Από το The Dead Don't Die του Jim Jarmusch στο Lost In Translation της Sofia Coppola και από το ντοκιμαντέρ Sleaford Mods: Invisible Britain στο Ο Χαμένος τα Παίρνει Όλα του Νίκου Νικολαΐδη, οι καλλιτέχνες του φετινού Release Athens φαίνεται πως έχουν την καλύτερη σχέση και με την έβδομη τέχνη, συμμετέχοντας τόσο ως ηθοποιοί, αλλά και ντύνοντας πληθώρα ταινιών, ντοκιμαντέρ, αλλά και τηλεοπτικών σειρών με τις μουσικές τους. Ας δούμε λοιπόν την κινηματογραφική και κάποιες φορές τηλεοπτική πλευρά των πρωταγωνιστών του φετινού Release, λίγες μόλις ημέρες πριν αυτό μας καλωσορίσει για ακόμη μια φορά στη φιλόξενη Πλατεία Νερού.

The Jesus & Mary Chain

Μπορεί οι αγαπητοί Jesus & Mary Chain να μην έχουν πρωταγωνιστήσει ποτέ σε ένα φιλμ, κατάφεραν ωστόσο να ντύσουν με τη μουσική τους μια από τις ομορφότερες κινηματογραφικές σκηνές των τελευταίων ετών στο σινεμά. Το "Just Like Honey" από το εμβληματικό Psychocandy ακούγεται στην τελευταία σκηνή του τρυφερού Lost in Translation της Sofia Coppola, όσο η Scarlett Johansson χάνεται στο πλήθος. Και φυσικά δεν είναι μόνο αυτό, μιας που η acoustic version του "Taste of Cindy" ακούγεται και στο Adventureland του Greg Mottola από το 2009, ενώ το "Snakedriver" ντύνει και το soundtrack του σκοτεινού The Crow του 1994. Τέλος, το κομμάτι "Reverence" από το Honey's Dead ακούγεται στην ταινία Pet Sematary II, που κυκλοφόρησε στις αίθουσες το 1992.

Bauhaus

To 2017, τo "Slice of Life" των Bauhaus θα έντυνε μια σκηνή στο επεισόδιο "Darkroom" του The Americans, σε μια από τις καλύτερες μουσικές στιγμές της σειράς που απέκτησε cult followers. Αρκετά χρόνια πριν, ωστόσο, οι Bauhaus θα μας χάριζαν μια από τις πιο εμβληματικές εμφανίσεις τους, στη μεγάλη οθόνη αυτή τη φορά, με έναν ανατριχιαστικό Peter Murphy να εμφανίζεται στα opening credits του as cult as it gets The Hunger του Tony Scott, της μνημειώδους δηλαδή ταινίας για τη goth subculture με πρωταγωνιστές τους Catherine Deneuve, David Bowie και Susan Sarandon. Σύμφωνα μάλιστα με το Rolling Stone, η σκηνή αυτή συγκαταλέγεται στις 30 Καλύτερες Rock & Roll Στιγμές στην Ιστορία του Κινηματογράφου.

Mogwai

Οι Mogwai από την άλλη μπορεί να μην έχουν εμφανιστεί ούτε αυτοί σε κάποιο φιλμ, η αγάπη τους ωστόσο για την έβδομη τέχνη είναι αδιαμφισβήτητη, αν σκεφτεί κανείς πόσα soundtracks έχουν γράψει κατά τη διάρκεια της καριέρας τους. Από το Zidane: A 21st Century Portrait του 2006, μέχρι τη συνεργασία τους με τους Clint Mansell και Kronos Quartet για τη μουσική του The Fountain την ίδια χρονιά, και από το soundtrack της σειράς του Canal+, Les Revenants, στο score του ντοκιμαντέρ του Fisher Stevens για την κλιματική αλλαγή με τίτλο Before the Flood, το οποίο και έγραψαν μαζί με τους Trent Reznor, Atticus Ross και Gustavo Santaolalla. Επιπλέον, το 2016 ο Stuart Braithwaite συμμετείχε σε ένα ντοκιμαντέρ για τη μουσική σκηνή της Γλασκόβης και την Chemikal Underground Records, το Lost in France. Σε αυτό εμφανίζονται ζωντανά οι Mogwai, μαζί με άλλους μουσικούς, όπως οι Alex Kapranos (Franz Ferdinand), Emma Pollock (The Delgados) και Stewart Henderson (The Delgados).

Iggy Pop

Και μπορεί οι Mogwai να μην έχουν δείξει τις ερμηνευτικές τους ικανότητες στους θαυμαστές τους, ο Iggy Pop από την άλλη έχει δοκιμαστεί τόσες φορές ως ηθοποιός κατά τη διάρκεια της καριέρας του, που θα μπορούσε με περίσσεια ευκολία να συνεχίσει να μας εκπλήσσει αποκλειστικά στη μεγάλη οθόνη. Sid and Nancy (σε cameo), The Color of Money, Hardware, The Crow: City of Angels, The Rugrats Movie, Snow Day, Coffee and Cigarettes (μαζί φυσικά με τον Tom Waits), Cry-Baby, Dead Man, Tank Girl και Atolladero, είναι μόλις λίγες από τις κινηματογραφικές εμφανίσεις του θρύλου της rock στον κινηματογράφο. Ο ίδιος έχει εμφανιστεί και σε δεκάδες τηλεοπτικές σειρές, όπως τα Tales from the Crypt και The Adventures of Pete & Pete, ενώ μόλις λίγες από τις παραγωγές που περιλαμβάνουν τη μουσική του ίδιου ή και των Stooges είναι οι ταινίες Crocodile Dundee II, Trainspotting, Lock, Stock and Two Smoking Barrels, Haggard, Arizona Dream, Repo Man, Black Rain, Freddy's Dead: The Final Nightmare, Shocker και Kurt Cobain: About a Son. Το 2014 αφηγήθηκε το ντοκιμαντέρ του BBC, Burroughs at 100, σχετικά με τη ζωή του William Burroughs, ενώ δύο χρόνια μετά αποτέλεσε ο ίδιος μαζί με τους Stooges τη θεματική του άκρως επιτυχημένου ντοκιμαντέρ του Jim Jarmusch, Gimme Danger. Την ίδια χρονιά εμφανίστηκε μαζί με τον Michel Houellebecq στο ντοκιμαντέρ του Erik Lieshout, To Stay Alive: A Method. Η τελευταία ταινία στην οποία και εμφανίστηκε ήταν το The Dead Don't Die του Jim Jarmusch, όπου και ερμήνευσε με απόλυτη μαεστρία ένα... zombie.

Sleaford Mods

Οι Sleaford Mods δεν έχουν εμφανιστεί ως ηθοποιοί σε κάποια ταινία, ούτε βρίσκονται πίσω από κάποιο soundtrack, αυτό που διαθέτουν όμως είναι τα δικά τους ντοκιμαντέρ. Το Sleaford Mods: Invisible Britain ακολουθεί το συγκρότημα όσο αυτό βρίσκεται σε περιοδεία στο Ηνωμένο Βασίλειο, λίγο πριν από τις ταραχώδεις εθνικές εκλογές του 2015. Χρηματοδοτημένο από crowdfund στο Indiegogo, το ντοκιμαντέρ εξερευνά όλες τις κοινωνικά υποβαθμισμένες περιοχές της Βρετανίας όπου το συγκρότημα βρίσκεται για συναυλίες, σε μια προσπάθεια παρουσίασης των ιστοριών της εργατικής τάξης και των ανθρώπων του περιθωρίου, στους οποίους και απευθύνεται σε μεγάλο βαθμό η μουσική του συγκροτήματος. Από την άλλη, στο BUNCH OF KUNST (A film about Sleaford Mods) της Christine Franz παρουσιάζεται η ιστορία του συγκροτήματος, που κάποτε ο Iggy Pop χαρακτήρισε ως την κορυφαία μπάντα του σήμερα.

Judas Priest

Μπορεί οι Judas Priest να μην έχουν από την άλλη στο ενεργητικό τους κάποια εμφάνιση σε ταινία, το drama-comedy film, ωστόσο, με τίτλο Rock Star και πρωταγωνιστή τον Mark Wahlberg, είναι βασισμένο στην ιστορία του πώς ο Tim "Ripper" Owens αντικατέστησε τον Rob Halford ως vocalist των Judas Priest. Το συγκρότημα έχει επίσης «εμφανιστεί» σε ένα επεισόδιο των τηλεοπτικών Simpsons με τίτλο "Steal This Episode", ερμηνεύοντας μια παρωδία του κομματιού τους, "Breaking the Law".

Liam Gallagher

Ο Liam Gallagher κυκλοφόρησε ένα ντοκιμαντέρ με τίτλο As It Was το 2019, για τη ζωή του μετά τους Beady Eye και την κυκλοφορία του solo ντεμπούτου δίσκου του, As You Were, ενώ πριν από λίγες μόλις ημέρες κυκλοφόρησε ακόμη ένα ντοκιμαντέρ για τον ίδιο, το Liam Gallagher: 48 Hours at Rockfield, στο οποίο εμφανίζεται μαζί με τους γιους του, Lennon και Gene.

Nick Cave

Η σχέση του Nick Cave με την έβδομη τέχνη ξεκινά το 1987, όταν ο ίδιος και οι Bad Seeds εμφανίστηκαν για πρώτη φορά σε ένα φιλμ να ερμηνεύουν ζωντανά κομμάτια τους. Αυτό δεν είναι άλλο από το Wings of Desire του Wim Wenders, ενώ έναν χρόνο μετά ο Cave θα εμφανιζόταν μαζί με τον Blixa Bargeld στην ταινία του Peter Sempel με τίτλο Dandy. Θα ακολουθούσαν ταινίες όπως το Ghosts... of the Civil Dead του John Hillcoat, Johnny Suede και The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford, στην οποία ο Cave ερμηνεύει το κομμάτι "The Ballad of Jesse James". Το soundtrack μάλιστα της ταινίας έγραψε μαζί με τον Warren Ellis, ενώ ένα από τα κομμάτια αυτού το ερμήνευσε μαζί με τον γιο του, Luke. Μερικά μόλις από τα soundtracks που ο ίδιος έχει γράψει (τις περισσότερες φορές μαζί με τον Warren Ellis) είναι αυτά για τις ταινίες Lawless, The English Surgeon, The Proposition, Hell or High Water, Wind River, To Have and to Hold και Far from Men. Η ζωή και η καριέρα του ίδιου έχουν αποτελέσει τέλος το κεντρικό θέμα των ταινιών και ντοκιμαντέρ 20,000 Days on Earth, One More Time with Feeling, I Want Everything, Idiot Prayer: Nick Cave Alone at Alexandra Palace και This Much I Know to Be True, με το τελευταίο να αναμένεται να κυκλοφορήσει και επίσημα σε λίγους μήνες, έπειτα από την πρεμιέρα του στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου.

Γιάννης Αγγελάκας

Και μπορεί οι διεθνείς καλλιτέχνες του φετινού Release να έχουν έντονη κινηματογραφική ή τηλεοπτική παρουσία ανά τα χρόνια, αυτό δε σημαίνει όμως ότι και οι δικοί μας δεν έχουν δοκιμαστεί στη μεγάλη οθόνη: ο Γιάννης Αγγελάκας πρωταγωνίστησε στο σουρεαλιστικό φιλμ του Νίκου Νικολαΐδη του 2002 με τίτλο Ο Χαμένος τα Παίρνει Όλα, υπογράφοντας ταυτόχρονα και τη μουσική της έβδομης ταινίας του χαρισματικού σκηνοθέτη. Η ταινία αποτέλεσε μια παραγωγή του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου και της τότε ET-1, ενώ αποτελεί το τελευταίο μέρος της τριλογίας που ξεκίνησε ο Νικολαΐδης με το Τα Κουρέλια Τραγουδάνε Ακόμα του 1979 και τη Γλυκιά Συμμορία του 1983. Βραβευμένη με το Βραβείο Σκηνοθεσίας και Φωτογραφίας στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης, η ταινία ακολουθεί τον Άνδρα (που ερμηνεύει ο Αγγελάκας), όσο αυτός αποφασίζει να φύγει σε ένα ταξίδι δίχως επιστροφή με τη μυστηριώδη και αλκοολική «Δεσποινίς Βατόμουρο», μια στρίπερ από τη Σενεγάλη, μια μπαργούμαν και έναν μικρό λάτρη της μουσικής.