεθάνει ποτέ.

6. Ο τωρινός τραγουδιστής των The Dead Daisies δεν είναι άλλος από τον Glenn Hughes (Trapeze, Deep Purple, Black Country Communion) ή αλλιώς The Voice Of Rock. Υπάρχουν φήμες ότι θα τιμήσει το ένδοξο παρελθόν του στους Deep Purple. Όσο για τα ποια τραγούδια θα παίξει; Νομίζω ότι είναι εύκολο να μαντέψετε.



7/ Ιδανικό «ζέσταμα» θα είναι οι Black Soul Horde. Έχοντας κυκλοφορήσει το 2020 το Land of Demise και το 2021 το Horrors from the Void άλμπουμ τους, όπως οι ίδιοι δηλώνουν, τους ήρθε και πάλι η διάθεση για ορισμένες ζωντανές εμφανίσεις. Μια από αυτές θα είναι στο Release Athens, και οι οπαδοί του κλασικού heavy metal θα είναι καλό να είναι από νωρίς για να τους ακούσουν.