Οι, ιδιαιτέρως αγαπητοί στο ελληνικό κοινό, dEUS ιδρύθηκαν κάπου στις παρυφές της δεκαετίας του ‘90 στην Αμβέρσα του Βελγίου και αν θέλαμε να χωρίσουμε την ενεργό τους δράση σε περιόδους αυτές θα ήταν οι εξής δύο: η εποχή έως το 2000 όταν και λειτουργούσαν ως ένα πολυσυλλεκτικό συγκρότημα που κάθε μέλος έβαζε ένα προσωπικό λιθαράκι στο δημιουργικό μέρος της λειτουργίας της μπάντας και η περίοδος από το 2004 έως σήμερα κατά την οποία κινούνται, ουσιαστικά, ως το όχημα των Tom Barman και Klaas Janzoons οι οποίοι είναι και τα μοναδικά σταθερά μέλη από ιδρύσεως του συγκροτήματος.

Το πόσο σπουδαίοι θα γινόντουσαν οι dEUS το απέδειξαν από το ντεμπούτο, κιόλας, άλμπουμ τους. Το Worst Case Scenario του 1994, το οποίο αδιαμφησβήτητα αντλεί επιρροές από τον Captain Beefheart, τον Frank Zappa και τον Tom Waits, είναι ένας πολύ ιδιαίτερος δίσκος που πήγε αυτό που ονομάζεται, alternative rock σε άλλα επίπεδα δράσης και δημιουργίας. Τα δε singles “Suds & Soda”, “Via” και “Hotellounge (Be The Death Of Me)” αποτελούν από μόνα τους κομψοτεχνήματα.

Το, για πολλούς, απόλυτο αριστούργημα του συγκροτήματος In A Bar, Under The Sea, ωστόσο, βρήκε την παρέα του Tom Barman σε ακόμα μεγαλύτερο δημιουργικό οίστρο. Ένα άλμπουμ που είναι εξαιρετικά δύσκολο να κατατάξεις κάτω από κάποιο μουσικό είδος, όταν ακόμα και ο χαρακτηρισμός art rock κρίνεται ελάχιστος για να καταδείξει το μεγαλείο αυτού του δίσκου. Οι δε εμφανίσεις της μπάντας στο Ρόδον τον Μάη του 1997 στα πλαίσια της προώθησης του άλμπουμ έχουν μείνει ιστορικές και παροιμιώδεις ως προς την αλληλεπίδραση κοινού και συγκροτήματος.

Αν, πάντως, υπάρχει ένα άλμπουμ που να "αμφισβητεί" την πρωτοκαθεδρία του In A Bar, Under The Sea στη dEUS δισκογραφία, τότε αυτό σίγουρα είναι το The Ideal Crash του 1999. Ένας δίσκος που, πραγματικά, καθώς εξελίσσεται πιστεύεις ότι τα τραγούδια του είναι το ένα καλύτερο από το άλλο (κλισέ ως διατύπωση μεν, απόλυτα αληθινό δε). Σχετικά πιο προσιτός και pop από τις προηγούμενες δυο κυκλοφορίες, ο δίσκος χαρίζει μοναδικές στιγμές μουσικής μαγείας με τραγούδια όπως τα “Put The Freaks Up Front”, “Sister Dew”, “the Magic Hour”, “Instant Street” και “Everybody’s Weird” να αποτυπώνονται αυτόματα στο μυαλό και τη ψυχή του ακροατή.

Αξέχαστες, ταυτόχρονα, παραμένουν οι εμφανίσεις τους στο Rockwave του 1999 (όταν το συγκρότημα σταμάτησε στη μέση του ξεσηκωτικού “Suds & Soda” και περίμενε έναν φεστιβαλικό επισκέπτη να ολοκληρώσει το bungee jumping του ώστε να συνεχιστεί το κομμάτι), η διπλή βραδιά στο Ρόδον το φθινόπωρο του ίδιου έτους στα πλαίσια της προώθησης του “the Ideal Crash” καθώς και η επετειακή συναυλία για τα 20 χρόνια από την κυκλοφορία του δίσκου στο Fuzz το 2019. Είπαμε, η σχέση των dEUS με το ελληνικό κοινό είναι μια σχέση αγάπης.

Το 2001 το συγκρότημα κυκλοφόρησε την συλλογή No More Loud Music: The Singles οριοθετώντας με έναν τρόπο την πρώτη τους, προαναφερθείσα, περίοδο. Στη συλλογή περιλαμβάνεται το καινούριο, τότε, “Nothing Really Ends” το οποίο για ένα κομμάτι του κοινού τους και ως standalone τραγούδι αποτελεί το απόλυτο dEUS αριστούργημα. Στην συνέχεια, ωστόσο, και για λίγα χρόνια, υπήρξε ένα κενό στην πορεία της μπάντας. Ένα κενό που τελικά έληξε το 2005 με την σύνθεση των dEUS ανανεωμένη και την κυκλοφορία του “Pocket Revolution” να βάζει τέλος στο συγκροτηματικό hiatus. Το άλμπουμ περιλαμβάνει το καλύτερο, ίσως, opening track σε δίσκο dEUS το οποίο είναι το “Bad Timing”. Η μπάντα φυσικά επισκέφθηκε και την Αθήνα για την προώθηση του δίσκου, τον Δεκέμβρη του 2005 στο Club 22 στην Λεωφόρο Βουλιαγμένης.

Από τότε, οι απίθανοι αυτοί τύποι από το Βέλγιο, κυκλοφόρησαν ακόμα τρία studio albums, το Vantage Point του 2008, το Keep You Close του 2011 και το Following Sea του 2012, όλα αξιόλογες και τίμιες κυκλοφορίες που τους διατήρησαν στο προσκήνιο. Το συγκρότημα, μάλιστα, δεν θα μπορούσε να μην επισκεφθεί την Ελλάδα, με την παρουσία του στο Rockwave του 2008 αλλά και με τις εμφανίσεις του σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη τον Μάρτιο του 2012 να αποτελούν κάτι σαν “must”. Η τελευταία φορά που, οι dEUS, μας επισκέφθηκαν ήταν για τα 20 χρόνια του “the Ideal Crash”, όπως έχει ήδη μάλιστα αναφερθεί, και ήταν το 2019. Κατά κάποιον τρόπο, λοιπόν, η στενή σχέση dEUS και κοινού της ημεδαπής παρέμεινε ισχυρή και παραμένει μέχρι και σήμερα καθώς τα συναισθήματα, ιδίως αυτά που προκαλεί ο ήχος, συχνά λειτουργούν ως αναμνηστικό ένστικτο. Το συγκρότημα μπορεί να απουσιάζει δισκογραφικά εδώ και μια δεκαετία, ωστόσο οι δεσμοί του με τους απανταχού fans του και δη το ελληνικό κοινό παραμένει μοναδική. Θα μπορέσει εύκολα, μάλιστα, να το διαπιστώσει κάποιος στη σκηνή φετινού Release Festival, στην Πλατεία Νερού, όπου και εμφανίζονται πλάι στους the Jesus And Mary Chain και Bauhaus την Τετάρτη 8 Ιουνίου. In dEUS we trust.