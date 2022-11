Μάκη Παπασημακόπουλο.

avopolis.team

ΜΠΡΟΚΟΛΟΓΥΡΟΣ (Ο) κυρία μου. ΜΠΡΟΚΟΛΟΓΥΡΟΣ, με ριζόχαρτο και δώρο νέα συνταγή για σουβλακοδίαιτα από την αναγνωρισμένη διατροφολόγο Δανάη Σακαφλιά.

Μερικές κορυφαίες ιδέες για το πως να ονομάσετε το επόμενο σουβλατζίδικο σας. Ξεχάσαμε να αναφέρουμε το “ΓΥΡΟΚΟΜΕΙΟ” , sorry.

Μαγευτικός Άγιος Ελευθέριος και σουβλάκια; Say no more.

O σύγχρονος δυτικός πολιτισμός και η ενότητα Updating For The Modern Age. Εκεί τα πράγματα σοβάρεψαν.

Σοβαρές (not) συμβουλές για ρομαντικά ραντεβού συνοδεία του αγαπημένου μας φαγητού.

O σωστός, ο μάστορας, ο ψήστης, φαίνεται αν ξέρει μπαλίτσα όταν καταπιάνεται με καλάμακι κοτόπουλο στήθος. Period.

Πολλέσ-ε ε-βρισιέσ-ε φίλοι. Ευτυχώς που έχουμε βάλει το explicit

Tέλος, καθώς Μουντιάλ (της κακιάς ώρας) έρχεται. Δύο ονόματα (plus one) θρύλοι της ντόπιας μπάλας για εσάς. Νίκος Σαργκάνης και Μύροσλαβ Οκόνσκι. Άντε και λίγο Μαρσέλο for good measure.

Δεν γίνεται καλύτερο από αυτό το επεισόδιο λέμε. Ώπα, μισό. Ο Μάκης στο Berghain;

Πατήστε το ρημάδι το play και μετά subscribe. Τι περιμένετε;

Στο τρίτο επεισόδιο της 3ης σεζόν οι Δημήτρης Λιλής και Ζώης Χαλκιόπουλος υποδέχονται τον ανυπέρβλητο