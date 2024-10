Συνέντευξη Podcast: Sensitive Content

Cigarettes After Sex - X’s

«Δεν πάμε κι όπου βγει. Πάμε με μια δάδα και πάμε να βάλουμε φωτιά μέσα μας και έξω μας».

Το συνθετικό duo που ήρθε στη ζωή στα τέλη του 2023 κυκλοφόρησε το πρώτο του EP καλοκαίρι που όλοι βρισκόμασταν αλλού, έκανε παρουσίαση του πρώτου mini punk album του την μέρα που έπαιζαν οι Pulp sτην Ελλάδα, βγήκε σε καλοκαιρινή περιοδεία σε κλειστά μαγαζιά σε Λάρισα και Βόλο, δεν δίστασε ωστόσο να βγει εκεί και να βάλει φωτιά σε κάποιο πεζόδρομο της επαρχίας Ιούνιο κόντρα στα νησιά. Sensitive Content. Ένα ωμό ευαίσθητο μινιμαλιστικό project που δεν περιορίζεται σε ένα κυριακάτικο synth punk τζαμάρισμα, αλλά επιστρατεύει χιούμορ και σοβαρότητα μαζί για να φωνάξει το παράπονο, το μίσος και την αγανάκτηση απέναντι σε μια διαβρωμένη κοινωνία που μας περιφρονεί, μετατρέπει σε performance την αγάπη που φθείρεται, ζητά αλληλεγγύη στην dark wave σκηνή και στοχεύει επιτόπου στα μούτρα.

Μάνος Τζαβολάκης και Alex Moreau μπάντα από την DAY 1 της γνωριμίας τους και τα πολλά λόγια είναι περιττά, όταν σου στέλνουν μια playlist* με Bauhaus, Public Image Limited και No Trend, ανοίγουν γέφυρες επικοινωνίας με την Γαλλία περιοδεύοντας στην Ελλάδα με τη Lila Ehja, επιλέγουν Metro Decay και South of No North, στήνουν ένα φωτορομάντζο Ιούνιο στην Αθήνα και αναπαριστούν τον διαχωρισμό της κοινωνίας.

