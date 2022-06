1972 είναι το έτος γέννησης του Liam Gallagher. Ο πάλαι ποτέ frontman των Oasis κλείνει τα 50 του χρόνια στις 21 Σεπτέμβρη 2022.

1991 είναι, ουσιαστικά, το έτος ίδρυσης των Oasis. Το συγκρότημα ιδρύθηκε στο Μάντσεστερ με αρχική ονομασία the Rain και τραγουδιστή, φυσικά, τον Liam. 7 άλμπουμ κυκλοφόρησε με την συγκεκριμένη μπάντα, τα Definitely Maybe (1994), (What’s the Story) Morning Glory? (1995), Be Here Now (1997), Standing on the Shoulder of Giants (2000), Heathen Chemistry (2002), Don’t Believe the Truth (2005) και Dig Out Your Soul (2008).

2009 είναι το έτος που ιδρύθηκαν οι Beady Eye. O Liam έφτιαξε το συγκρότημα μαζί με τους Gem Archer, Andy Bell και Chris Sharrock. 2 δίσκους κυκλοφόρησε η μπάντα, το Different Gear, Still Speeding του 2011 και το BE του 2013.

2010 ήταν η χρονιά που ο Liam Gallagher ψηφίστηκε από τους αναγνώστες του περιοδικού Q ως ο σπουδαιότερος frontman όλων των εποχών.

2017 είναι το έτος που ο Liam ξεκίνησε, ουσιαστικά, την solo καριέρα του. Μέχρι στιγμής έχει κυκλοφορήσει 3 άλμπουμ, το As You Were το 2017, το Why Me? Why Not το 2019 και το C’mon You Know το 2022.

2019 είναι το έτος όπου ο Liam έλαβε MTV Europe Music Award ως “Rock Icon”.

10 χρόνια φημολογείται ότι έχουν να συναντηθούν τα αδέρφια και πάλαι ποτέ αρχιμάστορες των Oasis Liam και Noel Gallagher. Ο ίδιος ο Liam, για την ακρίβεια, δήλωσε τον Μάιο του 2022 ότι η τελευταία φορά που είδε τον αδερφό του Noel ήταν σε έναν αγώνα ποδοσφαίρου πριν από 10 χρόνια.

8 πρωταθλήματα Αγγλίας έχει κατακτήσει η Manchester City της οποίας φανατικός οπαδός είναι ο Liam.

8 βραβεία N.M.E. έχει κερδίσει με τους Oasis. 6 ως Best Act/Best Live Act/Best Live Band, 1 ως Συγκρότημα της Χρονιάς το 1999 και 1 για την Καλύτερη Μουσική Ταινία (Oasis: Supersonic) το 2017.

8 νο.1 singles στα UK Charts έχει κατακτήσει με τους Oasis. Το “Some Might Say” το 1995, το “Don’t Look Back In Anger” το 1996, το “DYou Know What I Mean” το 1997, το “All Around the World” το 1998, το “Go Let It Out” το 2000, το “the Hindu Times” το 2002, το “Lyla” το 2005 και το “the Importance of Being Idle” το 2005.

2 είναι τα μεσαία ονόματα του Liam (εκ του William). John και Paul. Σε πλήρη ανάπτυξη το όνομα του είναι William John Paul Gallagher.

4 παιδιά έχει ο Liam. 2 αγόρια, τους Lennon και Gene, και 2 κορίτσια, τις Molly και Gemma.

4 ήταν τα τραγούδια που οι Oasis έπαιξαν ζωντανά και άρα τραγούδησε ο Liam το 1993 στην Γλασκώβη, όταν και τους ανακάλυψε για να τους υπογράψει για λογαριασμό της Creation Records o Alan McGee.

1 φορά έχει εμφανιστεί ζωντανά στην Ελλάδα στο παρελθόν o Liam Gallagher. Ήταν το 2000 όταν έπαιξε live με τους Oasis (αλλά δίχως τον Noel Gallagher) στα πλαίσια του Rockwave Festival. Η δεύτερη φορά είναι πολύ-αναμενόμενη και έρχεται το Σάββατο 2 Ιουλίου στο πλαίσιο του Release Athens Festival.