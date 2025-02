Συνέντευξη Podcast: The Bonnie Nettles

«Βγαίνουν αυτοί με τα ροζ φώτα από την αίρεση»

Η μπάντα που πήρε το όνομά της από την new age αίρεση “Heaven’s Gate”, της οποίας τα μέλη πίστευαν σε UFO και τελικά όλα αυτοκτόνησαν, γεννήθηκε σε κάποιο ψιλικατζίδικο στους Αγίους Αναργύρους, 4 χρόνια έκανε σχεδόν αποκλειστικά συναυλίες, κυκλοφόρησε το ντεμπούτο της άλμπουμ την μέρα της ανακοίνωσης της «καταστροφής» του κόσμου, αν την δεις live δεν την ξεχνάς ποτέ, τα τελευταία χρόνια ταξιδεύει Βαλκάνια και κεντρική Ευρώπη και στήνει αμέτρητα shows μ’ ένα βαν και την κλασική πλέον ατάκα «Γεια σας, είμαστε οι Bonnie Nettles, θα θέλαμε τρία τρίκλινα δωμάτια».

Αίρεση, εταιρεία και reality show η ζωή των Bonnie Nettles, ένα κοκτέιλ 7 ιδιοσυγκρασιών που κάθε φορά θα βγάζει και κάτι νέο στα άλμπουμ και δεν θα στερεύει ποτέ, αν ήταν μέλη κάποιας άλλης μπάντας, μπορεί να βρίσκονταν στους Fugazi, στους Fleetwood Mac, στους Led Zeppelin ή στους Black Sabbath, θα σταματούσαν να παίζουν μουσική, αν τα 7 παιδιά τους έρχονταν και τους έπαιρναν τη “δουλειά”, σπίτι τους μπορεί να ακούν Iron Maiden, Γιώργο Μητσάκη ή το "Frozen” της Madonna, στους τοίχους της Αθήνας θα έγραφαν “Be careful what you wish, you’re gonna kill us all”, ενώ η Dianna Ross, οι Talking Heads, ο Στάθης Ψάλτης κι οι Κυριακές στο Alter θα μείνουν για πάντα μέσα τους.

Πώς μια βιταμίνη ψευδάργυρου μπορεί να βάλει τους The Bonnie Nettles σε μπελάδες στα σύνορα Σερβίας- Ρουμανίας, ποια ευρωπαϊκή πόλη...

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου και ακούστε το podcast στο MyPodcasts του Avopolis.gr